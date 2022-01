Kit truccabimbi, divertenti e sicuri per rendere il carnevale indimenticabile

Il carnevale è ormai arrivato e i bambini non vedono l'ora di indossare il costume del loro personaggio preferito. Con il vestito giusto potranno fantasticare e trasformarsi in supereroi e principesse.

Per rendere il periodo di carnevale indimenticabile, il travestimento non può dirsi completo senza il trucco perfetto. Per realizzarlo in casa e in totale sicurezza impossibile fare a meno dei kit truccabimbi. Bastano pochi colpi di pennello, spugnetta e colori e il gioco è fatto. I piccoli avranno il make up che tanto desiderano e il carnevale o le festicciole di compleanno diventeranno magiche.

Per un trucco veloce: set a base d'acqua

L'angolo dei trucccabimbi nelle festicciole è sempre il più affollato. Per far contenti tutti i bambini che non vedono l'ora di avere il make up del loro personaggio preferito, oltre alle nostre abilità dobbiamo affidarci ad un set semplice e pratico. Questo kit con colori a base d'acqua è la scelta perfetta se vogliamo avere un risultato fantastico in pochi minuti. Basta usare i pennelli e le spugnette incluse nel kit e il trucco sarà pronto e asciutto in meno di cinque minuti. Grazie alla varietà dei colori a base di acqua e gel, potremo realizzare ogni desiderio dei nostri bambini e dei loro amichetti. Quando la festa è finita? Basta un semplice colpo d'acqua e il trucco viene via.

Pro. Il kit è completo.

Contro. Non ci sono indicazioni in italiano.

Scopri di più su Amazon

Per divertirsi insieme ai bimbi: set base

Per passare piacevoli ore insieme ai nostri figli e divertirci con simpatici giochi, il truccabimbi è l'attività perfetta. Se non siamo esperti e non abbiamo molta fantasia, il kit con manuale è irrinunciabile. Le istruzioni incluse nella valigetta ci guideranno passo dopo passo nella realizzazione del make up perfetto che lascerà i piccoli a bocca aperta. La valigetta con all'interno colori ad acqua, glitter e pennelli è facile da portare sempre con sé e ritoccare il trucco in ogni momento.

Pro. Il set è perfetto per un trucco base.

Contro. Per alcuni utenti i prodotti all'interno della scatola sono pochi.

Scopri di pù su Amazon

Per un trucco professionale: set con pastelli

Per realizzare un trucco degno dei migliori animatori, il set con pastelli fa al caso nostro. Il kit formato da matite per make up si stende sulla pelle in modo semplice e veloce. Il kit composto da 28 pastelli di diversi colori dal classico bianco e nero a colori brillanti come il verde , il rosa o tinte dal finish metallizzato, ci permettono di realizzare ogni trucco in pochi e semplici gesti e rendere il carnevale indimenticabile. Una volta terminata la festicciola, basta utilizzare acqua e sapone e il trucco verrà via facilmente.

Pro. I pastelli sono facili da applicare.

Contro. Per alcuni utenti i pastelli si rompono facilmente.

Scopri di più su Amazon

Semplice e resistente: Set con colori durevoli

Il set con 15 diversi colori a base di vernice, è facile da usare e assicura un risultato duraturo anche dopo ore di gioco e divertimento. I colori testati in laboratorio sono sicuri e adatti alla pelle delicata dei più piccoli, garantendo il massimo della copertura per avere il make up sempre perfetto. Il set composto da colori a base d'acqua è completato da stampini per realizzare un trucco professionale e fare contenti i più piccoli.

Pro. I colori sono brillanti.

Contro. Per alcuni utenti i colori non vanno via facilmente.

Scopri di più su Amazon

Ideale in ogni occasione: set professionale

Carnevale, compleanno o Halloween per i bambini poter truccarsi e somigliare ai loro personaggi preferiti è un'esperienza indimenticabile. Con il kit truccabimbi professionale è possibile realizzare il make up perfetto e realizzare ogni loro desiderio. I set formato da 14 colori vivaci e 2 scatole di polvere scintillante, ci consentirà di dare libero sfogo alla fantasia. Con i tre diversi tipi di pennelli, gli adesivi, le spugnette e gli stampini, potremo realizzare in modo semplice e veloce ogni tipo di trucco per fare felici i piccoli e i loro amichetti.

Pro. Il kit contiene colori brillanti ed è facile da pulire.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per piccoli ritocchi in ogni momento: set di pastelli

I bambini sono vivaci e amano giocare, per avere il trucco sempre perfetto, la soluzione è utilizzare i pastelli. La confezione formata da 36 colori, è facile da portare sempre con sé, inoltre, la caratteristica dei pastelli è quella di essere richiudibili e di poter modulare la punta in base alle vostre esigenze. Realizzati in cera naturale non tossica, senza amianto, piombo o ftalati sono estremamente sicuri per i più piccoli. Colorati e dal finish setoso, i pastelli possono essere utilizzati da bambini e adulti e nello stesso tempo anche su differenti superfici. Non resta che realizzare il nostro trucco preferito e il gioco è fatto.

Pro. I pastelli hanno un'ottima resa e differenti tonalità.

Contro. Per alcuni utenti la punta è un po' fragile.

Scopri di più su Amazon

Per chi è alle prime armi: set con libro per make up

Far felici i bambini è il desiderio di tutti i genitori e con questo set è possibile realizzare un trucco professionale anche se siamo alle prime armi. Il kit è formato da 17 colori vivaci più i comuni bianco e nero, a cui si aggiungono due confezioni di glitter oro e argento. La marcia in più? Nel set è incluso un libro con 15 diversi stili di trucco da imparare, fornisce i colori da usare in ogni occasione e ha 3 passaggi per rendere più facile disegnare quando dipingiamo, spugnette, stencil e pennelli completano il kit adatto sia per i bambini che per gli adulti.

Pro. I colori sono brillanti e i pennelli resistenti.

Contro. Per alcuni utenti alcuni colori non si vedono bene.

Scopri di più su Amazon

Per un make up completo: set con colori fluorescenti

Per realizzare un trucco completo e dall'effetto "wow", il kit che fa per noi è questo set pensato per realizzare un trucco completo. All'interno della confezione possiamo trovare 14 colori, 12 pastelli fluorescenti, 32 fogli di carta modello, 2 pennelli, 2 adesivi diamantati, 2 spugne per la pulizia. Con questo kit oltre al viso possiamo realizzare anche acconciature irresistibili grazie ai due pennelli per stendere i colori sui capelli e ad una piccola luce ultravioletta per controllare il risultato in ogni momento. Non resta che dare libero sfogo alla fantasia e realizzare un trucco da sfoggiare di giorno e di notte.

Pro. I prodotti sono di qualità.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere il miglior truccabimbi

Per scegliere il truccabimbi adatto ai più piccoli così da farli divertire in sicurezza, il make up deve avere alcune caratteristiche.

Sicurezza

I trucchi devono essere realizzati con materiali sicuri, privi si sostanze chimiche, atossici e anallergici, per evitare che la pelle dei piccoli, particolarmente delicata, possa arrossarsi.

Prima di realizzare il trucco, è bene fare una prova e valutare se il piccolo tollera il prodotto. Per farlo, basta applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle qualche giorno prima di realizzare il trucco di carnevale. Inoltre, i migliori truccabimbi devono poter essere eliminati facilmente con latte detergente e acqua.

Accessori

Il trucco per i piccoli a carnevale deve essere colorato e divertente, quindi i più indicati sono i kit che oltre ai colori all'interno includono tutti quegli strumenti per rendere il make up d'effetto. I più indicati sono quelli con pennelli, spugnette e stencil capaci di riprodurre disegni di ogni genere.