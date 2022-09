Accessori per capelli: le ultime tendenze per l'autunno-inverno 2022-2023

In ogni beauty case che si rispetti ci sono gli accessori per capelli e per le giovanissime diventano indispensabili per creare acconciature d’effetto o semplicemente per domare i capelli a scuola o durante le attività del tempo libero.

Con l’arrivo della nuova stagione ci sono trend a cui nessuna ragazza riesce a resistere, tra fermagli scintillanti, cerchietti e revival degli anni ’80 e ’90, questo autunno la scelta è davvero ampia.

Il cerchietto è un grande classico

Passano le mode e le tendenze, ma la combo capelli e cerchietto è un grande classico a cui è impossibile rinunciare. Il motivo? È pratico, comodo, può dare un tocco in più ad ogni outfit e soprattutto è disponibile in diverse varianti per accontentare davvero ogni gusto. Ad esempio i modelli bombati faranno ancora parte del beauty delle ragazze, declinati in stampe e colori tenui e nelle tinte tipiche dell’autunno.

Se invece, siete alla ricerca di uno stile più cool e per certi versi un po’ romantico, è il momento di indossare il cerchietto intrecciato perfetto sia se avete i capelli lunghi che corti.

Il ritorno degli anni ’90 grazie alla serie Euphoria

È l'ultima tendenza su Tik Tok ed è il protagonista assoluto delle acconciature della serie TV Euphoria! Di cosa stiamo parlando? Del cerchietto con dentini che ha letteralmente spopolando negli anni ’90. L’accessorio per capelli conosciuto anche come cerchietto a pettine con chiusura all’altezza della nuca, è morbido, flessibile e dotato di una serie di dentini. Una volta indossato riesce a tirare indietro i capelli e a creare in pochi secondi un effetto a zig zag nella parte superiore della testa.

Non solo anni ’90

Se amate lo stile del passato potete trovare ispirazione negli anni ’80 e nei suoi scrunchies: elastici in tessuto provenienti direttamente dagli eighties che da qualche stagione "spuntano" sulla testa di star e vip. Immancabili anche nel guardaroba delle giovanissime sono perfetti per valorizzare acconciature come chignon, trecce e ogni tipo di coda. La loro caratteristiche principale è quella di essere super colorati, realizzati in differenti materiali come il velluto e il tulle e soprattutto non passano di certo inosservati.

Per un outfit più elegante potete utilizzare quelli in seta o in raso, in ogni caso potete stare certe che avrete sempre capelli al top perché non li rovinano. Non resta che farne una scorta!

Il trend capelli che ha conquistato Tik Tok

Se si vuole rimanere negli anni ’80 e nell’ambito dei trend esplosi sui social allora il banana clip ha un posto d’onore! Il fermaglio che ricorda una banana o un pesce, ha una forma a U e due parti laterali composte da dentini che servono a sostenere i capelli una volta agganciati nella parte centrale. Adatti sia per le acconciature più eleganti come uno chignon sia per la coda bassa, riesce a valorizzare anche le acconciature di tutti i giorni.

Accanto al banana clip, poi, non può mancare un altro grande ritorno direttamente dagli anni 2000: la pinza per capelli. Piccola, grande, con strass, essenziale o di design: non ha importanza quale sia la forma o il colore, la cosa certa è che sarà il vero e proprio must have dell’autunno, anche per le giovanissime che sono abituate a indossarla solo in casa.

Fermagli e forcine non possono mai mancare

In questo 2022 le giovanissime (e non solo), non potranno resistere ai fermagli che grazie alla loro praticità permettono di realizzare qualsiasi acconciatura e come se non bastasse sono in grado di impreziosire gli outfit. Sì perché per contrastare il grigiore autunnale bisogna assolutamente avere nel proprio beauty forcine con brillantini, perline, cristalli nel formato maxi, pronte ad impreziosire ogni acconciatura.

Se invece volete un modello meno appariscente, in grado comunque di dare un tocco in più ai vostri capelli, non potete fare a meno di quelle metallizzate, e in un attimo sarete pronte ad affrontare ogni situazione con stile.