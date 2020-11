Tendenze moda per adolescenti che vogliono avere un outfit a prova di freddo

L’adolescenza è tra le età più difficili per le ragazze. Ormai non si è più bambine, ma nello stesso tempo ancora non si è adulte. Soprattutto è la fase in cui si cerca di affermare la propria personalità e l’abbigliamento diventa uno dei mezzi principali.

Le ragazze sempre attente alla moda, alle prese con i primi tentativi con il make-up, sono pronte a fare proprie le ultime tendenze in fatto di moda.

Vediamo insieme gli outfit invernali che non possono mancare nell’armadio delle adolescenti.

Maglioni oversize

Tra le tendenze dell’inverno 2020 ci sono senza dubbio i maglioni oversize, che se hanno conquistato gli adulti, di sicuro non lasciano indifferenti le ragazze. Il vantaggio di questo tipo di maglione è quello di nascondere i difetti e far sentire le ragazza a proprio agio. Tra i modelli che non possono mancare nel guardaroba di un’adolescente, c’è la maglia con scollo a V. Il modello disponibile a fondo unico, a righe o a stampa, si abbina perfettamente con un paio di jeans o con i leggins, per sentirsi comode e alla moda a scuola o nel tempo libero. Realizzato in poliestere e tessuto spandex è super morbido sulla pelle e regala una sensazione di leggerezza e comfort nelle fredde giornate invernali.

Pro. Il modello è versatile.

Contro. Bisogna controllare bene la tabella delle taglie.

Scopri di più su Amazon

Denim

Difficile immaginare il guardaroba di una ragazza senza un capo in denim. Se i jeans sono un must have, un’alternativa è la salopette. Il capo versatile è perfetto sia per gli impegni di tutti i giorni, sia per un’occasione speciale, basta abbinarlo agli accessori giusti e il gioco è fatto. La salopette in cotone, dal taglio classico è curata nei minimi dettagli. La patch la forma di bocca regala al modello un tocco casual, mentre le tasche alla francese, sono perfette per conservare all’interno piccoli oggetti, come l’inseparabile smartphone. Lavabile in lavatrice, la salopette può essere abbinata ad un maglione oversize e ad un paio di ankle boots e avere uno stile casual perfetto per un’uscita con le amiche.

Scopri di più su Amazon

Abito maglia

In questa fase le ragazze prendono spunto dalla moda dei più grandi e un must have di questa stagione è l’abito di maglia. Caldo e accogliente conquisterà le giovani sempre attente alle ultime tendenze. Il modello con lo scollo rotondo a barchetta e la manica a palloncino regala all’outfit un tocco romantico e raffinato. Il modello in poliestere è disponibile in due colori, blu per chi ama lo stile classico e bianco per chi vuole giocare con accessori supercolorati. Il vestito in maglia caldo e avvolgente è perfetto per resistere al freddo invernale. Basta abbinarlo agli anfibi e il look sarà irresistibile.

Pro. Il tessuto non è pesante.

Contro. E’ un po’ trasparente

Scopri di più su Amazon

Pantaloni classici

Per avere un look elegante, ma non troppo serioso, nell’armadio di una ragazza adolescente non devono mancare i pantaloni classici. I modelli con un taglio dritto, rendono ogni outfit raffinato, ma casual. Per allontanarsi dal classico nero, il colore perfetto è questo pantalone blue navy, ideale da abbinare con ogni colore. Il modello a vita alta è caratterizzato da due tasche posteriori e due anteriori con il taglio alla francese, ideali per conservare chiavi o il lucida labbra. La gamba dal taglio dritto ma ampio, si abbina alla perfezione ad un paio di sneackers bianche e ad una maglia a righe con scollo a barchetta, per uno stile raffinato e super chic.

Scopri di più su Amazon

Felpa

Per le ragazze che hanno un mood sportivo, la felpa è un must have nel loro guardaroba. Estremamente versatili, possono essere abbinate a jeans, ma anche ad una gonna per uno stile sbarazzino e teen. Questo modello è un classico che non può assolutamente mancare nel guardaroba di una ragazza. Realizzata al 100% in cotone, è completata da un comodo cappuccio da indossare nelle giornate particolarmente fredde. L’elastico ai polsi e in vita, permette di essere protette e al caldo anche nelle giornate più fredde. La felpa con logo della marca sul petto è disponibile in diversi colori, per abbinarsi alla perfezione ad ogni outfit e gusto.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Bisogna fare attenzione alle misure.

Scopri di più su Amazon

Ankle boots

Gli ankle boots sono un accessorio passe-partout da avere assolutamente nell’armadio. Gli stivali con suola in gomma sono un must have della stagione. Il modello originario degli anni ’90 è ritornato in voga questo inverno perchè riesce a completare ogni outfit. Perfetti con il jeans, con i leggins o con un vestitino, tengono al caldo e sono di tendenza. Realizzati in tessuto scamosciato e nubuk, hanno l’interno in tessuto per mantenere il piede al caldo durante l’inverno. Il modello stringato, facile da indossare permette alle ragazze di essere sempre comode e a proprio agio durante le diverse attività della giornata.

Pro. Comode, morbide e confortevoli.

Contro. Consultare bene le taglie.

Scopri di più su Amazon

I principali stili

Gli stili di moda sono tanti e le ragazze fin da adolescenti iniziano ad interessarsi ai vari outfit. Diversi tra loro o con piccoli particolari che li differenziano, le teen amano sperimentare e trovare quello che rispecchia di più la loro personalità. Volete scoprire quali sono? Ecco tutti i look:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.