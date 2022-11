I tappeti gioco per incuriosire e stimolare i sensi dei bambini

Quando si pensa ai giochi adatti ai bambini fin dai primi mesi di vita, il primo pensiero va sempre ai tappeti gioco. Morbidi, colorati o con formine, sono indispensabili per sviluppare la fantasia e incuriosire i piccoli. I giochi interattivi permettono al bambino di relazionarsi con l'ambiente che lo circonda e di sviluppare le sue capacità motorie e mentali.

Esistono moltissimi tipi, prima di decidere devi valutare la spazio a disposizione e l'età del piccolo. Per scegliere quello adatto alle tue necessità ecco alcune proposte!

Per i piccoli che iniziano a gattonare

Se il piccolo sta iniziando a gattonare il tappeto gioco è perfetto, utile per i giochi a terra, mette al riparo i bambini dal freddo del pavimento. Coloratissimo, divertente, il gioco è anche istruttivo perché consente al piccolo di sviluppare più in fretta il campo visivo e imparare il nome degli animali e delle cose. Il tappeto palestrina multifunzione include 8 attività: albero frusciante, tasca per il gioco del cucù, massaggia gengive, specchio per il gioco a pancia in giù tutti pensati per stimolare la sua creatività. Comodo da chiudere grazie all'asola e al bottone incluso, può essere lavato in lavatrice fino a 30 gradi.

Per portarlo sempre con te

Ai bambini piace giocare ovunque e se vuoi farlo divertire anche quando sei in viaggio, questo tappeto è la soluzione giusta! Il modello pieghevole può essere trasportato comodamente e nello stesso tempo occupa poco spazio, ma na volta aperto permette al piccolo di gattonare, giocare e divertirsi. Il modello double face è caratterizzato da colori tenui che nello stesso tempo stimolano il piccolo e sono interattivi, realizzato in materiale impermeabile è facile da pulire.

Perfetto per chi ha poco spazio in casa

Perfetto negli spazi più piccoli, il tappeto formato da nove riquadri si adatta ad ogni ambiente perché può essere costruito in base alle esigenze. Composto da quadrati di colori differenti come rosso, verde, blu, arancione e giallo, ogni pezzo è arricchito da animali removibili ad incastro, per sviluppare le abilità cognitive del bambino. Il materiale morbido mette al sicuro i bimbi da spiacevoli cadute ma soprattutto è realizzato con prodotti sicuri privi di sostanze tossiche.

Tappeto puzzle per divertirsi con le macchinine

Con il tappeto puzzle il bambino può giocare a guidare gli automezzi attraverso le strade e i luoghi della città, imitando i viaggi con mamma e papà. Grazie alle auto, ai cavalli e alle barche a vela staccabili, i piccoli potranno essere i protagonisti di tante simpatiche avventure da vivere con i loro amichetti. Le 16 mattonelle in schiuma con strade larghe 6 centimetri e gli edifici come hotel, aeroporti, piste da corsa e persino montagne russe faranno divertire i bambini e nello stesso tempo sono perfetti come giochi interattivi.

Per far giocare i piccoli al sicuro

Decorato con numeri e disegni degli animali è ottimo per stimolare le abilità dei bambini. Morbidissimo e coloratissimo, il modello double face, è perfetto per far giocare i piccoli o per iniziare a gattonare, infatti, il materiale impermeabile è facile da pulire e permettere di trasportare il tappeto gioco all'esterno senza correre il rischio di far raffreddare o sporcare i bambini.

Per avere un effetto 3D

Realizzato al 100% in polipropilene con un'altezza di 12 mm regala un piacevole effetto 3D, mentre le decorazioni sono pensate per far giocare e divertire i più piccoli. Adatto in cameretta, in soggiorno o il corridoio, il modello è adatto al riscaldamento a pavimento, inoltre è antimacchia e facile da pulire.

