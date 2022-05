Estate 2022: i vestiti premaman per un outfit alla moda anche con il pancione

Con l’estate ormai alle porte, il guardaroba deve essere rinnovato, soprattutto se si è in dolce attesa. Quando si è incinta si cercano abiti comodi, pratici ma soprattutto di tendenza, per sentirsi belle e a proprio agio in ogni occasione.

Vestiti casual, eleganti, romantici o con stampe, ogni modello permette di sentirsi glamour. Per una cerimonia importante, per il tempo libero o semplicemente per una passeggiata ognuna deve avere nell’armadio il capo in grado di adattarsi al corpo che cambia e di far sentire a proprio agio.

Vediamo gli abiti estate 2022 da avere nell’armadio e da sfoggiare per essere alla moda anche con il pancione!

Abito lungo

Durante il periodo della gravidanza la parola d’ordine è comodità, gli abiti sono il capo per eccellenza, poi se sono lunghi sono perfetti, questo modello permette di essere elegante e sentirsi a proprio agio in ogni occasione. Per essere alla moda senza rinunciare al comfort, il vestito con stampa a fiori all over non può mancare nell’armadio delle future mamme. I fiori bianchi risaltano sulla base blu, tra le tinte trendy di questa estate. L'abito a maniche corte con scollo a V, è facile da indossare perchè privo di chiusura, quindi in grado di adattarsi al corpo che cambia, infatti, il vestito stile impero in viscosa, accompagna la silhouette. Perfetto con una borsa in cuoio e un paio di sneackers in tela, è ideale per un aperitivo con le amiche.

Pro. L'abito è morbido ed elastico.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è un po' pesante.

Abito fantasia

L’estate è la stagione dei colori accesi e delle fantasie sgargianti e gli abiti premaman non potevano essere da meno. Per essere alla moda senza rinunciare alla comodità, l'abito perfetto per il tempo libero o un aperitivo con le amiche è questo modello a fondo arancione con fiori colorati, la fantasia richiama lo stile tropical a cui è difficile rinunciare in estate! Il vestito midi ha uno stile romantico con uno scollo a V incrociato è completato da una cintura in vita da annodare realizzando un raffinato fiocco. Realizzato in viscosa, il modello leggero e pratico è perfetto per una romantica passeggiata in riva al mare al tramonto.

Pro. L'abito è comodo e leggero.

Contro. Per alcuni utenti il vestito è un po' trasparente.

Abito animalier

L’animalier è la vostra stampa preferita? Non volete rinunciare ad un abito graffiante anche durante la gravidanza? Allora questo modello vi accompagnerà nel corso dell’estate. Il vestito con stampa tigrata, vi farà sentire belle e a vostro agio in ogni occasione, la gonna a stampa si abbina alla perfezione al corpetto nero con maniche a 3/4, inoltre, il taglio stile impero è perfetto per accompagnare la silhouette. L'abito a pieghe ha un inserto pensato per essere utilizzato durante tutta la fase della gravidanza e dell'allattamento, realizzato in viscosa, è pratico e può essere lavato facilmente in lavatrice fino a 30°. Il modello versatile può essere indossato con un sandalo gioiello per una serata romantica o con un paio di sneakers per il tempo libero.

Pro. Il vestito è comodo, fresco e leggero.

Contro. Per alcuni utenti la fantasia non corrisponde alla foto.

Abito da cerimonia

Se dovete partecipare ad una cerimonia o ad un’occasione importante, con l’abito giusto potete sentirvi chic e a vostro agio. Tra i tessuti più amati c’è senza dubbio il pizzo, romantico nelle tinte più chiare o elegante in quelle più scure, l’abito in pizzo è perfetto per le occasioni speciali, questo modello a tubino, renderà il vostro outfit glamour. L’abito con scollo tondo e l’effetto vedo non vedo è sexy e sensuale allo stesso tempo grazie al fiocco in vita tono su tono. Adatto anche nelle giornate più fresche grazie alle maniche corte, può essere lavato comodamente in lavatrice anche a 30°.

Pro. Il vestito ha un'ottima vestibilità.

Contro. Per alcuni utenti l'abito è un po' trasparente.

Abito casual

Se siete alla ricerca di un abito per tutti i giorni, questo modello è quello che fa per voi! Il vestito casual ideale per il lavoro, ha uno stile raffinato ma con tinte decise, la stampa optical completata da una fascia a righe sui colori del nero e del rosso, rende l’abito adatto anche per occasioni più formali. Il modello con scollo a V incrociato si adatta alle forme del corpo anche grazie al taglio stile impero, completato da maniche a tre quarti, poi, è perfetto anche durante le giornate in cui le temperature sono più basse.

Pro. L'abito è carino.

Contro. Per alcuni utenti è un po' stretto.

Abito romantico

Chi ama lo stile romantico e non vuole rinunciarci anche durante la gravidanza, questo vestito è un must have da avere assolutamente in valigia. L’abito elegante grazie alla stampa floreale, lo scollo a V e il taglio asimmetrico rende il vestito confortevole ed elegante, i taglio stile impero è perfetto per accompagnare le forme e farvi sentire sexy durante tutte le fasi della gravidanza. Disponibile in diverse fantasie e colori, vi permette di avere un modello diverso e adatto ad ogni occasione.

Pro. L'abito è molto carino e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è molto sintetico.

Abito a quadretti

I vestiti sono comodi e le future mamme non rinunciano ad indossarli durante i nove mesi! Per le giornate un po' più fredde, avete bisogno di un modello in grado di proteggervi dagli sbalzi termici e quello a quadretti non può mancare assolutamente nel vostro guardaroba. L'abito midi è semplice ed essenziale, ma con gli accessori giusti si adatta ad ogni situazione, ad esempio con un paio di sneakers è ideale per una passeggiata in città, con le scarpe con la zeppa, invece, diventa il capo d'abbigliamento per eccellenza per una cena con le amiche. Il modello a girocollo si adatta ai cambiamenti del fisico grazie all'elastico in vita e alla cintura per sottolineare il pancione.

Vestito con scollo a barca

Lo scollo a barca, nella sua semplicità, è un dettaglio che lascia scoperte le spalle e dona eleganza e femminilità all'outfit, il modello ideale per slanciare la figura, permette di regalarvi un look adatto ad ogni situazione. L'abito lungo, disponibile in tinta unita o con stampa a fiori, può essere indossato per unìoccasione particolare, poi lo scollo con drappeggio rende il modello ancora più raffinato. Il tocco in più? Le due bretelle incrociate sulla nuca, rendono il vestito comodo pronto a farvi sentire a vostro agio anche se lo indossate per diverse ore consecutive.

Abito chemisier

L'abito chemisier realizzato con tessuto in denim è la scelta perfetta per sentirsi eleganti, comode e di tendenza durante tutti i mesi della gravidanza. Facile da abbinare con accessori e scarpe di ogni genere, è il capo must have che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba perché sta bene a tutte. Ispirato alla camicia da uomo, il modello a trapezio è realizzato con un tessuto morbido e piacevole sulla pelle, lungo fino al ginocchio, può essere completato da una cinta in vita perfetta per sottolineare il pancione.

Abito plissettato

Il tessuto plissettato è ormai diventato di tendenza negli ultimi anni e anche questa stagione non può mancare un vestito con questo stile nel vostro guardaroba, poi, se la stampa dell'abito è a pois allora il vostro look sarà irresistibile! Il modello disponibile in differenti colori dal romantico rosa, al classico nero o blu, fino al senape o al rosso, si adatta ad ogni occasione, basta scegliere gli accessori giusti e il gioco è fatto. Realizzato in poliestere è morbido, delicato sulla pelle e si adatta alle curve del corpo così da accompagnarvi durante tutte le fasi della gravidanza.

Pro. L'abito è comodo.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è molto sintetico.

