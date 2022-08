Salvagenti per bambini: per divertirsi senza dimenticare la sicurezza

I bambini amano l'estate, giocare con la sabbia, ma soprattutto tuffarsi in acqua. Per questo quando si è in vacanza è difficile tenerli lontani dalle piscine o dal mare. Questo è il luogo perfetto per sentirsi liberi di nuotare, inventare giochi con i loro amichetti o immergersi in avventure fantastiche in compagnia dei loro supereroi.

Anche se è il loro ambiente preferito, non bisogna sottovalutare la sicurezza, oltre alla crema solare spesso i genitori si preoccupano di accompagnarli in acqua e gli sono accanto per aiutarli nei movimenti. Ma per essere più autonomi e nuotare in libertà un ulteriore aiuto arriva dal salvagente. Il sostegno impedisce incidenti improvvisi e regala un aiuto ai piccoli che ancora non sono abili nel nuoto.

Colorati, simpatici e sicuri, i gonfiabili per bambini sono davvero tanti. Vi presentiamo alcuni modelli perfetti per far divertire i vostri bambini e proteggerli da ogni inconveniente.

Per nuotare protetti e sicuri: gonfiabile con tettuccio

Gioco e divertimento sono gli elementi indispensabili per far vivere in pieno l'estate ai bambini, con questo salvagente i piccoli potranno immergersi in fantastiche avventure in totale sicurezza. Il gonfiabile perfetto dai sei mesi in poi, sostiene fino a 25 chili ed è ispirato ad una simpatica rana, così che il piccolo possa giocare divertendosi in compagnia dei suoi amichetti. Le zampe dell'animale oltre a regalare un design accattivante, sono pensate per fornire maggiore stabilità al salvagente, grazie anche alle tre camere d'aria separate migliorano la sicurezza del bambino. Le due maniglie laterali, poi, non solo rendono più facile per i genitori stabilizzare il salvagente, ma rendono l'accessorio pronto ad affrontare anche le onde del mare. Caratterizzato dal verde acceso, il gonfiabile spicca tra le onde del mare, per non perdere mai di vista i bambini, inoltre, dotato di tettuccio removibile, è perfetto per rimanere in acqua anche durante le ore più calde senza alcun rischio.

Pro. Resistente e realizzato con materiali di qualità, fa divertire i piccoli in totale sicurezza.

Contro. Con il vento meglio togliere il tettuccio per assicurare stabilità.

Per avere il massimo della sicurezza: salvagente con supporto

I bambini amano nuotare in acqua, ma spesso hanno bisogno di un aiuto in più per acquistare sicurezza e muoversi in libertà. Con questo salvagente, i piccoli possono imparare a nuotare ed essere più sicuri di sé. Semplice ed essenziale, l'anello rosso con scritte bianche a contrasto, è arricchito da un supporto per le spalle che permette di avere le gambe libere e il busto in avanti, così da iniziare a nuotare sostenuto dalle cinghie di sicurezza regolabili. Perfetto per i bambini dai 3 mesi ai 4 anni, riesce a supportare fino a 15 chili. Le cinque camere d'aria gonfiabili, oltre a dare stabilità, si adattano alla conformazione del corpo.

Pro. La cinghia di supporto rende stabili e sicuri i bambini.

Contro. Meglio indossare il salvagente fuori dall'acqua.

Resistente e pratico: gonfiabile con kit riparazione

Il salvagente è l'accessorio da piscina che permette ai piccoli di muoversi in sicurezza in acqua, per questo deve essere resistente e robusto. Questo modello composto da due ciambelle, una più grande e una più piccola in cui è inserita una mutandina, regala il massimo della stabilità senza il rischio di sgonfiarsi. Pensato per i bambini da 1 a 24 mesi, riesce a supportare fino a 11 kg. Facile e veloce da gonfiare, le quattro camere d'aria possono essere riparate facilmente grazie al kit incluso nella confezione, inoltre, è dotato di un poggiatesta che renderà l'esperienza piacevole e divertente.

Pro. Le camere d'aria separate e il kit per la riparazione, rendono il salvagente sicuro e stabile.

Contro. La mutandina è troppo profonda per i bambini piccoli.

Colorato e divertente: gonfiabile a forma di granchio

Se il vostro bambino ama i colori e gli animali, questo salvagente è perfetto, disponibile in rosa, il gonfiabile a forma di granchio li farà impazzire. La ciambella supercolorata è caratterizzata da divertenti chele e simpatici occhietti, per completarla non potevano mancare le balene, le meduse e le stelle marine, che rendono unico il modello. Pensato per i bambini dai 6 ai 36 mesi, riesce a sopportare fino a 16 chili. Dotato di mutandina interna e di maniglie laterali, i piccoli potranno muoversi liberamente all'interno della piscina rimanendo sempre stabili e sicuri, realizzato in PVC, il materiale risulta morbido e adatto alla pelle delicata dei piccoli, non resta che infilare il costume preferito ed iniziare a giocare.

Pro. I materiali sono resistenti.

Contro. Non è inclusa la pompetta per gonfiarlo.

Per essere sempre alla moda: gonfiabile fenicottero

Anche quest'anno il fenicottero è il must have della stagione estiva, per questo non poteva mancare tra i gonfiabili dei bambini. Il modello rosa flamingo è adatto per piccoli di età compresa tra 6 e 36 mesi. La seduta caratterizzata dalla rete incrociata sul sedile, è pensata per le loro gambe ed evitare così, che scivolino fuori ma aiutandoli a rimanere a galla, realizzato in materiale PVC, è morbido e anti-allergico, sicuro e confortevole per la salute dei più piccoli. Il parasole removibile, mantiene il bambino fresco e lo protegge dalla luce solare diretta e dall'acqua. Una volta scelto il costume ideale, i piccoli potranno divertirsi ed essere alla moda in piscina o al mare.

Pro. Realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti la capottina prendisole è un po' bassa.

Per nuotare in compagnia di mamma o papà: salvagente di sicurezza

Per i genitori la sicurezza dei bambini è fondamentale, per essere sicuri anche al mare o in piscina, questo salvagente è ideale. Il modello con seduta dedicata ai bambini, è completato da un anello pensato per mamma o papà, realizzato in plastica PVC non tossica, è resistente e morbido, adatto alla pelle delicata dei bambini. Il tettuccio removibile, protegge il piccolo dai raggi solari in ogni momento della giornata, per evitare scottature o colpi di calore, infine, il gonfiabile nei colori del bianco e del celeste e con stampa in stile marittimo, è completato da una ruota sonora per far divertire il piccolo anche in acqua.

Pro. Resistente e robusto.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Pratico e comodo da utilizzare: salvagente a forma di giubbotto

Quando si hanno bambini è molto importante avere accessori pratici da indossare e tra i salvagenti da mettere in valigia, c'è il modello a forma di giubbotto. Il modello adatto ai piccoli dai 3 ai 6 anni, è dotato di tre camere d'aria, perfette per rimanere a galla e da una chiusura frontale pensata per permettere al bambino di indossarlo senza perderlo. Il colletto del giubbotto, poi, può essere utilizzato anche come poggiatesta, per assicurare al bambino il massimo del comfort.

Pro. Assicura una buona stabilità ai bambini.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti,

Per i piccoli alle prime armi: gilet con braccioli

Il design a doppia fibbia di sicurezza, posto sul retro del gilet consente di indossare facilmente il salvagente, ma impedisce ai piccoli di aprirlo da solo, per garantire il massimo della sicurezza. Realizzato in fibra di poliestere, tessuto non tessuto impermeabile a cui è aggiunta la schiuma interna, offre un comfort extra e nello stesso tempo protegge la pelle dei bambini dalle irritazioni. Leggero e pratico con i suoi 154 grammi, è perfetto per i bambini dai 2 ai 7 anni che non vedranno l'ora di indossarlo grazie ai simpatici disegni che li conquisteranno al primo sguardo.

Pro. Si asciuga subito e non bisogna gonfiarlo.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

