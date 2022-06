Vacanze con il pancione: 10 accessori irrinunciabili per godersi il mare

L'estate ormai è arrivata e il caldo non dà tregua, ma vi potete consolare con la certezza che le vacanze sono sempre più vicine. Dopo il lungo inverno è arrivato il momento di godersi il meritato relax al mare o in piscina, anche se siete in dolce attesa, non dovete rinunciare al sole e ai piaceri della spiaggia.

L'estate in gravidanza non è di certo facile, ma con i giusti accorgimenti, può diventare un momento piacevole da dedicare a sé stesse per ricaricare le energie in vista degli ultimi mesi con il pancione. Se oltre alla crema solare e al costume non sapete cosa mettere in valigia, ecco alcuni consigli per avere l'indispensabile e godere in pieno del mare.

Trikini

Tra gli accessori indispensabili per andare al mare, non può mancare il costume da bagno. Il trikini ha la stessa comodità del costume intero, ma rende la silhouette sexy come il bikini. Il modello lascia scoperta la schiena e può essere allacciato dietro il collo per un moood sensuale, oppure può essere utilizzato con due comode spalline, per essere sempre comode. Lo scollo a V, poi, è pensato per allattare facilmente anche in riva al mare, realizzato in tessuto elastico, si asciuga in poco tempo, pronto per un nuovo utilizzo. Se amate essere sempre alla moda, il costume black con stampa a pois è cool ed elegante.

Pro. Il costume è comodo e si adatta alla forma del corpo.

Contro. Per alcuni utenti la vestibilità dello slip è un pò grande.

Bikini

Per sentirsi raffinate ma sensuali, il bikini è una valida alternativa al costume intero. Il modello metterà in risalto le forme e nello stesso tempo vi farà sentire a vostro agio. Il due pezzi ha uno stile sportivo adatto per le donne grintose, infatti, il pezzo superiore a strisce è curato nei minimi dettagli, impossibile resistere alle bretelle a pois e all’inserto al centro del top che crea deliziose arricciature. Lo slip blu scuro è arricchito da laccetti laterali a strisce per un effetto raffinato ed elegante. Realizzato in poliestere resiste al tempo e all’usura.

Copricostume

Tra le soluzioni particolarmente utili per le donne in dolce attesa c'è il copricostume l'abito ampio, è molto comodo in spiaggia o se volete fare una passeggiata sul bagnasciuga. A differenza del pareo, che può essere allacciato in vita e usato come gonna, il copricostume copre il pancione e lo mette al sicuro dai raggi diretti del sole. Pratico e funzionale, vi consente di godere del sole senza scoprirvi troppo, realizzato in tessuto chiffon è leggero e traspirante, il modello ampio, ma dalle linee eleganti permette di indossarlo e toglierlo facilmente, accompagnandovi in ogni movimento della giornata. Disponibile in diversi colori, dal classico nero, al rosso e vinaccio, per chi ama i colori caldi, fino al viola per chi preferisce le tinte forti, è perfetto per ogni stile, così da essere sempre raffinate ed eleganti anche in spiaggia.

Pro. Morbido dal taglio svasato, il copricostume è adatto ad ogni taglia.

Contro. Per alcuni utenti è leggermente trasparente.

Pareo

Il capo d’abbigliamento versatile e pratico è un must have in spiaggia. Il modello può essere usato come copricostume nel corso di una passeggiata sul bagnasciuga, come un vestitino durante l’aperitivo o come un comodo scialle nelle giornate più ventose. Il materiale leggero, è resistente al tempo e all’usura ed è disponibile in diversi colori, potete scegliere la versione nera se amate un look elegante, quella blu per chi ha uno stile classico, mentre le tinte verdi, rosse, gialle o a stampa sono riservate alle future mamme che non vogliono passare inosservate.

Pro. Il pareo è morbido al tatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Cappello

Il sole comporta tanti benefici alle future mamme, ma deve essere preso con la giusta quantità e soprattutto nelle ore meno calde della giornata. Se la crema solare mette al sicuro la pelle, un aiuto in più arriva dal cappello. Realizzato in paglia naturale a falda larga, è traspirante e protegge il viso dai raggi solari regalando momenti di sollievo, il modello classico, è intramontabile ed adatto a tutti gli stili. Grazie ad una coulisse incorporata nella fascia antisudore, potete regolare l'ampiezza in base alle vostre esigenze. Pratico e funzionale, può esser piegato facilmente per metterlo in valigia o nello zaino, senza occupare spazio.

Pro. Protegge dal sole ed è comodo da regolare.

Contro. Il modello stile panama, a falda larga può essere ingombrante.

Borsa mare

Per affrontare una giornata in spiaggia, l'accessorio indispensabile è la borsa mare. Grande e capiente deve contenere al suo interno le cose più importanti, dalla crema solare, alle scarpe, fino ad un buon libro da leggere sotto l'ombrellone, mentre si prende il sole, il modello multiuso dal design minimal è perfetto in ogni occasione. La borsa grigia con inserti neri, è realizzata in nylon Oxford e rete di poliestere, con sistema antisabbia e raffreddamento. Oltre alla parte centrale, il modello è arricchito da 8 piccole tasche in rete per conservare l'indispensabile, come occhiali da sole, chiavi, telo mare e mantenere asciutti e ventilati gli oggetti durante il trasporto. Dotata di una custodia con cerniera per il cellulare, non correrete il rischio di perderlo o di bagnarlo grazie al materiale impermeabile. Infine, il modello di grandi dimensioni, può essere ripiegato e occupare poco spazio in valigia, quando non lo usate.

Pro. La borsa è grande e capiente.

Contro. Per alcuni utenti inizialmente non ha un odore gradevole.

Borsa termica

Bere spesso e fare ogni tanto uno spuntino è molto importante quando si è incinta. Per mantenere le bibite fresche e la frutta al riparo dal caldo non potete fare a meno della borsa termica. Il modello grande e capiente riesce a contenere tutto quello che vi serve per affrontare al meglio la giornata in spiaggia. Realizzata in poliestere, la base isolante di 3 mm in PEV permetterà al contenuto di rimanere alla giusta temperatura, protetto dal caldo. Il modello dalle linee essenziali e declinato con le tinte del mare, è arricchito da inserti multicolor, due manici e una tracolla, tutti elementi pratici e funzionali, perfetti per regalare un tocco in più al vostro outfit da mare.

Pro. La borsa mantiene il contenuto fresco a lungo.

Contro. Per alcuni utenti la chiusura lampo è un po' sottile.

Scarpe

Durante la gravidanza i piedi e le caviglie tendono a gonfiasi, quindi si devono avere a portata di mano scarpe comode e leggere, per spostarvi sulla spiaggia o durante una passeggiata sul bagnasciuga, le infradito sono il modello perfetto. Le scarpe arricchite da strisce sottili e delicate sono disponibili in una vasta gamma di colori, adatti ad ogni gusto e outfit. La suola in gomma ha una silhouette stilizzata per dare un tocco femminile ai vostri piedi. Resistenti al calore, all'acqua e antiscivolo, con queste scarpe potrete passeggiare tranquillamente senza correre alcun rischio.

Pro. Robuste ma leggere, sono ideali per la spiaggia.

Contro. Bisogna prestare attenzione alle taglie.

Doposole

Prendere il sole in gravidanza è possibile, ma bisogna farlo con attenzione, soprattutto quando tornate a casa. Quindi la scelta del doposole è importante e per preservare la cura della pelle, quello con aloe non può mancare nella routine di una futura mamma. Il gel regala alla pelle la giusta idratazione e ha una funzione lenitiva. Il prodotto viene assorbito velocemente dall'epidermide senza lasciare residui oleosi. Le sue proprietà rinfrescanti vi doneranno il giusto sollievo dopo una giornata al mare. Realizzato con prodotti vegani, è anche cruelty free.

Pro. Il prodotto si stende bene.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ liquido.

Materassino

Il mare o la piscina sono il luogo perfetto per rilassarsi e ricaricare le energie, farlo cullati dall'acqua è il sogno di tutte, per avere un'esperienza in totale relax i gonfiabili sono ideali. Il modello a poltroncina vi permetterà di rilassarvi in acqua, e di portarlo sempre ocn voi perché è leggero, maneggevole e resistente ai raggi del sole. La poltrona sagomata, è completata da un foro portabicchieri, un comodo appoggio per testa e braccia e due camere d’aria, per avere l’indispensabile sempre a portata di mano. Il design sagomato è pensato per regalare il massimo del comfort.

Pro. Il materassino è grande e comodo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' ingombrante.

I consigli per trascorrere una giornata in spiaggia

La gravidanza è un’esperienza bellissima da vivere con serenità e con il meritato riposo: il mare e la piscina sono il luogo ideale. Per rilassarsi e trascorrere la giornata senza problemi, ci sono piccoli suggerimenti da seguire.

In spiaggia la mattina presto

Quando si è in vacanza si ha voglia di alzarsi con calma, ma soprattutto quando si è incinta, meglio evitare le ore più calde. La fascia oraria più indicata è quella di prima mattina quando l’aria è più fresca e i raggi sono meno diretti così da evitare scottature e spossatezza.

I benefici del sole

Il sole mette allegria, ma soprattutto stimola la produzione di vitamina D utile per rafforzare le ossa. Nonostante i benefici, bisogna prendere il sole con tutte le precauzioni quindi mai dimenticare di applicare la crema solare con una protezione non inferiore a 30. Oltre a prevenire scottature, evita la formazione di macchie scure sul volto che una volta comparse saranno difficili da eliminare.

L’ombra fa bene al bambino

Il sole ha il suo fascino e permette di abbronzarsi, ma anche l’ombra ha i suoi vantaggi soprattutto per il bambino. La placenta riesce ad ossigenarsi meglio e il piccolo di sicuro ne trae giovamento.

Cibi freschi e nutrienti senza dimenticare l’idratazione

Quando si è incinta le voglie sono tante e qualche trasgressione, come un bel gelato, è concessa. In generale, però, l’alimentazione deve essere ricca di frutta e verdura da assumere più volte al giorno. Fare piccoli spuntini evita il rischio di mangiare troppo a pranzo o a cena, un modo per tenere sotto controllo la bilancia. L’acqua non deve mai mancare, bisogna assumere due litri al giorno per una corretta idratazione della futura mamma e incentivare la produzione di liquido amniotico.

Proteggersi in spiaggia

Quando si è incinta la comodità è importante, quindi potete scegliere di utilizzare una sedia a sdraio, un lettino o semplicemente sdraiarvi sulla sabbia se vi sentite a vostro agio. L’importante è utilizzare in ogni caso il vostro asciugamano personale per evitare di avere infezioni da fungo molto frequenti in gravidanza. Gli ormoni cambiano il ph della pelle e la rendono più sensibile a germi e batteri.

Passeggiate e attività fisica

Anche se in vacanza si ha voglia di rilassarsi e non fare nulla, quando si è incinta non bisogna mai rinunciare a una bella passeggiata sul bagnasciuga o in acqua. In questo modo si mantiene il tono muscolare attivo e si migliora la circolazione delle gambe che durante questi mesi tendono a gonfiarsi.

Anche nuotare comporta dei benefici perché permette di muoversi con leggerezza in acqua senza il peso del corpo e di distendere i muscoli della schiena.