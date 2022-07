Giochi da spiaggia per far divertire i bambini

Quando arriva l'estate i bambini possono divertirsi e sbizzarrirsi con i giochi in spiaggia. L'acqua e la sabbia consentono ai piccoli di cimentarsi in tante attività divertenti, in cui possono esprimere tutta la loro creatività.

Armati di paletta e secchiello danno libero sfogo alla loro fantasia e creano tanti giochi diversi, dal più classico castello di sabbia a forme più innovative come mini cupcake o pupazzi.

Per assicurare ai piccoli ore spensierate e felici i kit per i giochi da spiaggia sono indispensabili. Le forme e i modelli sono davvero tanti, quindi per aiutarvi nella scelta vi proponiamo una piccola guida con i migliori set da cui prendere spunto.

Perfetto per giocare in spiaggia

Questo set di giochi da spiaggia, accompegnerà il piccolo non solo al mare, ma anche in piscina o dove c'è la sabbia. I giocattoli racchiusi in una borsa trasparente con manici, possono essere trasportati con facilità da un luogo all'altro. Le formine in plastica e le palette consentono di creare castelli e tanti simpatici animali come tartarughe, conigli e dinosauri. Realizzati in plastica sono facili da pulire rapidamente per divertirsi tutti insieme sotto il sole estivo!

Pro. Il set è completo.

Contro. Per alcuni utenti il costo è un po' eccessivo.

Set spiaggia Hello Kitty

Il gioco da spiaggia Hello Kitty di sicuro farà impazzire le bambine, il gattino giapponese non può mancare nell'estate della piccola. Il secchiello con il simpatico volto di Hello Kitty è impreziosito da simpatiche formine che ricordano la testa di un orsacchiotto, inoltre, il set è completato da paletta, rastrello e innaffiatoio dai colori brillanti e allegri.

Pro. Il set è carino e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Per i più golosi

I piccoli sono golosi di gelati e cupcake? Con il set e le formine a cono e pasticcini possono ricreare tanti dolci con la sabbia. Ogni forma si incastra alla perfezione con gli altri accessori così da essere usate in piena autonomia anche dai più piccoli. La plastica resistente al tempo e all'usura, non si rovina sotto i raggi del sole e il set può essere usato anche fuori dalla spiaggia.

Pro, Le forme sono ben fatte.

Contro. Non è possibile scegliere il colore.

Set da spiaggia a forma di forno

Il gioco da spiaggia a forma di forno è dotato di accessori pensati per i più piccoli, perché si montano in pochi secondi, lo sportello apribile può essere bloccato con le manopole in grado di girare fino a 360°, inoltre, il forno può ospitare facilmente la pentolina in dotazione per ricreare una vera cucina direttamente sulla spiaggia. Il set formato da accessori in plastica robusta è caratterizzato da colori vivaci e allegri.

Pro. Il set è ricco di funzionalità.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Set da sabbia a forma di castello

Tra i giochi da spiaggia il set per ricreare i castelli di sabbia è immancabile. Il secchiello dotato di manico per poterlo portare in ogni occasione è completato da accessori a forma di torre, dalla paletta e dall'innaffiatoio, tutti accessori indispensabili per dare vita a fortezze e castelli, i colori allegri e vivaci completano il set.

Pro. Il kit è colorato e adatto ai bambini.

Contro. Per alcuni utenti il set è un po' piccolo.

