Set costruzioni Cada: un’avanzata supercar elettrica radiocomandata da 4.449 pezzi

I set di costruzioni pensati per adolescenti ed adulti sono sempre più apprezzati sul mercato. Si tratta di avanzati kit di montaggio, particolarmente complessi e composti anche da migliaia di pezzi. In questo segmento di mercato, oltre ai noti set di Lego, troviamo anche interessanti kit compatibili, realizzati da altri produttori come Cada. Questa azienda vanta un vasto catalogo che include numerosi set per tutti i gusti, da dettagliati modelli di edifici ad auto sportive di vario genere. Oggi vi presentiamo, in particolare, il kit da 4.449 pezzi, denominato Cada C61053w: una supercar da assemblare, in scala 1:8, con tre motori elettrici e radiocomando.

Design

Il set costruzioni Cada C61053w Master Series è derivato, non ufficialmente, dalla hypercar Apollo Intensa Emozione, un'autovettura sportiva, a motore centrale, prodotta dalla casa automobilistica tedesca Apollo Automobil, in collaborazione con la Manifattura Automobili Torino, a partire dal 2017.

Le linee della supercar di Cada, realizzate dal giovane designer Suhwan Ji, ricalcano abbastanza fedelmente le forme dell’Apollo Intensa Emozione a partire dall’aggressivo frontale con piccolissimi fari, radiatore, originali prese d’aria ed un ampio spoiler anteriore. Migliorabile la realizzazione dei passaruota e del parabrezza.

Curato l’abitacolo dove spiccano i due sedili realizzati interamente in rosso. Analoga valutazione per il dettagliato cruscotto con sticker per la strumentazione, palette al volante e piccoli pedali.

Passiamo alla fiancata dalla forma complessa e con ampie prese d’aria, dove spiccano le portiere apribili, ad ala di gabbiano.

Proseguiamo con il retro dominato dalla grande ala posteriore collegata al tetto da un sottile profilo. Peccato per l’assenza di un cofano motore apribile, utile per l’accesso al finto V12 e al pacco batterie che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Giudizio positivo sul retro con il grande estrattore dotato di due elementi laterali regolabili in altezza. Ben realizzato anche lo scarico cromato e le sottili luci a led. Non dimentichiamo i grandi cerchi neri, impreziositi da un profilo rosso, ma con un design leggermente diverso rispetto alla versione originale. Ogni ruota ospita un finto freno a disco, con pinza rossa, e pneumatico in gomma.

Concludiamo con le dimensioni del modellino dell'auto pari a 60 x 27 x 14 cm, in scala 1:8.

Caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche tecniche del modellino di Cada controllabile a distanza tramite il telecomando in dotazione. Modellino spinto da due motori elettrici posizionati lateralmente dietro l’abitacolo. I due motori sono collegati, tramite un differenziale, alle ruote posteriori e al finto motore V12, con pistoni mobili. Propulsore, con testate di colore rosso, posizionato in posizione centrale, dietro l’abitacolo.

All’anteriore troviamo un terzo motore elettrico dedicato al movimento dello sterzo e alloggiato sotto al cruscotto, in posizione centrale. Motore elettrico in grado di muovere anche il volante.

Tutti e tre i motori sono, infine, collegati tramite sottili cavi piatti, alla centralina-ricevente a 2,4 Ghz alloggiata dietro l’abitacolo, sul lato destro. Centralina che ospita anche il pulsante di alimentazione ed un piccolo pacco batterie, ricaricabile tramite porta micro USB.

Terminiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con il complesso sistema di sospensioni multibraccio che vanta ben 6 ammortizzatori all’anteriore e 4 al posteriore.

Assemblaggio e confezione

Il kit di Cada è uno dei più complessi sul mercato con 4.499 pezzi da assemblare. Componenti, compatibili Lego, realizzati in gran parte in plastica, con alcune parti in gomma.

La struttura interna, che include telaio e componenti meccaniche, è stata realizzata in modo eccellente. Una struttura decisamente complessa e robusta, ricchissima di dettagli. Meno curato il passaggio dei cavi dei motori elettrici all’interno dell’auto ed il fissaggio di alcuni elementi esterni della carrozzeria.

Passiamo alla confezione che include due manuali con le istruzioni per l’assemblaggio dell’auto, da ben 300 pagine ciascuno. Manuali a colori, di ampie dimensioni, con chiare istruzioni, utili anche ad identificare facilmente i vari componenti. Sono, infatti, stati inseriti semplici denominazioni numeriche dei vari pezzi e la loro rappresentazione in scala 1:1.

L’assemblaggio della supercar di Cada è stato suddiviso in 8 fasi, che ritroviamo anche sulle bustine in plastica che ospitano i vari pezzi. Bustine ospitate in 5 scatole di cartone inserite all’interno della confezione principale. Non mancano, infine, decine di adesivi da applicare all’auto.

Valutazione, telecomando e prezzo

Il nostro giudizio sul set Cada C61053w è molto positivo. Si tratta di uno dei migliori set sul mercato, destinato ad appassionati e che richiederà decine di ore per essere assemblato. Set decisamente complesso, con elementi meccanici ed elettrici, estremamente dettagliato e dall’elevata qualità costruttiva. Kit di montaggio con una qualità generale simile a quella dei migliori prodotti Lego.

Passiamo al telecomando senza fili che consente il controllo a distanza del modellino. Telecomando dal design ispirato al mondo delle costruzioni, con comandi purtroppo poco intuitivi. Per azionare lo sterzo è, infatti, necessario spostare avanti e indietro la leva di destra; due pulsanti al posteriore sono, invece, dedicati all’azionamento dei motori.

Ricordiamo, infine, che la propulsione elettrica ha solo uno scopo dimostrativo e non è utilizzabile per un periodo prolungato a causa delle componenti meccaniche realizzate in fragile plastica.

Infine il prezzo del set C61053w acquistabile sul sito ufficiale Cada a circa 225 euro con spedizione gratuita.