I giochi più divertenti da fare in casa con i bambini

I bambini sono pieni di energia e se sono costretti a non uscire rischiano di annoiarsi. Per rendere le giornate piacevoli, vediamo i giochi da fare in casa

I bambini sono curiosi, hanno voglia di scoprire e imparare sempre cose nuove. Con la vita piena di attività sportive e impegni extrascolastici, sono sempre attivi.

I piccoli, infatti, sono pieni di energie e tendono ad annoiarsi facilmente se sono costretti a trascorrere il loro tempo in casa. Per farli divertire e passare con loro i pomeriggi in allegria, basta armarsi di fantasia, dei giochi adatti e le giornate saranno piene e ricche di divertimento.

Ogni età ha le sue necessità, ma l’idea di organizzare attività con mamma e papà di sicuro li renderà felici. Vediamo tutti i giochi per divertirsi in compagnia dei genitori.

Bowling per bambini

Organizzare giochi con i bambini può essere anche un’occasione per apprendere e imparate nuove cose, questo set è ideale per giocare a bowling in casa o all’aperto. I 10 birilli grandi 12x4 cm sono supercolorati e dipinti con disegni di animali, per completare il kit ci sono 2 palle da bowling, realizzati in PU di alta qualità, il set è morbido e piacevole al tatto. I disegni sui birilli sono ideali per imparare a riconoscere gli animali mentre i bambini li posizionano. Il gioco è pensato per migliorare la coordinazione occhio-mano, colorato e completato da una sacca per il trasporto, può essere portato sempre con sé.

Pro. Colorati e ben fatti.

Contro. Per alcuni utenti sono troppo fragili.

Scopri di più su Amazon

Minigolf

Se si ha una casa piccola, riuscire a far giocare i bambini non è semplice, quindi un’idea potrebbe essere il minigolf. Perfetto anche se si ha un terrazzo o un balcone, i piccoli non resisteranno a questo gioco super colorato. Realizzato in plastica resistente, il kit è composto da ferro, driver e putter, per trasportarlo in tutta casa, impossibile fare a meno della sacca da golf con carrello. Non resta che organizzare divertenti sfide con le 4 palline e le due buche con bandierine, un modo per divertirsi e aiutare a coordinare i movimenti.

Pro. E’ leggero e facile da trasportare.

Contro. Le palline sono leggere quindi è difficile fare buca.

Scopri di più su Amazon

Album e pennarelli

Ai piccoli piace colorare e dare libero sfogo alla loro fantasia, quindi per farli divertire rimanendo in casa, i pennarelli e l’album con simpatici animali non possono mancare durante le oro giornate. Con il libro e i suoi 50 animali illustrati, ideali per bambini dai 1 anno in poi, i piccoli potranno rendere tutto colorato e divertente. Grazie alle forme semplici e agli angoli definiti, i disegni sono facili da tagliare e appendere per farlo sentire orgoglioso del suo capolavoro. Le pagine realizzate su carta priva di acidi e inchiostro senza cloro, sono sicuri e adatti ad ogni pennarello. Il set da 12 della Crayola Mini Kids ha la punta in fibra arrotondata non rientrante e a prova di urto, sicuri e atossici hanno il tratto largo e pieno, ideale per qualsiasi inclinazione, pensati per i bambini, i pennarelli sono formati da inchiostri lavabili da pelle e vestiti.

Scopri di più sull’album e sui pennarelli

Fogli di carta velina

Ai piccoli piace creare e realizzare piccoli lavoretti da regalare ai propri cari, allora perchè non farlo insieme a loro? Con i fogli di carta velina adulti e bambini daranno libero sfogo alla loro creatività. Colorati, in formato A4 potrete realizzare, fiori di carta per abbellire la camera dei piccoli, decorazioni sulla tavola o realizzare il riciclo creativo decorando vecchi vasetti in vetro. I fogli di carta velina disponibili in 20 colori differenti, sono semitrasparenti e versatili, adatti a tanti usi diversi, non dovete fare altro che lasciare ispirare dalla vostra vena creativa.

Pro. Colorati e versatili.

Contro. I fogli si rompono facilmente.

Scopri di più su Amazon

Mosaici

Avete voglia di rinnovare la camera dei piccoli e volete farlo in loro compagnia? Questi mosaici scintillanti sono la scelta ideale. Il set permette di creare coloratissime immagini che di sicuro conquisteranno le più piccole. Le bimbe non vedranno l’ora di appendere o di posizionare sul comodino le tre fate con i loro amici gufo e farfalla e per completare il set non poteva mancare la casa a forma di fungo. Semplici da realizzare, ogni piastrella è arricchita da numeri che corrispondono ai diversi colori scintillanti, realizzati in schiuma e lamina autoadesiva.

Pro. Aiuta a sviluppare la manualità.

Contro. Alcune tesserine si staccano dall’adesivo.

Scopri di più su Amazon

Set giardino

Con l’arrivo della primavera la natura si risveglia, chi ha la fortuna di avere un giardino o un terrazzo può dedicarsi al giardinaggio in compagnia dei più piccoli, un modo divertente per stare all’aperto, rimanendo a casa. Il set include attrezzi da giardinaggio per bambini come carriola, rastrello per foglie, rastrello piatto, zappa, tosatrice, pala, rastrelli manuale, coltivatore, irroratrice, annaffiatoio e vasi. Realizzati con materiali di qualità, resistenti e non tossici, hanno un design accattivante e sicuro per i bambini che così potranno imparare le caratteristiche dei fiori.

Pro. Il gioco è ricco di accessori.

Contro. Gli attrezzi sono un po' piccoli.

Scopri di più su Amazon

Tangram

Il Tangram è un gioco antico che aiuta il piccolo a comprendere le figure e lo spazio, inoltre aiuta a scatenare la fantasia, a sviluppare coordinazione occhio-mano e lo sviluppo fisico-intellettuale. Tutti i pezzi sono realizzati in materiale sicuro e rispettoso dell'ambiente, resistente e non tossico, ogni bordo ha un design con angoli levigati senza punte, quindi è morbido e liscio nelle mani. Il set formato da 155 pezzi di blocchi di colore diverso, può essere utilizzato per riprodurre animali, persone, fiori, navi, alberi e motivi geometrici oppure quello che la fantasia suggerisce al bambino.

Pro. Il gioco stimola la creatività.

Contro. I nomi scritti sulle tessere non sono in italiano.

Scopri di più su Amazon

Puzzle con serrature

Allacciare, aprire, incastrare, chiudere e slacciare sono tutte attività utili per far sviluppare ai bambini attività di coordinazione e motorie e con questo gioco è possibile farlo esercitare in modo divertente. Il puzzle con serrature è formato da 6 porte numerare che si aprono attraverso un chiavistello, ideale per sviluppare la loro destrezza misurandosi con il funzionamento della serratura. Una volta aperta la porta troveranno davanti a loro figure colorate e simpatiche sorprese, perfette per fargli imparare i colori, i numeri, gli animali e molto altro. Realizzato in solido legno levigato il puzzle è sicuro per la salute dei più piccoli.

Pro. Il gioco è ben fatto e incuriosisce i bambini.

Contro. Manca un gancetto per appenderlo.

Scopri di più su Amazon

Pasta da modellare

I bambini che amano avere le mai in pasta, potranno trascorrere divertenti giornate con il forno magico, il gioco permette di impastare e cuocere torte, pizza e biscotti deliziosi in modo divertente. Il forno giocattolo si illumina, i piccoli chef possono far "cuocere le loro ricette in totale sicurezza, basta mettere un po’ di pasta da modellare in una teglietta e posizionarla nel forno, premere la levetta e guardate le luci che cambiano colore da bianco a rosso. Quando il piatto è pronto un suono avvertirà che la ricetta per essere sfornata! Con cinque diverse teglie tra cui scegliere, i bambini posso liberare la fantasia e divertirsi in compagnia dei genitori.

Pro. Il set è ricco di formine facili da utilizzare.

Contro. Il fornetto è un po' piccolo.

Scopri di più su Amazon

Giochi da tavolo

I giochi da tavolo sono il modo migliore per trascorrere le giornate in casa, se siete indecisi tra quali scegliere, questa scatola contiene al suo interno più di 60 giochi, per far divertire il piccolo senza mai annoiarlo. Dal gioco dell’oca a scale e serpenti, dal backgammon agli scacchi, da guardie e ladri a dado thriller, fino a giochi provenienti da tutto il mondo, i bambini avranno l'imbarazzo della scelta ed è l'occasione giusta per divertirsi in compagnia di tutta la famiglia.

Pro. Contiene una grande varietà di giochi.

Contro. Le tavole e le pedine non sono realizzati con materiali di qualità.

Scopri di più su Amazon