Tablet per bambini: i modelli per accompagnarli nell’apprendimento

I tablet ormai sono entrati nelle nostre attività quotidiane. Ci accompagnano durante gli impegni della giornata, ci permettono di avere le nostre serie preferite sempre con noi o concederci un piccolo momento di relax.

Se questi apparecchi tecnologici sono fondamentali per gli adulti, negli ultimi anni sono diventati un utile strumento anche per i più piccoli. In commercio ci sono apparecchi pensati appositamente per i bimbi, con luce non troppo forte, ma soprattutto con le applicazioni fatte su misura per loro.

Molti, infatti, incoraggiano l’apprendimento e stimolano la loro fantasia, in genere si pensa che questi dispositivi siano adatti solo a bambini di età superiore ai 5-6 anni, in realtà esistono anche modelli per i più piccoli. Vediamo i tablet da regalare a vostro figlio o a vostro nipote.

Facile da utilizzare: tablet Anyway.go

Concedere l’utilizzo del tablet ai bambini, per alcuni genitori è pericoloso, con questo modello si possono limitare i tempi di visualizzazione e gestire i contenuti per giocare in sicurezza su Internet in un contesto adatto ai bambini. Il tablet da 10.1 pollici ha un display IPS HD 1280 x 800 e luminoso con colori vivaci per un'esperienza visiva più realistica da tutte le angolazioni. Grazie alla funzione Low Blue Ligh?t, potete regolare e ottimizzare automaticamente la retroilluminazione per un'esperienza di lettura notturna più confortevole. La batteria ai polimeri di litio da 6000 mAh e la CPU a basso consumo migliorano l'esperienza d'uso e permettono di godere fino a 8-12 ore di lettura, apprendimento video, guardare la TV, navigare e giocare.

Pro. Il tablet è resistente e facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il caricabatteria si riscalda facilmente durante la carica.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per i più piccoli: tablet Clementoni

I piccoli amano giocare e per farli divertire si possono usare i tablet, questo modello super colorato è perfetto per attirare l’attenzione dei più piccoli e stimolare le loro capacità. Il tablet parlante è ricco di canzoni e filastrocche per conciliare il sonno e da cantare in compagnia dei più grandi, per rendere l’esperienza ancora più divertente, impossibile resistere ai giochi di luce. Dotato di 3 grandi tasti interattivi, potete scegliere la modalità gioco, lo schermo dotato di 9 icone luminose, vi accompagna alla scoperta dei numeri, delle lettere, delle forme, dei colori e dei versi degli animali. Tutto pensato per stimolare la manualità, la percezione visiva, uditiva e sviluppare il linguaggio.

Pro. Facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il volume è troppo basso.

Scopri di più su Amazon

Ideale per le bambine: tablet Baby Minnie Clementoni

Minnie è il personaggio dei cartoni preferito dalle bambine, quindi questo tablet con la fidanzata di Topolino di sicuro le lascerà a bocca aperta. Il modello colorato sulle tinte del rosa, è ricco di immagini della dolce Baby Minnie, pieno di canzoni e divertenti effetti sonori e luminosi catturerà l’attenzione delle bambine che non vedranno l’ora di giocare. Dotato di nove tastoni luminosi, il tablet è pensato per insegnare i numeri, le lettere, le forme, i colori e anche l’inglese. Con l’apparecchio giocando, è possibile sviluppare percezione visiva, tattile, immaginazione, linguaggio e coordinazione oculo-manuale.

Pro. Permette di imparare sia l’italiano che l’inglese.

Contro. Il volume è troppo basso.

Scopri di più su Amazon

Tablet con forma ergonomica: Dragon Touch

Perfetto per i bambini dai 18 mesi fino ai 6 anni, il tablet garantisce un percorso di gioco e apprendimento progressivo. Il display IPS HD da 7'' e delle dimensioni di 1024 x 600 è pensato per proteggere gli occhi del piccolo, inoltre, il sistema può regolare automaticamente la luminosità per un'esperienza di lettura più confortevole. Il controllo genitori consente di essere certo che il piccolo non utilizzerà il tablet troppo a lungo, la custodia realizzata in morbido silicone leggero e resistente agli urti, proteggere da graffi, urti e cadute e nello stesso tempo è facile da tenere per le manine dei bimbi.

Pro. È completo di pennino e di lacchi per agganciarlo al seggiolino.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ lento.

Scopri di più su Amazon

Tablet con parent control: Sannuo

Per i genitori la sicurezza dei bambini è importante, quindi avere a disposizione un tablet con il parent control è importante. Il modello ricco di applicazioni preinstallate come giochi d’apprendimento, arte e altre da poter scaricare, possono essere integrate da video educativi sotto il controllo dei genitori. La risoluzione, con lo schermo chiaro protegge gli occhi del bambino, veloce e facile da utilizzare, grazie alla memoria da 16G e supporto per 32G di memoria estesa, può essere utilizzato come dispositivo comune per adulti e anziani. La capacità della batteria di 5000 mAh dura fino a 4-6 ore.

Pro. Ottima risoluzione dello schermo.

Contro. Per alcuni utenti lo schermo si rovina facilmente.

Scopri di più su Amazon

Per andare alla scoperta del mondo: tablet Clementoni

Ai bambini piace scoprire e andare alla ricerca di cose sempre nuove, con questo tablet è possibile scoprire il mondo rimanendo comodamente in casa. I piccoli potranno giocare con le bandiere scoprendo quali sono le più rare e imparando informazioni sui paesi del mondo. Lo schermo multitouch consente un'interazione più rapida, la doppia fotocamera, è perfetta per scattare foto, modificarle e farsi tantissimi selfie.

Pro. È perfetto per i bambini che si avvicinano alla tecnologia.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da impostare.

Scopri di più su Amazon

Tablet con immagini chiare e nitide: Yestel

Adatto ai bambini dai 3 ai 6 anni, il tablet ha un display da 7 pollici che assicura immagini chiare e nitide, mentre il software Android 8.1 include l'app iWawa che assicura la possibilità ai bambini di muoversi in un ambiente personalizzato e totalmente sicuro per i più piccoli. La memoria interna di 32GB, può essere aumentata fino a 128GB per conservare tutti i file preferiti dei piccoli, pensato per accompagnare i bimbi durante il gioco o i viaggi, il tablet è protetto da una cover in gomma per metterlo al riparo da urti o cadute. La batteria da 3200 mAh assicura un'ampia autonomia che può arrivare fino a una settimana in stand-by, a rendere unico il tablet poi, c'è una fotocamera interna da 2MP e una esterna da 5MP per fare tutte le foto che volete.

Pro. Ha un'ampia scelta di app.

Contro. Per alcuni utenti la fotocamera frontale non è di qualità.

Scopri di più su Amazon

Tablet con schermo touch: qunyiCO

Resistente a urti e cadute, la custodia ergonomica, assicura ai piccoli una presa stabile e la possibilità di utilizzare il tablet comodamente su ogni superficie grazie ad un supporto nella parte posteriore. Il display da 7 pollici con risoluzione 1024 x 600 pixel permette di guardare video e immagini con un'ottima resa, inoltre, il sistema operativo Android 10 ha l'app iWawa preinstallata per offrire un'interfaccia adatta ai più piccoli. I genitori possono stare al sicuro quando i piccoli utilizzano il tablet perché il device è completato dal controllo parentale che permette di stabilire i tempi di utilizzo del dispositivo, le app e i contenuti che possono vedere.

Pro. La funzione di controllo parentale è ottima.

Contro. Per alcuni utenti la batteria non dura molto.

Scopri di più su Amazon