Primo giorno di scuola: 6 outfit per il ritorno a scuola dei ragazzi

Dopo un’estate trascorsa tra spiaggia, vacanze e viaggi, come ogni anno si ritorna a scuola. Per alcuni si tratta di incontrare i vecchi compagni, per altri è l’inizio di una nuova esperienza.

Anche se non bisogna puntare solo sull’aspetto, sappiamo tutti che la prima impressione è quella che conta e per questo la scelta dell’outfit per il primo giorno di scuola non deve essere sottovalutata.

Per avere un look impeccabile che faccia colpo sui compagni di scuola e sui professori scegliere lo stile che rispecchia in pieno la propria personalità ma senza errori è fondamentale.

Come per le ragazze, anche per i ragazzi la parola d’ordine è comodità, praticità e la piacevole sensazione di sentirsi a proprio agio in una giornata così importante.

Hai preso tutto? Libri, zaino e diario, sono già pronti ad accompagnarti nel nuovo anno scolastico? Bene, allora non ti resta che seguire i nostri consigli e il primo giorno di scuola potrai sfoggiare un outfit impeccabile.

Look casual

Come per le ragazze lo stile casual non vuol dire scegliere un look banale, ma puntare tutto su un abbigliamento semplice e ricercato, in grado di farti sentire comodo e in ordine. Gli amanti di questo stile sanno benissimo che è pratico e fresco, ma soprattutto porta via poco tempo. Il capo principale è il jeans, chiaro, scuro o slavato, l’importante è che sia un cinque tasche per avere a portata di mano l’indispensabile come le chiavi e il portafoglio. I primi giorni di settembre sono caratterizzati da temperature ancora calde quindi via libera a t-shirt a maniche corte. Anche se quelle con i disegni o le scritte ironiche sono divertenti, meglio indossarle nel tempo libero. A scuola il modello ideale è una maglia di cotone, con collo tondo monocolore unica concessione al logo sulla maglia. Per completare l’outfit, le sneakers basse sono immancabili. Non dovrai fare altro che scegliere il tuo colore preferito e indossarle per avere un look casual semplice ma d’effetto.

Look skater

Se nel tempo libero ti diverti a fare acrobazie con lo skateboard, il tuo abbigliamento sarà super comodo e stiloso. Eseguire salti e torsioni significa indossare qualcosa di pratico, non restrittivo e resistente agli strappi. Se i moderni punk skater tendono a indossare jeans molto stretti e neri, per altri il modello per eccellenza è largo e comodo. Per un vero look da skater la felpa è un must, con il cappuccio o senza, l’importante è che sia oversize. Per muoverti senza problemi sullo skate meglio indossare scarpe flessibili con la suola piatta, in grado di dare un’ottima aderenza per rimanere saldo sulla tavola. Per completare il look puoi indossare anche il cappello, da togliere rigorosamente quando si entra in aula.

Look rock

É lo stile più amato di sempre soprattutto per la sua identificazione immediata. Per avere un vero stile rock, devi puntare tutto sulla semplicità. I jeans devono essere rigorosamente neri e stretti. Anche la maglietta deve essere basic a tinta unita o con il logo del gruppo musicale preferito. Se la giornata è particolarmente fredda, non puoi uscire di casa senza la tua giacca di pelle. Non ti resta che indossare stivaletti, qualche collana o braccialetti con simboli musicali e sarai una vera rockstar.

Look hipster

Lo stile hipster negli ultimi anni sta spopolando tra i ragazzi di ogni età. Il look vintage ispirato alla tendenze giovanili che andavano di moda negli anni ’50 non si basa su una vera e propria ricerca della marca, ma su un abbigliamento curato nei minimi dettagli. I jeans devono essere essenziali, preferibilmente privi di tasche e superstretti, il famoso modello skinny. Alcuni li usano con il risvoltino, per mettere in evidenza il calzino, colorato o a fantasia. Per quanto riguarda la maglia puoi decidere di indossare modelli oversize e cardigan o la camicia a quadri, detta da “boscaiolo” rigorosamente abbottonata fino all’ultimo bottone.

Look sportivo

Per i ragazzi che amano il look sportivo la parola d’ordine è “smart”, ovvero un outfit comodo pratico, senza sacrificare lo stile. Tutto inizia dalle sneakers entrate ormai nell’abbigliamento di tutti i giorni sia dei ragazzi che degli adulti, comode e pratiche accompagnano i ragazzi a scuola, durante il tempo libero o le attività sportive preferite. Oltre alle scarpe questo look si caratterizza per capi estremamente comodi come i pantaloni della tuta e alle t-shirt assolutamente in cotone per sentirsi a proprio agio in ogni situazione.

Stile urban

Lo stile richiama i colori e l’atmosfera delle grandi città e nell’ultimo periodo è entrato a far parte del guardaroba maschile! Diventato un vero e proprio trend del momento, è in grado di mixare sapientemente capi sportivi con quelli più stilosi, tra i must have di questo outfit ci sono le sneakers, i jeans e le t-shirt, nei giorni più freddi, poi, impossibile uscire di casa senza un bomber oversize. Per completare il tuo stile puoi aggiungere cappellini con logo, occhiali da sole e collane provenienti direttamente dal mondo hip-hop!

