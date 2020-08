Primo giorno di scuola: 5 outfit per iniziare con stile l’anno scolastico

L’estate è quasi alle spalle e il fatidico primo giorno di scuola è sempre più vicino. Avete comprato tutti i libri, lo zaino e il diario, ormai avete l’indispensabile per affrontare al meglio l’anno scolastico, ma vi manca l’outfit perfetto per iniziare con il piede giusto questa nuova esperienza? Come scegliere il look adeguato tra le diverse opzioni?

Se siete alla ricerca di ispirazione, perchè stanche di indossare il classico jeans e maglietta, continuate a leggere e vi diamo un piccolo aiuto per creare abbinamenti che si adattano ad ogni stile e gusto.

L’importante è scegliere l’outfit che vi faccia sentire a vostro agio e che rispecchi in pieno la vostra personalità, per iniziare con il piede giusto il nuovo anno scolastico.

Stile minimal

“Less is more” questo è il principio dello stile minimal, le appassionate di questo look amano linee pulite ed essenziali perfette in ogni occasione, dalla scuola, al tempo libero fino ad una serata importante, basta aggiungere gli accessori in linea e il gioco è fatto. Quindi anche il primo giorno di scuola può essere un’ottima occasione per indossare capi semplici ma di carattere. Se siete tra le ragazze che prediligono questo outfit di sicuro avrete nell'armadio dei vestiti essenziali, proprio per questo non uscirete mai senza una T-shirt bianca. Il modello realizzato 100% in cotone con il collo tondo e le maniche corte a raglan è un passe-partout per ogni occasione. Il jeans regular con 5 tasche e lavaggio sbiadito è perfetto da abbinare alle sneackers bianche. Le scarpe dallo stile vintage, sono un must have nell’armadio delle ragazze che amano lo stile minimal. Il mood basic è ideale sia per lui che per lei, anche grazie al modello flat con suola a contrasto. Infine, nelle giornate più fredde impossibile uscire di casa senza il blazer total black. La giacca senza chiusura in stile casual è caratterizzata da maniche increspate, collo sciallato e tasche a patta, un modello sbarazzino perfetto per essere indossato dalle giovanissime.

Stile originale

Se al ritorno a scuola volete stupire tutti con uno stile originale ma senza esagerazioni, il capo must have è la salopette. Il capo sempre più trendy è disponibile nella classica versione in denim modello regular con una grande tasca sulla pettorina e due tasse alla francese sui lati. Se volete un capo più femminile potete optare per la versione con gonna. Sotto la salopette potete indossare una semplice t-shirt in cotone bianco per sentirvi a vostro agio anche nelle giornate più calde. Ai piedi non possono mancare un paio di ankle boots perfetti da indossare durante tutto l’anno scolastico grazie alla suola antiscivolo.

Stile Classico

Se non amate osare, ma non volete rinunciare ad essere alla moda, potete scegliere uno stile classico ma veloce da realizzare in pochi minuti, perfetto per chi è sempre in ritardo. Per creare uno look minimal ma con carattere, i jeans skinny sono un must have a cui è difficile rinunciare, per avere un elemento in più potete scegliere quelli a vita alta, comodi e adatti ad ogni occasione. La classica t-shirt bianca può essere sostituita da una camicia in lyocell, blu, bianca a righe o a quadri, resta solo a voi scegliere quale fantasia preferite. Per completare il vostro look le sneakers bianche sono irrinunciabili. In alternativa ai jeans potete indossare i leggins neri, ideali per sentirvi a vostro agio.

Stile romantico

Questo look è perfetto per chi ama lo stile bon ton e non vuole rinunciare ad un abbigliamento romantico anche il primo giorno di scuola. Per avere uno stile impeccabile non dovete far altro che scegliere una gonna un po’ svasata, il must è optare per quella nera, ma se amate i colori potete indossare la versione in blu, in bianco o nella tinta che preferite. Perfetta sulla skirt la camicetta a pois curata nei minimi dettagli. Il romantico fiocco, posto sulla scollatura la rende ideale per il primo giorno di scuola. Completate l’outfit con dei pratici stivaletti bassi, rigorosamente in nero o con delle ballerine in pizzo, per uno stile elegante e raffinato.

Stile Rock

Anche se semplice e intramontabile, lo stile rock rimane un outfit sempre di grande effetto. Se il total black vi sembra un pò eccessivo, potete puntare su capi mélange come la maglia oversize a maniche lunghe perfetta per i primi freddi autunnali. Per rispettare in pieno lo stile rock, i jeans neri cinque tasche regular, sono un must have, da completare con le Dr. Martens lo stivaletto che ha spopolato negli anni ’90 e che nelle ultime stagioni è tornato alla ribalta. Nelle giornate particolarmente fredde, non potete uscire di casa senza la vostra giacca di pelle preferita, completata dalla chiusura lampo.

Look sportivo

Essere sportivi vuol dire essere alla moda 365 giorni l’anno e il primo giorno di scuola impossibile rinunciarci. Ecco perché per l’inizio del nuovo anno questo look vi farà sentire comode e piene di stile. Bastano i pratici pantaloni della tuta, con coulisse, laccetti e polsini sul fondo gamba e una t-shirt total white impreziosita dal logo della marca, per rendervi irresistibili. Per completare il look non potete rinunciare alle sneakers super colorate e a una morbida felpa con cerniera frontale da indossare in pochi secondi se la giornata diventa improvvisamente fredda.

Stile Grunge Chic

Lo stile grunge-chic anche se non si direbbe è molto studiato. L’abbinamento dei capi, a volte stridente, ha un effetto trasandato assolutamente voluto. Per non diventare esagerato e volgare deve essere ben dosato e studiato. Il look che sta bene a chi è molto giovane è ideale per il primo giorno di scuola. Per prima cosa dovete avere nell’armadio una camicia in tartan da indossare aperta sopra ad una t-shirt basic, bianca e leggermente oversize, da annodare sul fianco. Per completare il look i jeans devono essere rigorosamente skinny preferibilmente slavati, come blu chiaro, e a vita alta. In alternativa potete indossare una gonna lunga dritta, con uno piccolo spacco laterale per muovervi in libertà e dare un tocco in più al vostro look. Ora avete tutto l’indispensabile per un outfit alla moda e ricercato.

Cosa indossare il primo giorno di scuola

Lo stile d’abbigliamento è importante perché rispecchia la personalità di chi lo indossa e diventa fondamentale soprattutto per i ragazzi perché spesso è il loro modo di esprimersi.

Anche se bisogna essere liberi di vestirsi come si vuole ci sono ambienti come la scuola in cui alcuni abiti sono indicati altri meno. Vediamo gli in e gli out da indossare sui banchi di scuola mantenendo inalterato il proprio outfit.

Cosa indossare

T-shirt o camicette

Ogni look ha come capo basic t-shirt o camicette, un vero passe-partout in grado di adattarsi con ogni outfit. Potete scegliere quelle a mezze maniche nelle giornate particolarmente calde che si trasformano in capi romantici se arricchite da rouches e volant, ma potete optare per quelle casual magari colorate o con stampe adatte ai ragazzi. Lo stesso vale per le t-shirt, il modello basic per eccellenza è disponibile in numerose versioni e colori ognuna con un piccolo particolare che vi donerà un aspetto frizzante senza essere sopra le righe.

Jeans e pantaloni

I jeans sono un classico senza tempo presente in qualsiasi guardaroba. Adatto ad ogni occasione c’è quello con gamba dritta, i modelli skinny, a zampa di elefante ma anche la gonna di jeans amata dalle giovanissime che amano uno stile casual. Lo stesso vale per i pantaloni, quelli a sigaretta o regular si adattano ad ogni situazione, dovete scegliere solo il colore che preferite. In ogni caso è importante indossare vestiti non troppo stretti perché dovrete trascorrere diverse ore seduti e non eccessivamente strappati.

Felpe

Quando le temperature diventano più fredde i maglioncini o le felpe sono la soluzione perfetta. Durante la mezza stagione potete scegliere di vestirvi a strati, indossando cardigan aperti e non eccessivamente pesanti per proteggervi dal freddo e toglierli quando sentirete caldo. Per rendere il capo meno serioso potete optare per quello corto con stampe o patch, se invece amate lo stile sportivo la felpa oversize non può mancare nel vostro guardaroba.

Gonne

Le gonne e gli abiti possono essere indossati anche a scuola, l’importante è scegliere la lunghezza giusta. Quella ideale è lunga fino al ginocchio per rispettare le regole, ma conservare il vostro stile. Le più amate dalle giovanissime sono le gonne di jeans o a campana. L’importante è scegliere tessuti come il cotone o il jersey da abbinare a sneakers e stivaletti.

Cosa non indossare a scuola

A scuola c’è un dress code da rispettare e per evitare di sbagliare ecco gli errori da non commettere:

abbandonate il look da spiaggia : a settembre le temperature sono ancora alte ma le vacanze sono finite, quindi meglio se rinunciate ad un outfit da spiaggia e lasciate nell’armadio canotte, pantaloncini corti, vestitini corti e scarpe aperte come le ciabatte. Inoltre, gli occhiali da sole e i cappellini vanno tolti appena entrati in classe;

: a settembre le temperature sono ancora alte ma le vacanze sono finite, quindi meglio se rinunciate ad un outfit da spiaggia e lasciate nell’armadio canotte, pantaloncini corti, vestitini corti e scarpe aperte come le ciabatte. Inoltre, gli occhiali da sole e i cappellini vanno tolti appena entrati in classe; no ad abiti succinti : la scuola è un contesto formale con un dress code che non contempla abiti scollati o gonne corte. I ragazzi invece, non dovrebbero indossare pantaloni che lasciano in bella vista l’intimo;

: la scuola è un contesto formale con un dress code che non contempla abiti scollati o gonne corte. I ragazzi invece, non dovrebbero indossare pantaloni che lasciano in bella vista l’intimo; non ostentate : gli accessori sono importanti per completare il look, ma meglio scegliere uno stile sobrio e pratico. Braccialetti troppo grandi potrebbero darvi fastidio mentre scrivete e diventare un inutile ingombro;

: gli accessori sono importanti per completare il look, ma meglio scegliere uno stile sobrio e pratico. Braccialetti troppo grandi potrebbero darvi fastidio mentre scrivete e diventare un inutile ingombro; evitate trucco pesante e barba incolta: il trucco permette alle ragazze di sentirsi a proprio agio, ma non deve essere esagerato, un make-up leggero e accennato è preferibile a rossetti o ombretti accesi. Per quanto riguarda i ragazzi c’è chi ama la barba, averla non è un problema, l’importante è curarla.

Avere un look sobrio quando si va scuola non vuol dire rinunciare all propria personalità, basta aggiungere piccoli elementi che vi contraddistinguono e sarete alla moda senza eccessi.

