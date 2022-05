Primavera Estate 2022, i gioielli per rendere unico il look delle ragazze

Le teenager sono molto attente alle ultime tendenze in fatto di make-up, moda e stile, questo perché è la fascia d’età in cui si definiscono i propri gusti e si cercano riferimenti a cui ispirarsi.

Oltre ai vestiti, anche gli accessori rappresentano un punto di riferimento per le giovanissime e i gioielli ne sono la chiara testimonianza. Anche se possono sembrare dispendiosi, in realtà non è obbligatorio scegliere quelli in oro, ma puntare su materiali differenti in grado di seguire le tendenze del momento.

La collezione Primavera-Estate 2022 punta tutto sui colori tipici dell’arcobaleno che trovano il loro massimo splendore nelle pietre preziose come cristalli, zaffiri e rubini.

Pendenti, tondi o a forma di fiori, i gioielli in estate devono essere allegri, ma soprattutto colorati da abbinare a una semplice t-shirt o a un vestitino floreale.

Avete voglia di fare un regalo a vostra figlia? Volete acquistare un gioiello per rendere il look sbarazzino? Ecco alcune idee da indossare al mare, durante il tempo libero o in un’occasione speciale per sentirvi sempre a vostro agio e alla moda.

Orecchini con pietre colorate

Gli orecchini possono illuminare il volto di una ragazza e tra i marchi più adatti alle teenager c’è Swarovski, un brand caratterizzato da cristalli brillanti e coloratissimi, come questo modello di orecchini. Ispirati allo stile industrial, sono perfetti per le giovanissime grazie anche alla forma particolare e nello stesso tempo raffinata. Il colore è il tratto distintivo di questo modello, la base in oro si abbina ai cristalli in verde vivace con taglio Pear e Octagon rifinito con incastonatura placcata in oro. Perfetti per l’uso quotidiano basta raccogliere i capelli in uno chignon, indossare un vestitino in lino e brillerete insieme agli orecchini.

Orecchini al lobo

Per le più romantiche che allo stesso tempo amano la natura, gli orecchini a lobo a forma di margherita sono il regalo perfetto da regalare o regalarsi. Realizzati in argento Sterling 925, sono ipoallergenici e privi di nichel, dunque non causano irritazioni o prurito. Il fiore degli orecchini Mixiuerou è formato da zirconia cubica di alta qualità che garantisce brillantezza con qualsiasi luce. Semplici ed essenziali, possono essere indossati in piscina o con un vestito a fiori per richiamare le margherite.

Bracciale con ciondoli

I colori questa estate non possono mancare e il braccialetto della Morellato rispecchia in pieno questa tendenza. Il brand veneziano si contraddistingue per gioielli dalle linee delicate e prezzi contenuti adatti agli adolescenti. Il modello con catena ad anellini color bronzo si contraddistingue per i drops (i classici charms) in silicone verde e grigio dalle forme moderne e contemporanee come cubi e anelli, che strizzano l’occhio alle ultime tendenze con il delizioso quadrifoglio. A rendere davvero unico questo modello sono piccole pietre Swarovski che creano numerosi punti luci.

Charms bracciali

I charms sono un modo per personalizzare i bracciali e avere sempre con sé le proprie passioni. Se volete fare un regalo a un’appassionata del genere o arricchire la vostra collezione, la linea Disney di Pandora fa al caso vostro. Il brand offre ciondoli dal design accattivante che in poco tempo hanno conquistato le teenager come quello ispirato al cartone animato Up. Il ciondolo in argento Sterling (con dimensioni altezza 23,5 mm, larghezza 11 mm e profondità 11 mm) rispecchia in pieno i trend di questa estate grazie alla casa con palloncini colorati che daranno un tocco personale al vostro look.

Anello a fascia

Colorati, a fascia o con pietre, gli anelli sono in grado di far risaltare il vostro look e il mood di questa estate è scegliere gioielli luminosi dallo stile essenziale, ma che non passano inosservati: ecco perché il modello Brosway non può mancare assolutamente nel vostro outfit estivo. Realizzato in acciaio anallergico, l’anello a fascia color bronzo si abbina alla perfezione alle pietre sui toni del lilla, rosa e viola pronte a risplendere quando li indosserete in spiaggia o durante una passeggiata con le amiche.

Collana in resina

L’estate è il periodo dell’anno in cui è possibile osare con look colorati e sbarazzini perfetti per le giovanissime e le collane possono completare ogni look rendendolo unico. Se non volete passare inosservate potete scegliere il modello in resina verde con maglia ad anelli di differenti grandezze. Resistente all'usura e ai graffi, ha una superficie lucida e la chiusura con moschettone che permette di scegliere la lunghezza preferita. Da abbinare con bracciali e orecchini dello stesso materiale, avrete un look trendy.

Collana lunga

La vostra passione sono gli unicorni? Volete averli sempre con voi? Allora per questa estate tra i vostri accessori non può mancare la collana lunga con il ciondolo ispirato agli unicorni. Il modello della Kidult realizzato in acciaio 316L, è pensato per prendersi cura della salute di chi la indossa, perché il materiale di altissima qualità è ipoallergenico. La catena formata da anellini intervallati da perle bianche è lunga 44 cm e termina con il ciondolo supercolorato da indossare con una camicia bianca per far risaltare al meglio il charms.

Orologi

Gli orologi non sono un semplice accessorio per segnare il tempo, nel corso degli anni sono diventati dei veri e propri oggetti di design da scegliere con cura pronti a rispecchiare in pieno la propria personalità. Gli orologi Hip Hop racchiudono in sé tutte queste caratteristiche e sono perfetti per le teenager che non vedono l’ora di avere uno stile personale. Morbido, flessibile, impermeabile e intercambiabile, questo modello è versatile e può essere indossato in ogni occasione. L’orologio della collezione Animal Addicted, ha un cassa di 32 mm, il quadrante con sfere e numeri con finiture in dorato light, mentre il cinturino in silicone con fondo bianco si contraddistingue per la stampa con farfalle colorate.

