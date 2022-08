Il ritorno a scuola diventa più comodo e di tendenza con le Skechers

L’astate è il periodo dell’anno più amato dai ragazzi perché possono trascorrere le loro giornate al mare, in montagna o in viaggio con i genitori. Dopo un periodo di divertimento, non sempre è facile tornare dietro i banchi di scuola, ma con accessori confortevoli e adatti a ogni occasione il rientro sarà più semplice.

Nella check list degli indispensabili per il back to school, non dobbiamo inserire solo libri, zaini o diari, anche l’abbigliamento ha un ruolo centrale e in particolar modo le scarpe. Queste devono essere comode, facili da indossare e rispecchiare la personalità dei ragazzi. Skechers racchiude in sé tutte queste caratteristiche e per iniziare la scuola con “il piede giusto” ecco alcuni modelli da comprare assolutamente.

Flutter Heart Lights

La scarpa per bambina leggera e confortevole, è caratterizzata da una tomaia in tessuto e materiale sintetico con stampa a pois e dettagli glitter che non passano di certo inosservati. Quello che rende davvero uniche queste calzature, è l’intersuola con cuori in 3D che si illuminano ad ogni passo, un dettaglio a cui le ragazze non sapranno resistere.

Scopri di più su Amazon

Skechers Star Sparks

Pensate per le piccole super star, queste sneaker dal design sportivo si distinguono per una tomaia in tessuto con pattern a stelle in glitter su sfondo rosa bubblegum. Facili da indossare grazie ai lacci elasticizzati, sono inoltre equipaggiate con interruttore on/off per illuminare a piacere la suola. Ideali per la scuola, sono perfette anche durante le occasioni speciali.

Scopri di più su Amazon

Skechers GO RUN 400 V2

Il comfort è ben ammortizzato con questo modello da allenamento sportivo pensato per i bambini ma che strizza l'occhio alle linee per adulti. Le sneakers presentano una tomaia in mesh ingegnerizzato in un vivace rosso fuoco e la soletta ammortizzata Skechers Air Cooled Memory Foam. La calzature, inoltre, sono lavabili in lavatrice pronte ad accompagnare i ragazzi in ogni occasione e senza dover rinunciare alle avventure all'aria aperta.

Scopri di più su Amazon

Skechers GO RUN Fast Earthy Kid

Progettata con materiali sostenibili, questa scarpa slip-on leggera per bambini sposa la filosofia green con lo stile comodo ed ecologico delle Skechers GO Run per adulti. La tomaia in mesh traspirante con lacci elasticizzati, il cinturino sul collo del piede e l'intersuola ammortizzata punteggiata sono tutti elementi realizzati con materiali 100% riciclati.

Scopri di più su Amazon