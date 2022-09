Jeans ragazzo autunno 2022: i modelli per avere un look di tendenza

I jeans sono il capo d’abbigliamento che non manca mai, un passe-partout da utilizzare durante tutto l’anno. I ragazzi con i loro impegni scolastici e le attività del tempo libero sono spesso alla ricerca di un pantalone versatile in grado di accompagnarli nel corso della giornata e il jeans rispecchia in pieno queste esigenze.

Anche se non conosce stagionalità ci sono sempre nuovi modelli di tendenza e anche in questo autunno-inverno 2022-2023 non possono mancare jeans con tagli e colori che danno una marcia in più al look dei ragazzi per farli sentire cool in ogni occasione.

Da indossare durante il giorno, dietro i banchi di scuola o durante un’occasione importante per rendere più smart il look dei giovanissimi, ecco i migliori modelli da indossare questo inverno.

Jeans super skinny

I jeans super skinny hanno un taglio attillato che ricorda quelli skinny e sono pensati per i ragazzi che hanno una silhouette slim. Il modello Calvin Klein realizzato in misto cotone e cotone riciclato, ha uno stile classico grazie alla chiusura con bottoni e al design della gamba dritto, ma nello stesso tempo contemporaneo. Da abbinare con una t-shirt bianca e un paio di sneakers sono i jeans da avere nel proprio guardaroba questo inverno pronti per essere sfoggiarti a scuola.

Jeans skinny

Come quelli super skinny, questi jeans sono molto elasticizzati e sono perfetti da indossare tutti i giorni, il modello a cinque tasche è realizzato in cotone con la classica abbottonatura a bottoni. Disponibile in differenti colori, puoi scegliere dai classici denim a quelli più scuri, fino ai modelli colorati come kaki, verde oliva o verde salvia, così da avere un look unico ogni giorno.

Jeans slim

La moda anni ’90 nelle ultime stagioni è tornata alla ribalta e per seguire questa tendenza i giovanissimi devono assolutamente avere nel loro guardaroba un jeans slim che avvolge la gamba e ha un mood vintage grazie al denim azzurro. Realizzato in cotone ed elastan, il pantalone nella parte centrale crea un effetto delavé più chiaro rispetto ai bordi esterni. Facile da abbinare, è ideale a scuola e nel tempo libero.

Jeans regular

Se ami lo stile un po’ retrò il modello della Lee Daren Zip Fly ha richiami che arrivano direttamente dagli anni ’70 perché la gamba dritta termina con una caviglia leggermente svasata. Lo stile regular in blu scuro ed elasticizzato, ha 5 comode tasche, la chiusura a zip, la vita leggermente alta su cui si contraddistingue l’etichetta posteriore con il logo. Il modello si adatta ad ogni fisico e può essere indossato in ogni momento della giornata.

Jeans comfort

Per i ragazzi la comodità è tutto perché devono dividersi tra scuola, sport e tempo libero, per questo uno dei modelli must have dell’autunno-inverno 2022-2023 è quello comfort e il jeans Carrera risponde al meglio a questa necessità. Il design del pantalone ha gambe leggermente affusolate, ma non fascianti perché il denim pur essendo elasticizzato si adatta al corpo lasciando libertà di movimento. Ideale per un’occasione più importante, può essere abbinato a una camicia per un look più formale o a un maglione e un paio di sneakers se ami lo stile casual.

Jeans straight

L’iconico jeans Levi’s 501 è tra i modelli più amati e indossati di sempre perché ha un taglio dritto che richiama al 100% quello americano. Il pantalone straight ha un design regular, leggermente ampio che valorizza ogni fisico e si abbina a qualsiasi capo, dalla felpa alla t-shirt. Realizzato con tecnologia water&itLess, utilizza il 96% di acqua in meno rispetto alle tecniche tradizionali perfetto per avere un minore impatto sull’ambiente.

Jeans loose

I jeans loose sono perfetti se preferisci una stile over perché sono larghi per tutta la lunghezza della gamba e si abbinano benissimo a felpe o maglie extra large per un un look street. Il denim a tinta unita è disponibile con lavaggio scuro, chiusura con cerniera ed effetto arricciatura sul davanti. La marcia in più? Oltre al jeans il modello ha una cinta abbinata!

