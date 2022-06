I giochi d'acqua per divertirsi in estate e trascorrere giornate divertenti

I bambini amano l'acqua e l'estate è l'occasione giusta per fargli passare del tempo con giochi divertenti. Se ancora non siete in vacanza e volete far trascorrere ore spensierate e allegre ai piccoli in compagnia dei loro amichetti, potete organizzare in giardino o al parco diversi giochi in cui la protagonista assoluta è l'acqua.

Questo elemento riesce ad abbassare la temperatura quando il caldo diventa insopportabile e permette ai bambini di muoversi e di divertirsi liberamente all'aria aperta.

Pistole ad acqua, scivoli o gonfiabili, i giochi da poter organizzare con l'acqua sono tanti. Perfetti per animare un compleanno o rendere unica una festa, di sicuro faranno felici i piccoli e anche i più grandi che non vedranno l'ora di giocare con loro.

Non vi resta che munirvi di costume, asciugamano e crema, per proteggere la pelle dei piccoli dai raggi solari, e scegliere il gioco che fa per voi!

Il più classico dei giochi: pistola ad acqua

Le pistole ad acqua sono il più classico dei giochi da organizzare in estate, i bambini non vedono l'ora di usarle perché possono organizzare divertenti battaglie d'acqua e rincorrersi con i loro amici. Il gioco è ideale non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti che non riusciranno a resistere. Oltre ad essere un passatempo intramontabile, è pensato per aiutare ad allenare la coordinazione e aumentare la loro voglia di trascorrere le ore all'aperto, basta svitare il tappo di sicurezza, riempire la pistola d'acqua e iniziare a giocare, per rendere una festa o un pomeriggio indimenticabili.

Pro. Robusta e resistente ha un getto d'acqua facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il tappo non è semplice da svitare.

Divertente e simpatica: pistola ad acqua a forma di estintore

Per i bambini grandi che vogliono organizzare una festa indimenticabile, la pistola ad acqua è immancabile, a rendere il pomeriggio ancora più divertente, c'è questo modello a forma di estintore!. Il design accattivante, conquisterà ogni bambino che non vedrà l'ora di sfidarsi in divertenti battaglie, dotato di un serbatoio da 2 litri non è molto pesante, ed è facile da trasportare anche per i più piccoli. Grazie alle bretelle regolabili, potranno mettere la pistola in spalla e iniziare a giocare. Il fucile, arricchito da una piccola maniglia per il trasporto, ha due modalità di getto: singolo per una lunghezza maggiore o triplo, basta ruotare la ghiera anteriore e scegliere la modalità preferita.

Pro. Il getto d'acqua regolabile di sicuro farà felici tutti i bambini che non vedranno l'ora di provarla.

Contro. Meglio non riempire tutti i serbatoi, perché potrebbe risultare pesante per i più piccoli.

Per divertenti gavettoni: palloncini ad acqua

Tra i giochi che hanno caratterizzato l'infanzia di tutti i bambini, i gavettoni sono immancabili. Mentre prima dovevano essere riempiti singolarmente, impiegando molto tempo, adesso i kit permettono di preparare più palloncini contemporaneamente, per far divertire grandi e piccoli in ogni momento della giornata. Per passare le vacanze divertendosi, i gavettoni di Bunch o Balloons sono la scelta ideale. Perfetti per giocare all’aperto, oltre a divertirsi i piccoli faranno attività fisica e si terranno in forma. Il kit è facile da riempire, basta usare la pompa in dotazione e in poco tempo avrete tutti i palloncini necessari per organizzare una battaglia all'ultima goccia.

Pro. I palloncini sono facili da riempire.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po' alto.

Per divertirsi in giardino: scivolo

Se avete la fortuna di avere un giardino, il gioco d'acqua per far felici i bambini è senza dubbio lo scivolo. Il modello dal design divertente, conquisterà sia i piccoli che i loro amichetti, non vedranno l'ora di giocare e divertirsi con lo scivolo ispirato al mondo delle caramelle! Imbottito per attutire e garantire la massima sicurezza, riesce a sopportare fino a 80 kg. Il gioco sicuro e robusto è perfetto anche per i più grandi che non riusciranno a resistere ad un bel tuffo. Comodo e leggero si collega al rubinetto dell'acqua per mantenerlo sempre bagnato e poter scivolare facilmente, una volta finito di giocare basta lavarlo e conservarlo.

Pro. Sicuro e pratico è il divertimento perfetto per ogni bambino.

Contro. Dotato solo di maniglie, risulta difficile arrampicarsi per i più piccoli.

Perfetto anche per i più grandi: tunnel d'acqua

Per chi ha a disposizione un ampio spazio nel giardino questo gioco è perfetto e di sicuro coinvolgerà anche gli adulti. Il tunnel d'acqua realizzato in plastica permette di scivolare sulla superficie e sfidarsi con gli amici in tanti giochi divertenti. Lo scivolo dotato di speed ramp assicura una scivolata rapida e regolare con un atterraggio morbido è sufficiente collegare una pompa da giardino e i diversi ugelli creeranno un tunnel d'acqua ideale per scivolare e gareggiare.

Pro. Lo scivolo è resistente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Per far divertire i bambini: gonfiabili

Quando si organizza una festa in giardino i gonfiabili sono indispensabili, poi se spruzzano anche l'acqua sono irrinunciabili. Questi giochi sono tra i preferiti dei bambini, perché nelle giornate più calde possono giocare e rincorrersi attraversando le cascate d'acqua e ottenere un momento di refrigerio. Perfette anche nei giardini di piccole dimensioni, questi gonfiabili assicurano il divertimento dovete solo collegare il tappetino a tema marino all'irrigatore da giardino e assicurerà il getto continuo dell'acqua. Leggero e facile da trasportare può essere sistemato in ogni angolo, non dovete far altro che riempire la base con l'acqua e i piccoli non vedranno l'ora di iniziare a divertirsi. Realizzata in pvc resistente, non tossico è resistente ai raggi solari e all'usura.

Scopri di più su Amazon