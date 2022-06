Borse mare 2022: le più belle da avere nel guardaroba delle ragazze

Capienti e colorate, le borse mare sono l’accessorio a cui le giovanissime non riescono a rinunciare quando vanno in spiaggia.

Immancabili nel guardaroba delle mamme, sono diventate un capo must have anche per le teen che puntano su modelli vivaci, realizzati in paglia, in tessuto idrorepellente o in PVC per portarle ovunque senza preoccuparsi di rovinare il contenuto.

Le borse mare 2022 con le fantasie tropicali e i disegni che richiamano la bella stagione riescono ad arricchire e rendere cool il proprio look e sono pensate anche per portare con sé l’indispensabile come creme solari, telo mare e costumi.

Con le infradito ai piedi, gli occhiali da sole per proteggervi dai raggi solari, è arrivato il momento di scegliere la vostra borsa mare preferita da mettere in spalla e avere un look impeccabile.

Borsa mare in paglia

La borsa in paglia è un grande classico della moda mare tramandato di madre in figlia. L’intramontabile bag, non può mancare nel guardaroba delle giovanissime, poi se è in formato maxi è davvero irresistibile. Per chi ama lo stile boho chic, la borsa in paglia con manici in nappa, riuscirà a rendere unico il vostro look estivo. La shopper bag con stampa a righe, ha un mood vintage perfetto non solo in spiaggia, ma anche da abbinare a un mini dress a fiori. Il modello capiente, ha al suo interno due tasche per il cellulare o per gli oggetti di piccole dimensioni che potranno essere conservati tutti al sicuro grazie alla comoda cerniera.

Pro. Il materiale con cui è realizzata la borsa è morbido.

Contro. Se la borsa viene caricata molto le cuciture tendono ad aprirsi.

Borsa mare in rafia

Un’alternativa alla classica borsa in paglia, in grado di rendere il vostro look fresco e sbarazzino, è il modello in rafia. Il materiale naturale è ideale per chi preferisce prodotti green senza rinunciare al look. La borsa a mano conquisterà al primo sguardo grazie alla forma squadrata perfetta per lo stile sbarazzino delle teen, i dettagli bicolore associati ad una silhouette moderna, sono il mix perfetto di eleganza e funzionalità. La borsa di media grandezza e con zip, è in grado di conservare al suo interno e al sicuro gli accessori principali per il mare. Disponibile in rafia e blu o in rafia e rosso, questo modello è imprescindibile per dettare moda in spiaggia.

Pro. La borsa è comoda e capiente.

Contro. Il disegno è solo su un lato.

Borsa mare trasparente

Tra i must have dell’estate 2022 ci sono le borse mare trasparenti! Realizzate con materiali impermeabili sono pensate per accompagnarvi al mare o a bordo piscina e il modello semitrasparente in tessuto nylon oxford e rete di poliestere è quello che state cercando, inoltre, tiene al sicuro il contenuto perché è traspirante e consente alla sabbia di cadere facilmente. La shopper ha un’impugnatura imbottita e rinforzata, così da trasportare facilmente il contenuto, infatti, oltre alla sacca principale è arricchito da 8 tasche e da una custodia esterna e impermeabile per smartphone, così da poter fare tanti selfie in spiaggia in totale sicurezza. Il tratto distintivo che rende la borsa adatta sia alle teen che alle mamme? Il dispositivo di raffreddamento isolante e rimovibile che consente di utilizzare la borsa anche nel tempo libero.

Pro. La borsa è versatile e capiente.

Contro. Per alcuni utenti, inizialmente emana cattivo odore.

Borsa mare uncinetto

La borsa mare 2022 non poteva che celebrare un ritorno al vintage, ma nella versione 2.0. Le classiche lavorazioni crochet si associano a forme e dimensioni differenti tutte caratterizzate da un'unica caratteristica: tinte chiare e colori naturali, per uno perfetto stile boho. La borsa a sacco si trasforma in un pratico zainetto che combina sapientemente eleganza e comodità! Realizzata in corda intrecciata alla paglia, è completata da una sacca interna in cui conservare crema solare, occhiali da sole e telo mare al riparo da occhi indiscreti, disponibile in differenti colori dal beige, al marrone fino al bianco, dovete solo regolare gli spallacci e godervi la vacanza.

Pro. Lo zaino è bello e capiente.

Contro. Ha solo gli spallacci e non i manici.

Borsa mare grande

La borsa mare deve essere grande e capiente, perché per trascorrere serenamente la giornata in spiaggia avete bisogno di numerosi accessori come il copricostume, la crema solare, il telo mare o giochi di società per divertirvi sotto l’ombrellone insieme agli amici. Non c’è niente di meglio di una shopping bag XXL che diventerà la protagonista del vostro outfit da spiaggia. La tote bag può essere portata comodamente a tracolla o a mano sfruttando i due pratici e deliziosi manici in corda. La borsa realizzata esternamente in cotone e rivestita all’interno con tessuto impermeabile, non si sporca facilmente ed è perfettoa per l'uso quotidiano o al mare. Completata da una tasca interna in cui conservare gli oggetti più piccoli e una esterna legata con un cordino ai manici, la chiusura con cerniera terrà protetto e al sicuro tutto il contenuto. Per essere cool in ogni occasione, dovete solo scegliere tra il modello etnico o a righe pensato per riprendere il mood marinaro.

Pro. La borsa è capiente e resistente.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ morbida e non regge la forma.

Borsa mare colorata

L’estate è tempo di colori e le giovanissime amano avere un abbigliamento dalle tinte sgargianti che non passa di certo inosservato, per completare il look, la borsa mare immancabile è quella multicolor. La shopper oversize riesce ad accontentare tutti i gusti conservando uno stile ricercato e unico, accanto al modello etnico, c’è quella a strisce, tropical o con gli immancabili fenicotteri, tutte stampe che rispecchiano in pieno il mood dell’estate. Realizzata in tessuto traspirante, i manici in corda sono robusti e abbastanza lunghi da poter indossare la bag a spalla. Il tratto distintivo? La borsa ha una pratica tasca esterna con cerniera per contenere oggetti di piccole dimensioni da avere sempre a portata di mano.

Pro. La borsa è capiente e ben rifinita.

Contro. Per alcuni utenti le cuciture non sono resistenti.

