Le 5 migliori altalene da giardino per far divertire e giocare i bambini

L'altalena è tra i giochi preferiti dai bambini e se abbiamo un terrazzo o uno spazio esterno possiamo far divertire i piccoli in ogni momento della giornata rimanendo comodamente a casa.

Oltre alle classiche da appendere all’albero, ci sono modelli che hanno una vera e propria struttura, perfetti da sistemare in giardino. Dobbiamo solo scegliere l’altalena che ci piace di più e trascorrere del tempo insieme ai bimbi.

Altalena con struttura tubolare

L'altalena Plus Smoby è perfetta per il giardino o il terrazzo e accompagnerà i bambini durante la loro crescita grazie al seggiolino evolutivo 2 in 1. Adatta ai bimbi dai 18 mesi in poi, ha un’altezza di 180 cm e la struttura in tubolare metallico che la rende solida e resistente, una volta ancorata al terreno. La struttura colorata, grazie al trattamento anti UV, garantisce resistenza al tempo e alle intemperie.

Pro. È robusta e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti le spiegazioni non sono chiare.

Scopri di più su Amazon

Altalena dallo stile classico

L'altalena da giardino dal design classico, è nello stesso tempo innovativa grazie al materiale con cui è realizzata. La seduta in EVA si abbina a corde robuste in grado di allungarsi fino a un massimo di 150 centimetri ed è in grado di reggere fino a 300 kg. Facile da montare, nella confezione sono incluse anche due cinghie e due carabine.

Pro. L’altalena è robusta.

Contro. I clienti che l’hanno utilizzata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Altalena di design

Pensata per far giocare e divertire i bambini, questa altalena ha un design accattivante ed è realizzata in legno con rifiniture laccate sui toni del pastello. La seduta 30 x 30 centimetri ha una cintura di sicurezza per ancorare i bambini e nello stesso tempo corde robuste e spesse per renderla più stabile. Facile da fissare al soffitto attraverso un supporto per anelli di metallo incluso nella confezione, è resistente e può essere regolata fino a 180 centimetri.

Pro. L’altalena è bella esteticamente.

Contro. Per alcuni utenti la corda non è abbastanza lunga.

Scopri di più su Amazon

Altalena doppia

Giocare in compagnia è sempre divertente e se vogliamo far trascorrere ai bambini giornate indimenticabili, possiamo acquistare l’altalena doppia. Ideale in un giardino grande ha una struttura in metallo da ancorare al terreno, mentre le due sedute sono realizzare in plastica e sono sostenute da una corda in metallo in grado di sopportare fino a 50 chili.

Pro. L’altalena ha un buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Deve essere cementata a terra.

Scopri di più su Amazon

Altalena essenziale

Semplice ed elegante, questa altalena non conquisterà solo i bambini, ma anche gli adulti per il suo design minimal. Realizzata in legno è molto resistente, può reggere fino a 100 chili ed è ideale anche per gli adulti. Semplice da montare, ha una corda regolabile in altezza che può essere agganciata agli alberi o alle travi attraverso la fibbia ad anello in metallo.

Pro. I materiali con cui è realizzata sono di qualità.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon