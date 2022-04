Gli occhiali da sole 2022, i più cool per le ragazze

Proteggere la vista è importante in ogni periodo dell’anno, ma soprattutto in primavera ed estate. Con l’arrivo della stagione più calda, i raggi del sole sono sempre più abbaglianti e quindi a lungo andare possono creare problemi.

Diffusi tra gli adulti, gli occhiali da sole sono importanti a ogni età, inoltre, sono un segno distintivo che arricchisce ogni look.

Vintage, moderni o colorati, ogni modello rispecchia in pieno la personalità delle ragazze che amano essere sempre alla moda anche con piccoli accessori. Se siete alla ricerca di un modello per completare il vostro outfit, vi presentiamo gli occhiali must have da indossare assolutamente questa estate!

Occhiali da sole vintage: Ray Ban Aviator

Il modello Aviator della Ray Ban è un grande classico che ha conquistato gli adulti e che non può mancare nella borsa delle giovanissime. Gli occhiali unisex sono perfetti per le ragazze e i ragazzi che vogliono essere sempre alla moda ma con uno stile un po’ retrò. Le lenti a goccia si abbinano ad ogni outfit! Perfetti in spiaggia, possono essere indossati anche nel tempo libero, con un vestitino a fiori super romantico o con jeans e t-shirt per chi ha un look casual. La struttura in metallo è resistente all’usura, mentre le lenti possono essere lavate a mano. Grazie alla custodia potrete portarli sempre con voi senza correre il rischio di rovinarli.

Pro. Proteggono bene gli occhi dal sole.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ piccoli.

Scopri di più su Amazon

Occhiali da sole unisex: Ray Ban

Se siete alla ricerca di un modello versatile adatto a tutte le occasioni, questi occhiali da sole sono perfetti per completare il vostro outfit. Disponibili in diversi colori come blu, grigio, verde o rosso sono adatti sia alle ragazza che ai ragazzi. La montatura resistente e robusta è caratterizzata da lenti colorate a specchio o con gradiente, pensate per rendere unico il vostro abbigliamento. Semplici e pratici, potete scegliere la taglia in base all’età.

Pro. Sono versatili e robusti.

Contro. Non hanno una custodia rigida.

Scopri di più su Amazon

Occhiali da sole total black: Avaway

Siete alla ricerca di un modello alla moda e che non vi faccia passare inosservate? Questi occhiali dalla forma classica renderanno unico il vostro outfit. Adatti per andare al mare e proteggervi dai raggi UV grazie alle lenti polarizzate che restituiscono un colore più nitido e un'esperienza visiva completamente naturale, non avrete più fastidiosi riflessi. Eleganti e raffinati, si adattano ad ogni viso, il modello total black, con inserti dorati e disponibile in differenti colori si adattano alla personalità delle ragazze e ai differenti look.

Pro. Gli occhiali sono comodi e ben fatti.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' leggeri.

Scopri di più su Amazon

Occhiali da sole tondi GQueen

Le amanti dello stile retrò non possono farsi sfuggire gli occhiali da sole tondi. Le lenti con protezione UV400 possono bloccare il 100% dei raggi UVA e UVB. Gli occhiali da sole polarizzati riducono il riflesso proveniente dalle superfici restituendo i colori veri, la struttura in metallo lucido è elegante e raffinata. Estremamente comodi possono essere indossati tutto il giorno senza fastidi o antiestetici segni grazie ai cuscinetti nasali in silicone e alle stanghette antiscivolo. Disponibili in differenti colori, non dovete fare altro che scegliere quello che si abbina alle vostre esigenze.

Pro. Gli occhiali sono leggeri e comodi.

Contro. Bisogna stare attenti alle misure.

Scopri di più su Amazon

Occhiali da sole montatura a gatto GQueen

Le amanti dello stile e dell’eleganza anni cinquanta non potranno resistere a questo modello con taglio della lente a forma di gatto. Adatti ad ogni tipologia di viso, sono perfetti sia per il tempo libero, che per le grandi occasioni. Le lenti con protezione UV400 mettono al riparo dal 100% dei raggi solari UVA, UVB, UVC e sono antiriflesso, per avere una visione perfetta. I naselli in stile americano, sono pratici e permettono di indossarli comodamente tutta la giornata. Disponibili in diversi colori come nero, bianco e rosso, sono perfetti per dare grinta al vostro look.

Pro. Gli occhiali sono belli e leggeri.

Contro. Non hanno la custodia rigida.

Scopri di più su Amazon

Occhiali da sole a specchio Hawkers

Il modello a specchio è un must have da avere in borsa o da indossare in spiaggia questa estate! Gli occhiali sono eleganti e regalano un tocco in più ad ogni outfit, le lenti UV400 proteggono gli occhi al 100% dai raggi del sole. Perfetti per escursioni, viaggi o una giornata all’aperto, i naselli sono comodi e regalano una marcia in più agli occhiali. Disponibili in diversi colori, non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più.

Pro. Gli occhiali sono realizzati con materiali di qualità.

Contro. Bisogna fare attenzione alla misura.

Scopri di più su Amazon

Occhiali da sole classici Polaroid

Lo stile classico è senza tempo, anche quando si parla di occhiali, ci sono dei modelli che vanno sempre bene e a tutte le età! Le lenti della Polaroid, con un design raffinato ed elegante, ha lenti polarizzate che riduce l'abbagliamento filtrando allo stesso tempo la luce, senza affaticare la vista. Gli occhiali con protezione UV mettono gli occhi al riparo efficacemente dal sole. Gli occhiali da sole, poi, sono resistenti e in grado di essere indossati anche durante gli sport all'aria aperta come il tennis o la pallavolo.

Pro. Proteggono efficacemente gli occhi senza affaticarli.

Contro. Per alcuni utenti le lenti sono un po' chiare.

Scopri di più su Amazon

Occhiali da sole leggeri ed eleganti Ralph Lauren

Gli occhiali da sole sono un accessorio sempre più di moda in grado di impreziosire ogni outfit e questo modello non è da meno. Il design elegante ha linee arrotondate e avvolgenti, che regalano un tocco di raffinatezza ad ogni stile. Realizzati in acetato uniscono innovazione e tradizione, grazie ai dettagli in oro, inoltre, le lenti sfumate oltre a dare un tocco in più agli occhiali, sono pensate per proteggere efficacemente dai raggi del sole.

Pro. Gli occhiali sono leggeri.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole devono proteggere dai raggi UV, ma nello stesso tempo avere un design accattivante ed essere realizzati con materiali di qualità. Prima di acquistarli quindi, bisogna fare attenzione ad alcune caratteristiche.

Modelli

In commercio ci sono molti modelli, scegliere quello giusto può sembrare difficile, l'importante è conoscere le tipologie e optare per quelli che si avvicinano ai vostri gusti:

Oversize : tra i modelli più richiesti, hanno una montatura più grande del normale che copre parte del viso, le lenti solitamente sono ovali o tonde

: tra i modelli più richiesti, hanno una montatura più grande del normale che copre parte del viso, le lenti solitamente sono ovali o tonde Cat-eye : il modello intramontabile ha i lati all'insù e possono avere sia una montatura piccola e sottile che una oversize

: il modello intramontabile ha i lati all'insù e possono avere sia una montatura piccola e sottile che una oversize Rotondi : realizzati con una montatura in metallo, le lenti sono piccole e rotonde

: realizzati con una montatura in metallo, le lenti sono piccole e rotonde A goccia: diventati un must, le lenti a forma di goccia si adattano a qualsiasi tipo di viso

Materiali

Gli occhiali da sole in estate vengono indossati per differenti ore consecutive, per questo il materiale con cui realizzare la montatura deve essere di qualità e innovativo:

Policarbonato : utilizzato per gli occhiali da sole sportivi, è molto resistente

: utilizzato per gli occhiali da sole sportivi, è molto resistente Metallo : uno dei materiali maggiormente utilizzato ha il vantaggio di essere resistente e robusto

: uno dei materiali maggiormente utilizzato ha il vantaggio di essere resistente e robusto Legno : sempre più di moda, oltre ad essere elegante, è sostenibile e rispettoso dell'ambiente

: sempre più di moda, oltre ad essere elegante, è sostenibile e rispettoso dell'ambiente Acetato : tra i materiali più utilizzati, è robusto e leggero

: tra i materiali più utilizzati, è robusto e leggero C39: sostituto del vetro è un materiale plastico leggero e antigraffio

Lenti

La lente è uno degli aspetti fondamentali degli occhiali da sole perché deve essere in grado di filtrare i raggi UV, quindi per essere efficienti devono avere un buon filtro protettivo.

Tra le lenti più utilizzate negli ultimi anni ci sono quelle polarizzate, in grado di bloccare i riflessi e i riverberi.