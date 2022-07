Gravidanza in estate? I consigli per viverla al meglio

L’estate è il periodo in cui le giornate sono soleggiate, le temperature più alte e si possono trascorrere pomeriggi all’aperto. Anche se questa stagione comporta una serie di aspetti positivi, per le donne incinta non è semplice.

Il caldo può accentuare i disturbi della gravidanza e aumentare il senso di stanchezza tipico di questi mesi. Per godere in pieno della stagione estiva e rilassarsi in vacanza, basta seguire alcune accortezze, mettere in atto piccoli trucchi e la gravidanza sarà senza problemi.

Come affrontare il caldo

Durante le ore più calde meglio non uscire, potete riposare per recuperare il sonno perso e per rendere l’ambiente vivibile, oltre ai condizionatori, potete scegliere un ventilatore.

Questo modello dal design moderno, è semplice da montare e dotato di pale per rinfrescare ogni ambiente, anche quello più grande. Con 3 velocità potete scegliere la ventilazione che preferite per evitare sbalzi di temperatura eccessivi. Se non avete sufficiente spazio in casa, potete scegliere i modelli da tavolo, piccolo e compatto vi assicura il giusto refrigerio limitando al minimo l'ingombro.

Evitare di uscire non vuol dire stare chiusi in casa, è possibile fare una passeggiata in tarda serata quando il sole è meno intenso e le temperature più basse, se volete avere il giusto refrigerio, potete portare con voi il ventilatore portatile pronto per essere utilizzato in ogni occasione.

L’abbigliamento in questo caso ha un ruolo fondamentale. Meglio scegliere abiti dalle linee morbide rispetto a quelli fascianti, ma soprattutto optate per materiali naturali come lino e cotone.

Se siete alla ricerca di un modello pratico e che che vi faccia sentire alla moda allo stesso tempo, questo vestito in cotone e lino è adatto sia per un’occasione informale che per una cena speciale. Il colletto rotondo e il design asimmetrico vintage, unito ad uno stile etnico trendy, accompagnerà le forme del corpo per farvi sentire comode ed eleganti. Per un'occasione importante e nello stesso tempo avere un capo d'abbigliamento comodo, potete optare per il modello a maniche corte con scollo incrociato disponibile in differenti colori, si adatta perfettamente ad ogni gusto.

L’importanza dell’alimentazione e dell’idratazione

In gravidanza l’alimentazione è molto importante per non avere carenze. Anche se ci sono integratori, è bene seguire un regime alimentare sano, ricco di frutta e verdura di stagione.

Cibi grassi o pasti troppo abbondanti, aumentano il senso di pesantezza, quindi meglio mangiare alimenti freschi e fare più spuntini.

Bere molta acqua è importante, soprattutto in estate e durante la gravidanza perché si corre il rischio di disidratazione. Per avere acqua, tè e tisane sempre a portata di mano e alla giusta temperatura, la bottiglietta termica è un must have.

La bottiglia con isolamento a doppia parete mantiene la temperatura per circa 12 ore, mentre la verniciatura a polvere resiste ai graffi e non crea condensa anche quando all’interno c’è il ghiaccio. Il coperchio in acciaio inossidabile previene eventuali fuoriuscite accidentali e il rivestimento interno sempre in acciaio oltre a non assorbire i sapori, non si rompe o arrugginisce. Completata dallo scovolino, si pulisce facilmente ed è perfetta per essere utilizzata più volte nel pieno rispetto dell’ambiente.

Piedi e caviglie gonfie

In gravidanza i piedi e le caviglie tendono a gonfiarsi soprattutto negli ultimi mesi, perché aumenta la ritenzione idrica, il caldo poi non fa altro che incentivare il senso di pesantezza.

Per ridurre il gonfiore ci sono metodi naturali come evitare di stare in piedi a lungo, posizionare le gambe in alto quando siete sdraiate, concedervi pediluvi con acqua tiepida e sale grosso o alternando getti di acqua fredda e calda direttamente sulle gambe.

Se tutti questi metodi non funzionano potete utilizzare prodotti specifici come il gel a base di rosmarino, menta peperita, ippocastano e amamelide, che favoriscono la circolazione. L'olio di argan biologico ricco di vitamina E, invece, mantiene la pelle idratata. Il prodotto vegano, grazie alla borsa gel inclusa nella confezione, da mettere in frigorifero prima dell’uso, regala un effetto rinfrescante extra.

Come affrontare il caldo in vacanza

La vacanza è il momento in cui ci si rilassa ma bisogna farlo nel modo corretto. Quindi sia che decidiate di andare al mare o in montagna, il primo accessorio da mettere in valigia è il cappello.

Perfetto per proteggervi dai raggi solari diretti, può essere alla moda e regalarvi un mood da star. Il modello in paglia naturale con corona arrotondata e intrecciato a mano, vi darà un aspetto sofisticato, inoltre, la falda ampia e pieghevole consente di portarlo sempre con voi anche in borsa. Disponibile in diversi colori non dovete fare altro che scegliere il vostro preferito e abbinarlo in base all’outfit.

Se decidete di andare al mare, potete approfittarne per fare lunghe passeggiate sul bagnasciuga, l'attività perfetta per combattere la ritenzione idrica e rimanere in forma.

Se invece non volete rinunciare all’abbronzatura anche in gravidanza potete indossare costumi eleganti e pratici.

Il modello tankini, formato da due pezzi uno slip e da un top dal taglio morbido, infatti, le pieghe laterali mettono in risalto la silhouette e si adattano alla pancia che rimane coperta e al sicuro dai raggi solari. Grazie alle bretelle regolabili e removibili potrete prendere il sole senza antiestetici segni sulle spalle, infine, il materiale confortevole si asciuga rapidamente per essere indossato tutte le volte che volete.

Oltre al costume, in valigia non può mancare la crema solare, da spalmare mezz’ora prima di prendere il sole anche sul pancione e da applicare circa ogni due ore. Il prodotto migliore è quella a protezione alta.

Questo prodotto è ideale per le prime esposizioni e previene le macchie tipiche della gravidanza. Nickel tested, senza profumo, conservanti e glutine, garantisce protezione dai raggi UVA e UVB, dai radicali liberi e contrasta i segni dell’invecchiamento. La formula leggera e non appiccicosa è resistente all’acqua.

Se al mare preferite la montagna sapete che l'aria è più fresca e meno umida, ma in ogni caso non dovete mai scegliere posti eccessivamente alti. La meta ideale è quella sotto i 1300-1400 metri perché ad altitudini troppo alte, la concentrazione di ossigeno nell'aria diminuisce e si potrebbero avere delle conseguenze per voi e il bambino.

In ogni caso l'abbigliamento deve essere comodo e in valigia non possono assolutamente mancare i pantaloni o i leggings in grado di assicurare libertà di movimento.

Il modello realizzato in cotone ha una fascia elastica che si allarga per accogliere la pancia in crescita e può essere ripiegata sotto oppure tirata sopra l'addome. Il design con giuntura senza continuità, oltre ad aderire perfettamente al corpo, assicura massima libertà di movimento anche durante la gravidanza.

Per camminare comodamente, non potete rinunciare neanche alle scarpe da trekking.

Le scarpe basse da escursionismo si distinguono per una vestibilità perfetta e nello stesso tempo sono pensate per essere indossate in ogni stagione, grazie all'esterno impermeabile che offre la massima protezione. Il modello stabile, confortevole e leggero, è realizzato con materiale misto della suola FullOn Grip di CMP adatto sia ai pavimenti bagnati che a quelli asciutti.

Se invece avete deciso di visitare una città Europea e dovete prendere l'aereo, prima di organizzare la vacanza, dovete sapere che è possibile viaggiare fino alla 36esima settimana, 32esima se il parto è gemellare, perché il rischio di un parto anticipato è molto alto, ogni compagnia ha le sue regole, quindi meglio informarsi prima. In generale, meglio scegliere destinazioni che non implicano voli più lunghi di quattro ore.

Per rendere il viaggio piacevole, dovete indossare abiti e scarpe comode, bere molta acqua per favorire la circolazione. Proprio per migliorarla, è consigliabile alzarsi spesso e camminare qualche minuto, mentre quando siete sedute muovete le dita e i piedi in modo circolare. Un aiuto in più arriva dalle calze contenitive.

I collant faranno sentire le gambe leggere grazie a un massaggio che stimola la circolazione, mentre la morbidezza del tessuto, regalerà quel comfort di cui avete bisogno durante il viaggio in aereo o una giornata particolarmente faticosa. Adatte fino al nono mese, hanno un tassello in cotone, le punte rinforzate e le cuciture piatte ancora più confortevoli.