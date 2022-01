Tute neonato, i migliori modelli per affrontare l’inverno

Concedersi una piacevole passeggiata con i bambini è un’esperienza piacevole: se durante la bella stagione ogni occasione è buona per stare all’aperto, in inverno si è tentati di limitare le uscite.

Anche se le temperature sono basse non dobbiamo rinunciare ad un giro al parco, l’importante è che sia noi che i neonati abbiano l’abbigliamento adatto alla stagione più fredda dell’anno.

Per quanto riguarda i piccoli, un capo da avere assolutamente nel guardaroba è la tutina. Perfetta per proteggere il piccolo dal freddo, l’importante è orientarsi verso un modello che possa essere indossato e tolto facilmente, perché spesso bottoni o lacci possono diventare ingombranti e rendere l’operazione di vestizione davvero impegnativa. Fortunatamente in commercio ci sono i modelli con la zip, ma non sempre è semplice scegliere quelli giusti. Eccone alcuni da acquistare assolutamente questo inverno.

Tutina tre pezzi

Simpatico e divertente, questo modello trasformerà il piccolo in un dolcissimo pinguino pronto ad affrontare la stagione più fredda e non solo. Il pagliaccetto è disponibile anche nella versione con le renne, ispirata alla divisa da baseball o alla giraffa. Composto da tre pezzi: la tutina, il cappuccio e le scarpine il pagliaccetto è facile da indossare. I bottoni a pressione permettono di chiudere la tutina con pochi clip e mantenere il piccolo al caldo, anche perché il modello imbottito è realizzato al 100% in cotone, confortevole e super caldo.

Pro. La tutina è imbottita e facile da indossare.

Contro. Non è adatta con la neve

Tutina con guanti

Per una giornata in montagna o sulla neve, l’abbigliamento del piccolo deve essere adatto alle temperature rigide e questa tutina da neve rispecchia in pieno tutte le esigenze. Colorata e cool è disponibile in differenti colori e fantasie per accontentare tutti i gusti! Il modello imbottito ha doppie cerniere sul davanti che vanno dalla scollatura al cavallo, così da indossarla o toglierla facilmente anche durante il cambio del pannolino. Fornita di cappuccio, i neonati saranno al sicuro e protetti grazie agli stivaletti e ai guanti in dotazione.

Pro. Il tessuto è buono e i colori sono intensi.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Tutina reversibile

Quando si sceglie l’abbigliamento per i più piccoli, la prima caratteristica da ricercare è la praticità e la comodità d’uso e questa tuta da neve ha tutte queste caratteristiche. Il modello è semplice da indossare e togliere perché ha una sola cerniera centrale che va dalla scollatura alle gambe, basta una sola mano e potremo cambiare il piccolo in pochi minuti. Dotata di un caldo e confortevole cappuccio, il tratto distintivo del pagliaccetto è il tessuto double face che permette di girarlo e avere una tuta differente in pochi secondi.

Pro. Il materiale è sottile, ma molto caldo.

Contro. Per alcuni utenti la cerniera non è semplice da chiudere.

