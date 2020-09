Gli stivali per affrontare al caldo e al sicuro il freddo autunnale

Le ragazze amano curare il loro look fin da piccole, pantaloni, camicie o giacche devono essere curate e abbinate alla perfezione. Per completare il proprio outfit gli accessori non devono passare in secondo piano.

Tra questi le scarpe hanno un ruolo fondamentale, riescono a dare un tocco in più ad ogni abbigliamento. In autunno la calzatura più amata è senza dubbio lo stivale. In pelle, alto o anti pioggia ogni modello è pensato per dare una marcia in più al proprio stile, ma soprattutto per sentirsi comode e al caldo anche nelle giornate particolarmente fredde.

Siete in vena di fare shopping e volete scoprire i modelli del momento? Vi presentiamo una selezione di stivali perfetti per ogni stile.

Stivali anti pioggia

In autunno le giornate piovose sono sempre tante e per affrontare la scuola o gli impegni del tempo libero protette e asciutte, gli stivali anti pioggia sono un must have da avere nell’armadio. Il modello per le più piccole, ma anche per le ragazze, è comodo e si adatta ad ogni piede. Realizzati in croslite, gli stivali si indossano in un attimo perché sono senza cuciture e senza cerniere. Leggeri e superconfortevoli, riescono ad ammortizzare ogni salto per permettere alle ragazze di giocare in libertà e saltare nelle pozzanghere mantenendo il piede asciutto. Disponibili in colori vivaci, si abbinano ad ogni look per regalare uno stile unico grazie ai particolari. Il logo catarifrangente sul tacco e il simpatico lettering della marca sul lato, di sicuro impreziosiranno ogni stile.

Pro. Comodi e totalmente impermeabili mantengono il piede al sicuro.

Contro. La plastica è un po’ rigida e bisogna abituarsi.

Stivali con pelliccia

Quando arriva l'inverno, il freddo può essere davvero intenso e trascorrere un’intera giornata fuori casa con le scarpe sbagliate può essere faticoso per tutti, soprattutto per le ragazze che hanno bisogno di energie per affrontare al meglio i diversi impegni. Lo stivale che le può accompagnare durante la stagione più fredda dell’anno non può che essere un modello con pelliccia. Lo scarponcino dalle linee essenziali si abbina con un outfit casual, ma riesce a rendere meno impegnativo un vestitino. La pelliccia sia all’interno che all’esterno manterrà il piede sicuro. Caratterizzato da una comoda suola antiscivolo, il modello è completato da un delizioso ponpon che renderà gli stivali irresistibili.

Pro. Sono caldi e pratici da indossare.

Contro. Non sono impermeabili.

Stivali bikers

Per le ragazze che amano lo stile bikers, ma vogliono addolcire l'outfit, questo modello non può mancare tra gli accessori autunnali. Gli stivali disponibili in tre colori, nel classico nero, nel romantico rosa e nel grintoso rosso, sono curati nei minimi dettagli. Mentre la parte anteriore ha la classica struttura dello stivale, la parte laterale ha degli inserti con stampa a pois che terminano nella parte alta con un applicazioni in pizzo. La marcia in più? Un delizioso fiocchetto in raso con due charms. Gli stivali facili da infilare arrivano fino al polpaccio e si chiudono attraverso una comoda cerniera. Dotati di suola antiscivolo possono essere indossati anche nelle giornate particolarmente umide senza correre il rischio di cadere.

Pro. Belli ed eleganti, impreziosiscono ogni outfit.

Contro. Sulla punta sono leggermente stretti.

Stivali per chi ama lo stile rock

Ogni ragazza ha uno stile personale che permette di farla sentire a proprio agio con quegli abiti. Se vostra figlia ama lo stile rock, allora potete regalarle questo modello. Gli stivali fashion, sono disponibili in diversi colori, dall'intramontabile nero, al delicato rosa, declinato in tutte le sua sfumature da quello più romantico del rosa cipria a quello più grintoso del fucsia. Gli stivali sono adatti ad ogni ragazza perchè disponibile in due versioni. Quella con pelliccia interna è ideale per chi vuole stare sempre al caldo anche in pieno inverno, quella con stoffa, invece, è perfetta per l'autunno quando le temperature sono ancora gradevoli. La chiusura con le stringhe è facilitata da una comoda cerniera laterale che permette di indossarli in pochi minuti. La suola in gomma antiscivolo è completata da una targhetta d'orata con la scritta "Fashion" per essere sempre alla moda.

Pro. Comodi e resistenti durano a lungo.

Contro. Bisogna valutare bene le taglie.

Dr. Martens

Un grande classico degli anni '90, negli ultimi anni è tornato a far parte dell'abbigliamento degli adulti. Perchè non farle indossare anche alle ragazze? Il classico stivaletto stringato con suola in gomma renderà unico ogni outfit. Il modello realizzato in vernice o opaco, è disponibile sia in nero che in giallo, perfetto per chi non vuole passare inosservato. Ideali sotto un paio di jeans o per rendere meno impegnativo un vestitino, le scarpe sono comode e facili da indossare. Oltre ai classici lacci, gli stivaletti sono completati da una cerniera laterale che permette di infilarli in un attimo. Non resta che scegliere l'abbigliamento preferito e indossare le scarpe pronte ad affrontare una nuova giornata.

Pro. Comode ed essenziali, la versione in vernice le rende meno casual.

Stivali alti

Avere una scarpa passepartout è fondamentale per poterla abbinare in ogni occasione. Lo stesso succede con gli stivali, qualsiasi sia il vostro stile, con un modello classico vi sentirete sempre perfette e alla moda. Lo stivale alto fino al polpaccio in total black, o marrone, non può mancare all'interno della scarpiera di ogni ragazza. Realizzati in pelle morbida si adattano ad ogni conformazione della gamba, inoltre, il rivestimento interno in stoffa regala un piacevole effetto sulla pelle e terrà il piede caldo e protetto durante la stagione più fredda. La suola in gomma permette di muoversi in totale sicurezza su ogni superficie. Ideale sotto un vestito, per un'occasione speciale o con i leggins, per tutti i giorni, una volta indossati avrete uno stile impeccabile.

Pro. Gli stivali realizzati in materiale di qualità calzano alla perfezione.

Contro. Inizialmente la pelle può risultare un po' dura.

Un grande classico

L’evergreen che non può mancare nell’armadio di ogni ragazza è lo scarponcino della Timberland. Caratterizzato da uno stile classico è robusto e dona il massimo del comfort anche dopo averlo indossato diverse ore al giorno. Realizzati con materiali di qualità, le scarpe sono impermeabili ideali nei giorni di pioggia. Pensate per durare nel tempo, la spessa suola scanalata in gomma garantisce stabilità e un'aderenza ottimale a ogni passo. Disponibile in differenti colori, potete scegliere quella che si abbina di più al vostro outfit

Pro. Gli scarponcini sono impermeabili e traspiranti.

Contro. Meglio fare attenzione alla taglia.

Stivali passe partout

Perfetta con un abito a fiori, un paio di jeans o leggings, la calzatura ha una fodera termica in grado di proteggere dalle temperature più rigide. Il rivestimento esterno in pelle permette alle scarpe di essere indossate sia per un’occasione speciale, sia per il tempo libero. La suola evergreen in gomma combina la suola forata ed una resistente membrana traspirante e impermeabile per una naturale termoregolazione, in questo modo si crea all’interno della scarpa un microclima ideale in grado di mantenere il piede asciutto durante tutto l’arco della giornata. Disponibile in nero e marrone si adatta ad ogni look.

Pro. Gli stivaletti sono comodi e caldi.

Contro. Secondo alcuni clienti sono un po’ stretti sulla caviglia.

Come scegliere le stivali

Per adulti o bambini, scegliere le scarpe giuste è importante perché devono essere indossate diverse ore di seguito quindi devono essere acquistate con cura. Vediamo tutto ciò che dobbiamo prendere in considerazione.

Scegliere i materiali

I materiali naturali sono i migliori e le scarpe devono essere realizzare in pelle o cotone sia per quanto riguarda il rivestimento interno che per la tomaia. I piedi dei bambini tendono a sudare di più rispetto a quello degli adulti quindi i materiali sintetici possono amplificare questa tendenza.

Suola flessibile

Camminare scalzi permette al piede di muoversi liberamente, per farlo anche quando si indossano le scarpe è importante acquistare quelle dalla suola flessibile e leggera. Inoltre, la scarpa deve essere ben strutturato per contenere il piede.

Scegliere il modello in base alla forma del piede

Il piede deve stare comodo all’interno della scarpa e per questo meglio scegliere quello che si adatta meglio alla forma del piede. In questo modo anche dopo diverse ore è possibile indossarle senza problemi.

