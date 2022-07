Le piscine gonfiabili per un'estate divertente e spensierata

Quando finisce la scuola e inizia l'estate i bambini sognano le vacanze e i giochi all'aperto. Spiaggia, piscina o lago la cosa importante è potersi tuffare in acqua per sguazzarci e giocare.

Non sempre è possibile andare al mare quindi una soluzione divertente è la piscina gonfiabile che offe la possibilità di perdersi in mille avventure. Inoltre, con le estati calde un bel bagnetto rinfrescante è quello che ci vuole anche per i bimbi più piccoli che adorano il contatto con l'acqua. Abbiamo scelto per te le migliori piscine gonfiabili adatte ai piccoli e perché no, anche agli adulti che possono ritornare per un attimo bambini.

Piscina castello

Consigliata per i bambini dai 2 anni in su, questa piscina è la riproduzione di un bellissimo castello acquatico. I bambini saranno trasportati all'interno di una favola da affrontare armati di lancia e scudo. Le quattro torri sovrastate da un tetto rosso sono completate da uno scivolo gonfiabile, piccolo ma resistente che si collega direttamente con la piscina. Per rendere ancora più divertenti le giornate all'aperto, la piscina è completata da trenta palline colorate, ideali per giocare anche in inverno senza acqua. IL modello dal design accattivante è abbastanza grande da poter ospitare i bimbi con i fratellini e gli amichetti e vivere insieme magiche avventure.

Pro. La piscina è ben fatta.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Per gli amanti dei dinosauri

I bambini appassionati di dinosauri difficilmente riusciranno ad abbandonare questa piscina, grazie alla grotta laterale che quando viene collegata al tubo da giardino riproduce una cascata di acqua vera, i piccoli potranno immergersi in mille avventure per un divertimento assicurato. In ogni angolo del gonfiabile possono svolgere tante attività divertenti, ad esempio il dinosauro diventa un simpatico mini basket acquatico con le 5 palline in dotazione. Per rendere indimenticabile i pomeriggi dei piccoli, poi, lo scivolo è immancabile, infine, la piscina spaziosa con componenti removibili è adatta anche ai più piccoli perché la profondità massima è di circa 15-20 cm.

Pro. Colorata e facile da gonfiare.

Contro. Per alcuni utenti è un po' fragile.

Piscina per i più piccoli

La piscina con un coloratissimo arcobaleno è pensata per far divertire i piccoli in totale sicurezza! Il modello gonfiabile con il tettuccio copri sole rainbow ripara i piccoli dai raggi del sole, ha il fondo morbido per assicurare il massimo del comfort e prevenire gli urti quando giocano e si divertono in piscina. Realizzata in plastica PVC è resistente al tempo e alle condizioni atmosferiche così da poter essere usata estate dopo estate. Piccola e compatta può essere posizionata in ogni angolo del giardino e del balcone e una volta terminato l'utilizzo si ripiega facilmente fino ad occupare poco spazio, in questo modo puoi portarla sempre con te anche in viaggio.

Pro. Il tettuccio protegge i bimbi.

Contro. È adatta ai bambini piccoli.

Piscina multigioco

La coloratissima piscina gonfiabile è composta da due piscinette separate collegate da uno scivolo. Quella più piccola è profonda 25 cm, è adatta ai bambini più grandi, mentre la seconda è un po' meno profonda quindi i più piccoli possono sguazzarci in tranquillità. Il modello super accessoriato è dotato di un arco multicolor che se collegato ad un tubo d'acqua può creare simpatici giochi per rinfrescare i piccoli e perché no, anche gli adulti. I ganci per giocare al tiro al bersaglio con le palline e gli anelli gonfiabili, daranno vita a simpatiche sfide pomeridiane.

Pro. Colorata e divertente.

Contro. Per alcuni utenti non è molto resistente.

Perfetta per tutta la famiglia

Per chi non riesce a stare fuori dall'acqua e vuole divertirsi con i piccoli, questo modello è irrinunciabile, le linee essenziali e il design semplice assicurano ampio spazio per tutta la famiglia. I lati rinforzati permetteranno di giocare e passare ore piacevoli in compagnia dei bambini, realizzata in plastica vinilica è resistente e duratura, ma nella confezione è incluso un kit per riparazioni ad elevata resistenza per non rinunciare ad un'estate divertente.

Pro. La piscina è bella e grande.

Contro. Si deforma leggermente quando è piena d'acqua.

Piscina da spiaggia

Ai bambini piace stare in acqua ma la loro sicurezza viene prima di tutto, per questo se vuoi andare al mare e farli divertire immersi nell'acqua e senza preoccupazioni, potete scegliere la piscina da spiaggia, in questo modo i piccoli potranno giocare e costruire castelli davanti ai vostri occhi. Semplice da utilizzare, basta scavare una buca nella sabbia e inserire la piscina, per rendere le giornate indimenticabili, i piccoli quando avranno finito di giocare in acqua con il rastrello, la pala, la palette e le formine, basta girare la piscina che si trasforma in una comoda coperta.

Pro. Comodissima e versatile.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Per chi ha poco spazio

Avere poco spazio in giardino o in terrazzo non vuol dire rinunciare al gioco e a fare un tuffo rinfrescante in estate. La soluzione adatta anche per chi ha solo un balcone è il tappetino gonfiabile con doccetta. Del diametro di circa 172 cm è adatta anche ai bambini piccoli che non vedranno l'ora di sguazzare al suo interno. Facile da usare serve solo collegarlo a qualsiasi tubo da giardino e l'acqua uscirà dagli ugelli posizionati lungo la circonferenza del tappetino e regolare la pressione dell'acqua per abbassare o aumentare l'altezza dello spruzzo e il divertimento sarà assicurato!

Pro. La base della piscina è antiscivolo.

Contro. Bisogna avere costantemente l'acqua aperta.

Piscina quadrata

Abituare i piccoli a giocare in acqua è un modo per farli sentire a proprio agio al mare, con questa piscina diventa tutto più semplice. La forma quadrata si adatta ad ogni ambiente, anche quello più piccolo come il balcone ed è in grado di ospitare fino a due bambini. I bordi ad anello gonfiabili e il fondo morbido, confortevole e sicuro in caso di cadute è ideale per i piccoli. Realizzata in PVC, è resistente e disponibile in differenti colori, non resta che scegliere quello che ti piace di più.

Pro. Comoda e resistente.

Contro. Ci sono solo due valvole per il gonfiaggio.

Piscina a forma di squalo

Se hai un giardino grande e i tuoi bambini amano il mondo marino, in particolare gli squali, la piscina che non deve assolutamente mancare nel tuo giardino è quella con lo scivolo. Ispirato al pesce spaventoso, il modello è perfetto per i bambini piccoli e per quelli più grandi. Curata nei minimi particolari, oltre ad avere lo scivolo, la pisicna, ha una parete su cui i piccoli potranno arrampicarsi in totale sicurezza, ma anche un cannone spara acqua per giocare con gli amichetti. Dotata di un motore per mantenerla gonfia, di sicuro renderà unica l'estate dei bambini.

Pro. La piscina permette di svolgere diverse attività.

Contro. Per alcuni utenti le dimensioni sono un po' eccessive.

Piscina a forma di unicorno

L'unicorno conquista tutti i bambini e se possono avere una piscina ispirata all'animale mitologico di sicuro non vedranno l'ora di fare un tuffo in acqua. Il fondo morbido permette ai bambini di giocare in totale sicurezza e in qualsiasi ora della giornata grazie al tettuccio arcobaleno, questo, infatti, può essere abbassato o alzato in base alle esigenze.

Pro. La piscina è bella e di ottima qualità.

Contro. Adatta ai bambini piccoli.

Come scegliere le piscine gonfiabili per bambini

Quando si parla di bambini la sicurezza è fondamentale e questo vale anche per le piscine che devono avere un design accattivante, ma soprattutto devono essere sicure. Per farli divertire senza alcun pericolo è importante prendere alcune precauzioni che vanno dai materiali alla manutenzione.

Materiali

Il materiale più utilizzato è la plastica misto gomma, ma ci sono anche quelle in Pvc, molto resistenti o quelle in vinile. Qualsiasi sia la scelta è importante optare per un prodotto robusto e in grado di resistere al tempo. Ad esempio, per utilizzarla estate dopo estate, meglio mettere un tappeto di gomma sul fondo ed eliminare dal terreno sassi o tutto ciò che potrebbe bucarla inavvertitamente.

Design e accessori

Il materiale è il primo aspetto da prendere in considerazione quando si acquista una piscina per bambini, ma anche il design non deve essere sottovalutato. Colorate e con rifermenti ai loro personaggi preferiti, devono essere arricchite con giochi e accessori per stimolare la loro fantasia attraverso scivoli o mini canestri.

Manutenzione

Quando si parla di bambini la sicurezza è fondamentale e per questo la manutenzione ha un ruolo centrale e con pochi gesti quotidiani i bambini potranno giocare e divertirsi in tutta tranquillità. È importante svuotarla dopo ogni utilizzo e pulirla prima di sgonfiarla. Per farlo si può ricorrere ad una soluzione composta da una parte di candeggina e 5 di detergente così da rimuovere efficacemente germi o batteri e utilizzare un panno da passare sia all'interno che all'esterno. Una volta lavata, non resta che risciacquarla con acqua calda e lasciarla asciugare prima di sgonfiarla.

