Come vestirsi in autunno? 5 abbinamenti street style per le giovanissime

Siamo ormai arrivati ad ottobre e l’autunno è entrato nel vivo! Questo è il periodo dell’anno in cui le ragazze ogni giorno prima di andare a scuola o prima di uscire con le amiche aprono l’armadio e si fanno l’intramontabile domanda: cosa mi metto?

Per fortuna i capi e i marchi su cui puntare sono tanti, pronti a creare outfit perfetti per traghettarti in questo periodo di transizione verso l’inverno. Ecco alcuni look da avere nel guardaroba e da indossare ogni volta che vuoi.

Abito a fiori e Dr Martens per uno stile rock e romantico

Un abito a fiori mixato ad un paio di Dr Martens ti può sembrare un abbinamento azzardato? In realtà il mix and mach è perfetto per le giovanissime che vogliono avere uno stile che le differenzia. Se il vestito lungo o corto, rigorosamente a fiori, è il capo per eccellenza per le più romantiche, le Dr Martens riescono a sdrammatizzarlo e a creare un outfit easy da indossare anche dietro i banchi di scuola.

Blazer over e jeans 501: un look semplice e iconico

Blazer over, camicia bianca e jeans 501: in poche parole un abbinamento semplice tanto da diventare un passe-partout da indossare per un’uscita pomeridiana o una cena con le amiche. A rendere unico questo look così semplice ci pensano i jeans Levis immancabili nel guardaroba delle giovanissime e cui vanno aggiunte un paio di ankle boots.

Slip skirt, sneakers e camicia di jeans Levis: il must have dell’autunno

Quando si è ragazze si ama sperimentare e unire stili differenti, per far emergere la propria personalità e i risultati sono abbinamenti dall’effetto wow. Uno di questi? La slip shirt dal taglio longuette è un vero e proprio must have se indossata con un paio di sneakers bianche, la camicia di jeans e un top per rendere il look più sportivo.

Camicia over e mom jeans: l’outfit dell’autunno

Over è la parola d’ordine di questo autunno e se il blazer non può mancare nel guardaroba delle teen, anche la camicia è il capo su cui puntare tutto. Bianca, a righe o azzurra non ha importanza, puoi abbinarla a un paio di mom jeans quando vai a scuola o a un paio di shorts e ankle boots per un’uscita con le amiche e di sicuro il tuo stile non passerà inosservato!

Chiodo, maglia a dolcevita e jeans larghi: un look intramontabile

La giacca in pelle è immancabile in ogni guardaroba, soprattutto quello delle giovanissime che amano lo stile rock. Per rendere il chiodo più moderno possiamo abbinarlo a un maglione a dolcevita e a un paio di jeans a gamba larga, se poi aggiungiamo delle scarpe stringate allora questo autunno sarai super calda e alla moda!