Millie Bobby Brown: outfit, make up e look della protagonista di Stranger Things da copiare assolutamente

Millie Bobby Brown ha un fascino e uno stile innati nonostante la giovane età! La protagonista di Stranger Things è una vera e propria icona di stile per le più giovani: diciotto anni compiuti a febbraio, negli ultimi anni la Undi della fortunata serie tv è cambiata moltissimo, come i suoi colleghi, ma la passione per la moda è rimasta innata.

In questi anni l’abbiamo vista alternare stili differenti, dal vintage al romantico al contemporaneo, tutti rivisitati con un mood fresco e sbarazzino tipico della sua età, in cui sperimentare è la parola d’ordine.

Volete imitare il look di Millie Bobby Brown? Volete sperimentare con acconciature e make up che vi faranno sentire sempre alla moda? Scopriamo come ricreare l’outfit di uno dei principali volti di Stranger Things.

L’outfit di tutti i giorni

La giovane età di Millie Bobby Brown la spinge ad avere un look sempre diverso che si evolve continuamente. In genere, però, nella vita di tutti i giorni ha dimostrato una predilezione per uno stile semplice e pratico con richiami agli ’80 e ’90.

Jeans Slouchy

Comodità: è questo quello che si pensa quando si indossano i jeans Slouchy, il modello che ha conquistato le ragazze da alcuni anni e che praticamente è diventato un must have del guardaroba delle giovanissime. Perché? Semplice, il modello a vita alta con gamba larga permette di muoversi liberamente tanto da dare la sensazione di indossare una tuta, ma con tutta la bellezza tipica dei jeans. Il modello a “palloncino”, poi ha conquistato le giovanissime e anche Millie Bobby Brown per la sua versatilità. Pratici e adatti al tempo libero se indossati con un paio di sneakers, diventano iperfemminili se abbinati ad un paio di tacchi o sandali. Il risultato? Un look adatto ad ogni occasione che vi farà sentire sempre a vostro agio.

Maglia cut out

Il look anni ’90 è il preferito da Millie Bobby Brown e nel suo guardaroba non potevano mancare le maglie cut out. Se volete copiare questo look potete scegliere di indossare la maglia a maniche corte con cut out ovale nella parte anteriore, per spezzare un po’ la figura ma con eleganza. Perfetta da indossare con un paio di pantaloni o con una gonna a vita alta, la maglia è disponibile in differenti colori: nero, bianco, rosso, giallo e celeste, vi permetterà di essere fresche e sempre alla moda.

T-shirt crop top

La moda del crop top spopola da alcuni anni nel guardaroba delle donne e non poteva non essere presente in quello dell’attrice di Stranger Things. Ma perché ha conquistato proprio tutte? Il capo d’abbigliamento tra i più gettonati è una t-shirt che se abbinata a pantaloni o gonne a vita alta lascia scoperta una piccola parte di addome e quindi diventa adatta anche per le giovanissime. Il modello morbido e a maniche corte si adatta ad un outfit casual e urban da completare con una comoda salopette e un paio di anfibi, mentre nelle giornate più fredde non potete rinunciare alla giacca di pelle, uno dei capi must have indossati spesso dalla protagonista della celebre serie tv.

Gonna di jeans a vita alta

La gonna di jeans è un classico intramontabile, da indossare a scuola o nel tempo libero ed è tra i capi preferiti dall’attrice britannica. La minigonna della Levi’s racchiude in sé tutte le caratteristiche che conquistano le ragazze al primo sguardo. Il modello in denim chiaro con i bordi scuciti ha un taglio a trapezio che permette libertà di movimento e un piccolo cut out sul davanti. Ideale con un top e un paio di sandali non dovete fare altro che sfoggiare il vostro look.

Sneakers

Quando si parla di sneakers il primo modello che viene in mente è senza dubbio quello delle Converse e lo stesso vale per Millie Bobby Brown, la ragazza infatti non rinuncia mai a queste calzature nella versione super colorata. Se volete ispirarvi al suo stile potete scegliere le sneakers Chuck Taylor ma nella versione 2.0! Il modello dalle linee classiche e dalla base bianca di sicuro vi farà innamorate con la stampa fresca e accattivante ispirata al mondo dei fiori se non potete fare a meno del colore, oppure nella versione bianca e nera con stampa all over con cherry caratterizzate da simpatiche faccine.

Outfit per le occasioni importanti

Abituata a calcare i red carpet, l’attrice inglese ci ha abituato ad outfit che vanno dal cotone al tulle, con balze e ricami per uno stile davvero romantico e alla moda.

Abito in pizzo sangallo

Il pizzo sangallo è sinonimo di abiti eleganti, leggeri e freschi perfetto da indossare durante la bela stagione. Per un’occasione importante, quindi non potete rinunciare ad uno dei tessuti più amati dall’attrice. Il modello total black e senza maniche vi permetterà di avere un look raffinato e giovanile grazie al taglio essenziale e al gioco del “vedo non vedo” tipico del pizzo che ricorda tanto il cut out. Perfetto da indossare con una cintura, è impossibile fare a meno dei sandali gioiello, una calzatura must have di Millie.

Sandali con tacco largo

Per la Undi di Stranger Things le scarpe sono in grado di completare ogni look e tra i modelli preferiti per le occasioni importanti ci sono i sandali dal tacco largo e non molto alto. Pratici, chic ed eleganti daranno una marcia in più al vostro look, senza rinunciare alla comodità. Un esempio da avere nel vostro guardaroba, sono questi sandali a fascia e cinturino alla caviglia, disponibili in colori di tendenza, ma soprattutto supergiovanili. Potete scegliere tra senape, rosso, fucsia, verde, turchese, lilla e molto altro, dovete seguire solo i vostri gusti.

Make up e accessori

Il trucco e gli accessori completano al meglio ogni look e Millie Bobby Brown lo sa benissimo perché ha sempre sperimentato tanto!

Occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono una vera e propria passione per l’attrice che li indossa in ogni occasione. Montatura leggera e linee squadrate o rotonde sono le sue caratteristiche preferite e proprio a questo si è ispirata Vogue che ha creato una linea tutta per lei. Se siete sue fan, allora non potete rinunciare a quelli con montatura verde e lenti rosa da indossare con un outfit casual per dargli quel tocco in più che lo renderà davvero unico.

Accessori capelli

Per Millie Bobby Brown i capelli sono sempre stati parte integrante del look con cui ha raccontato la sua evoluzione. Dopo hairstyle corti o ondulati, alla presentazione della quarta stagione della serie che l’ha lanciata ha sfoggiato un taglio lungo, biondo e con frangia: questo non vuol dire che abbia rinunciato agli accessori. Tra i suoi preferiti ci sono le clip dorate. Questo set formato da 30 pezzi, include fermagli per ogni occasione, dalle più ricercate a quelle di tutti i giorni per avere una capigliatura dall’effetto wow!

Make up

Anche il make up dell’attrice britannica ha avuto un’evoluzione importante, da quello leggero fatto di gloss e ombretti luminosi è passata a un trucco più intenso con rossetti di un rosso acceso e palette di ombretti dai toni ultra-pop. Non bisogna dimenticare neanche le matite per creare l’eyeliner grafico diventato ormai una vera e propria tendenza a cui è difficile rinunciare: oltre al classico nero potete giocare con colori luminosi e di tendenza.

