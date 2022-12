Creme protettive per bambini: per idratare e prevenire gli arrossamenti cutanei

Prendersi cura della pelle è importante non solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli. Quella dei bambini è molto più delicata di quella degli adulti e per questo ha esigenze molto diverse.

La skincare permette alle future mamme di prevenire smagliature, mentre per i più piccoli è un modo per abituarli a comportamenti che li porteranno a mettere al centro la cura di sé stessi e li accompagneranno anche quando diventeranno più grandi.

Nei primi mesi di vita la cura della pelle si concentra soprattutto sulle irritazioni dovute all’uso del pannolino e al contatto con sostanze irritanti. La crema è il prodotto ideale per curarla e proteggere la pelle dei bambini. Vediamo i migliori prodotti per la skincare dei più piccoli.

Crema protettiva per il cambio del pannolino

I bambini durante i primi anni di vita, usano costantemente i pannolini e a lungo andare possono andare incontro a irritazioni. Per lenire gli arrossamenti questa crema con ossido di zinco, lanolina dermofila e pura cera d’api permette una protezione dall’umidità del pannolino. L’olio di mandorle dolci e di sesamo e gli estratti di calendula e camomilla, totalmente biologica, sono ideali per trattare la pelle irritata e arrossata. Dopo aver lavato il piccolo non dovete fare altro che applicarla su tutte le parti a contatto con il pannolino e creerà una naturale barriera.

Pro. È priva di OGM, siliconi e coloranti, inoltre è perfetta anche per gli adulti.

Contro. Per alcuni utenti l’odore non è gradevole.

Crema protettiva tre in uno

Ogni giorno la pelle dei bambini è soggetta a numerose aggressioni. Per mantenere la cute idratata, bisogna proteggerla ad ogni cambio. Questa pasta realizzata con il 98% di ingredienti naturali, è senza conservanti e profumi. In questo modo ha un’elevata tollerabilità sulla cute dei piccoli quindi può essere utilizzata ad ogni cambio sulla pelle pulita ed asciutta. Il prodotto tre volte efficace, previene le irritazioni e gli arrossamenti. Facile da applicare, si rimuove con pochi gesti, senza lasciare residui sulla cute.

Pro. Si spalma bene e si assorbe subito.

Contro. Per le irritazioni insistenti ci vogliono più applicazioni.

Pasta lenitiva

Fin dai primi giorni i bambini devono essere protetti, soprattutto quelli che hanno la pelle più sensibile. Questa pasta favorisce la naturale rigenerazione della cute grazie al pantenolo che crea uno strato protettivo trasparente pensato per lasciare respirare la pelle. I lipidi cutanei, invece, sono fondamentali per la protezione, l’idratazione, l'elasticità della pelle e aiutare il naturale processo di rigenerazione dell’epidermide. Priva di profumi, conservanti, coloranti e ossido di zinco, è efficace sia nella prevenzione che nel trattamento di irritazioni da sfregamento già presenti.

Pro. La crema è adatta anche per gli adulti.

Contro. Unge e non si assorbe facilmente.

Crema protettiva

La crema protettiva con una formula a base di avena e ossido di zinco, crea una barriera cutanea traspirante, per proteggere dalle sostanze irritanti esterne. Senza sapone, alcool e parabeni, è realizzata per minimizzare il rischio di allergie. Basta applicarla sulla pelle asciutta e pulita del bambino ad ogni cambio di pannolino. Ideale anche sulla pelle secca e facilmente irritabile degli adulti, protegge l'epidermide in ogni occasione.

Pro. Previene e cura le irritazioni della pelle.

Contro. È un può pastosa.

Crema con ossido di zinco e pantenolo

Per aiutare a proteggere la pelle del bebè dalle irritazioni e dall’arrossamento che si forma nell’area del pannolino, questa crema è ideale. Il prodotto con ossido di zinco e pantenolo è dermatologicamente testato e lenisce la pelle irritata e arrossata. La crema senza parabeni, coloranti né profumazione è dermatologicamente testata ed è adatta ad un uso quotidiano. Per non rimanere mai senza, il set è formato da 4 tubetti da 150 ml.

Pro. Idrata e lenisce rossori, irritazioni, scottature ed eritemi.

Contro. Alcuni clienti hanno riscontrato una maggiore efficacia soprattutto nella prevenzione.

Crema protettiva calmante

Olio di Mandorle dolci, Cera d’Api, Vitamina E, succo di Aloe vera, fiori di Calendula, sono gli ingredienti principali di una crema efficace contro l’umidità e le sostanze irritanti. La pasta è testata su 6 metalli pesanti, fortemente allergizzanti, per garantire la massima sicurezza per le pelli sensibili. La crema senza parabeni, fenossietanolo, petrolati, siliconi, olii minerali, lanoline e peg protegge il piccolo nell’area del pannolini. Grazie alla pratica confezione richiudibile, potete prendere la quantità di prodotto in base alle necessità.

Pro. Si stende bene sulla pelle.

Contro. Per alcuni clienti l’effetto lenitivo non è immediato.

