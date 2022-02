Le giostrine per facilitare il sonno dei bambini

I neonati a volte faticano ad addormentarsi. Pianti e capricci rendono la fase del sonno difficile. Per far si che i piccoli si addormentino velocemente nella loro stanzetta le giostrine possono diventare un aiuto indispensabile per i genitori.

Posizionate sulla culla con i loro colori, i peluche e la musica, riescono a distrarre e a conciliare il sonno dei bambini.

Se siete alla ricerca di una giostrina da regalare a neo genitori o da posizionare sul lettino del vostro bambino, ecco alcuni modelli da non farsi sfuggire.

Giostrina Fisher Price dei pesciolini

Le giostrine sono pensate per essere posizionate sulla culla, ma i piccoli hanno bisogno di essere tranquillizzati anche in altri momenti della giornata. Questa giostrina versatile, risponde a differenti esigenze e può essere utilizzata in tre diverse modalità. Perfetta sul lettino, gli animali ruotano accompagnati da suoni che conciliano il sonno. Per far entrare i piccoli in contatto con i pesciolini, questi possono essere posizionati sulla base e rassicurarli con il contatto. Infine, se volete distrarre il piccolo quando si trova sul tappeto, potete posizionarla per terra e farla ruotare. Realizzata con materiali di qualità, non solo è resistente, ma il delfino, il cavalluccio marino e la tartaruga, non rischiano di rovinarsi. La struttura grande e di design, grazie ai colori vivaci, di sicuro attirerà l’attenzione dei più piccoli.

Pro. La giostrina è versatile.

Contro. Per alcuni utenti la musica non è nitida.

Giostrina Chicco Next2Dreams

Con questo accessorio il momento del riposino diventerà semplice e divertente, per tranquillizzare il piccolo è possibile scegliere di ascoltare fino a 20 minuti di musica classica di Chopin, Schumann, Offenbach, o di suoni bianchi che assicurando dolci sogni al bimbo. Agganciata alla culla, potete scegliere la rotazione dei teneri personaggi realizzati in tessuto anallergico. Infine il panello elettronico con musica e luce sono rimovibili e possono essere utilizzati facilmente agganciandoli al passeggino o al lettino.

Pro. La giostrina è ben fatta.

Contro. Per alcuni utenti il suono della musica è basso.

Giostrina Tunama con musica

La musica è un elemento importante per tranquillizzare e far addormentare i bambini. Questa giostrina con 12 suoni della natura e 12 ninne nanne, aiuterà i piccoli ad addormentarsi facilmente, basta attivarla con il telecomando e inizierà a diffondere le dolci note. Il modello a forma di giraffa, dispone di luci di proiezione a 4 colori (blu, verde,rosso e colorato), pronto a proiettare magiche immagini di stelle che conforteranno il bambino e creeranno un ambiente raffinato.

Pro. I suoni e le luci della giostrina sono piacevoli.

Contro. Per alcuni utenti il telecomando non funziona perfettamente.

Giostrina musicale Brevi

Le giostrine musicali sono la scelta più indicata per calmare i piccoli e aiutarli a conciliare il sonno. Tra i modelli in commercio non poteva mancare quello della Brevi che con la sua melodia distrae e rilassa il piccolo. Il modello è pensato per stimolare il gioco visivo, uditivo e tattile: la musica, regolata con un meccanismo dotato di un sistema di freno per bloccare il suono in ogni momento, è accompagnata da morbidi peluches con orsetti, gufetti e ricci, che possono essere staccati per far giocare il piccolo. Morbidi e realizzati con materiali anallergici, sono perfetti per essere abbracciati durante il sonno, inoltre, i colori tenui della struttura in bianco e dei pupazzetti, non disturbano il piccolo.

Pro. I personaggi sono ben fatti e con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti la musica dura poco.

Giostrina degli orsetti Fisher Price

I bambini amano osservare ciò che li circonda e per distrarli questa giostrina è perfetta. L’apparecchio proietta stelle sul soffitto e sulle pareti, il gioco di luci è accompagnato da tre modalità sonore calmanti con ninne nanne fino a 30 minuti, rumori bianchi o suoni della natura rilassanti tranquillizzeranno il piccolo nella fase del sonno, inoltre, la giostrina è completata da tre teneri orsetti alati con tinte tenui e delicate, per trasmettere tranquillità. Se volete azionare la giostrina sempre allo stesso orario, il comando remoto la riavvia azionando luci ed audio, perfetta sulla culla, quando diventerà più grande, può essere sistemata anche sul passeggino.

Pro. Si può azionare a distanza grazie al telecomando.

Contro. Cambiare le batterie non è semplice.

Giostrina Tiny Love con attacco universale

La giostrina accompagna i primi mesi di vita del bambino, quindi deve seguirlo durante gli spostamenti e questo modello con attacco universale è perfetto. L’accessorio è perfetto sia sulla culla e il lettino che sul passeggino, si può staccare dal braccio di supporto e utilizzarla su seggiolini grazie alla clip universale. La giostrina musicale produce la melodia fino a 30 minuti mentre i teneri pupazzi si muovono e attirano l’attenzione del piccolo, disponibile sia nella versione Meadow Day per i maschietti che nella versione Tiny Princess Talesi, per le bambine è il regalo perfetto per neo genitori.

Pro. La giostrina è versatile.

Contro. Il braccio a volte si inclina sotto il peso dei pupazzi.

