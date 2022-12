I biberon per allattare i neonati in modo sano e semplice

La nascita di un bambino spinge i neogenitori a munirsi di tutti gli accessori necessari per la salute e il benessere dei bambini.

Avere la camera arredata completa di fasciatoio, culla o lettini, non è sufficiente. Mamma e papà si troveranno davanti alle necessità quotidiane come i pannolini, le creme protettive e i biberon.

Anche se si è deciso di allattare questo accessorio è indispensabile, fondamentale per chi utilizza il latte in polvere, diventa un modo per aiutare il piccolo durante la fase dello svezzamento quando passerà alle pappe.

Come i tiralatte o i mangiapannolini, in commercio gli accessori per i bambini non mancano e orientarsi a volte diventa difficile. Per aiutarti nella scelta abbiamo selezionato una serie di biberon adatti ad ogni esigenza.

Set prime poppate: Philips Avent

I piccoli appena nati sono soggetti a coliche che possono disturbare il loro e il tuo sonno, per nutrirli al meglio senza conseguenze, questo set è la scelta ideale. Il kit composto da 6 pezzi include 2 biberon da 125 ml e altri 2 da 260 ml, un ciuccio ortodontico taglia 0-6 mesi e uno scovolino per la pulizia delle bottigliette. La tettarella è progettata e sagomata per imitare il seno materno, permettendo al bambino di attaccarsi naturalmente, morbida e flessibile renderà facile il passaggio dall’allattamento al seno a quello con il biberon. Le bottigliette sono caratterizzate da una valvola anti colica per evitare che l’aria entri nella pancia riducendo così il dolore. Il biberon ergonomico è facile da mantenere anche dal bambino.

Pro. Il set è completo e lo scovolino pulisce bene.

Contro. Con il tempo tendono ad ingiallire.

Scopri di più su Amazon

Set di biberon in plastica priva di BPA: Tommee Tippee

Quando si è alla prima esperienza trovare il biberon adatto alle esigenze del bambino è importante, questo set composto da tre bottigliette da 260 ml l’uno, è perfetto per i piccoli che usano il latte in polvere. La tettarella in silicone è progettata per imitare il seno e regalare una sensazione naturale al neonato ideale per chi alterna allattamento e poppata. Grazie alla forma del biberon, piccola e compatta è possibile avere il neonato vicino, come quando si allatta. Dotato di valvola anti colica con tecnologia easy-vent, il piccolo non corre il rischio di avere dolori o mal di pancia. Tutte le bottiglie sono realizzate in plastica priva di BPA, inoltre, il collo largo dei biberon permette di lavarlo in modo semplice anche in lavastoviglie.

Pro. La forma permette di avere il piccolo molto vicino a sé.

Contro. Quando si scalda in microonde la bottiglietta diventa molto morbida.

Scopri di più su Amazon

Set da 15 pezzi anti colica: MAM

Proteggere i piccoli dalle coliche è molto importante e un aiuto può arrivare dal biberon. Questo set composto da ben 15 pezzi è pensato per mettere a disposizione dei neo genitori tutto ciò di cui hanno bisogno per far sentire protetti e sicuri i piccoli. Composto da 8 bottigliette di cui due da 130 ml, 2 da 160 ml e 4 da 260 ml, avrai a disposizione sempre un biberon pronto e pulito. Ogni bottiglia è completata da una tettarella misura 1 e una ultra soffice con 4 valvole. Per tranquillizzare il piccolo il set è completato da un ciuccio in silicone taglia 0-2 mesi con una simpatica zebra, la pratica base ventilata permette di avere un flusso di latte costante, senza far entrare aria e limitare il rischio colica. Realizzati in plastica priva di BPA sono sicuri per la salute del piccolo. Grazie alla funzione auto-sterilizzazione, basta metterli nel microonde per 3 minuti e saranno pronti e igienizzati.

Pro. Il set è completo e si sterilizza facilmente.

Contro. Bisogna chiudere bene la base per non perdere il latte.

Scopri di più su Amazon

Pratico e di design: biberon MAM

Quando si acquistano gli accessori per il benessere dei più piccoli si deve pensare alla funzionalità ma anche al design. Questo biberon riesce ad unire entrambe le caratteristiche. Il set composto da tre bottiglie con tettarella adatta ai piccoli dai 2 mesi in su, è caratterizzato da simpatici disegni sia per i maschietti che per le femminucce. Il modello anti colica è stato progettato per rilasciare il latte poco alla volta ricalcando l’anatomia del seno materno, per scongiurare ogni mal di pancia, sulla base della bottiglietta ci sono dei fori di ventilazione che eliminano l’aria. Dotato di sterilizzazione automatica, basta riempire in parte il biberon con l’acqua, richiuderlo e metterlo per pochi minuti in microonde e la bottiglietta sarà sterilizzata, pronta per un nuovo uso.

Pro. Fori di ventilazione sulla base.

Contro. Bisogna chiudere bene la parte inferiore per non far uscire il latte.

Scopri di più su Amazon

Biberon per bambini con più di sei mesi: MAM

Il biberon diventa sempre più importante man mano che il neonato cresce e per assicurargli il massimo del benessere questo modello per i piccoli con più di sei mesi è la scelta ideale. Il kit formato da due bottiglie da 330 ml è ergonomico e facile da impugnare non solo per i genitori, ma anche per i bambini. La parete antiscivolo consentirà ai piccoli di sostenerlo senza difficoltà. Le tettarelle realizzate in silicone SkinSoft imitano il seno materno per regalare ai piccoli comfort e sicurezza, facili da pulire le aperture ampie permettono di usare facilmente scovolini per rimuovere ogni residuo.

Pro. Ergonomico, permette ai piccoli di essere indipendenti.

Contro. Per alcuni clienti con l’usura le bottiglie possono dare cattivo odore.

Scopri di più su Amazon

Biberon antirigurgito: Chicco

I piccoli sono soggetti a coliche e a rigurgiti, questo biberon dotato di doppia valvola impedisce la formazione di aria che limita il mal di pancia e il rigurgito. La tettarella allungata realizzata in silicone, è morbida e ricrea la sensazione del seno materno. La base larga e la forma ergonomica permettono di maneggiarlo con comodità per un’esperienza confortevole sia per i genitori che per i piccoli, disponibile in rosa o in azzurro, ha un design elegante che conquisterà subito.

Pro. Limita la probabilità di rigurgiti.

Contro. Non sempre la tettarella si chiude bene.

Scopri di più su Amazon