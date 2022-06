Costumi da bagno, i modelli per avere un'abbronzatura invidiabile anche in gravidanza

Manca poco all'estate, in tanti non vedono l'ora di mettere in mostra il loro fisico in spiaggia. Anche le donne incinte non vogliono rinunciare ad abbronzarsi e trarre vantaggio dai benefici del mare. Con il caldo e le temperature alte, il pancione può diventare un peso.

Più si va avanti con la gravidanza, più i movimenti si fanno lenti e faticosi, ecco perché una bella vacanza al mare è la soluzione ideale per trovare un po' di pace e per rilassarsi.

La spiaggia, il sole e l'aria salmastra sono un vero toccasana per le donne che sono all'inizio della gravidanza o per coloro che sono vicino al momento più atteso.

Per sentirsi comode e a proprio agio la scelta del costume giusto è molto importante. Che sia un modello intero o un due pezzi, è fondamentale che avvolga le vostre curve. Vediamo i migliori modelli da sfoggiare in spiaggia.

Per chi ama le strisce: tankini

Anche quest'anno il must have dell'estate è il tankini, il costume da bagno intero con una marcia in più. Il mix tra bikini e il modello intero è la soluzione perfetta per chi ama la praticità del costume a due pezzi ma non vuole scoprirsi troppo. Il modello a strisce bianche e nere è arricchito da un delizioso dettaglio, mentre il corpetto con inserti rossi su fondo nero sottolinea le curve del corpo, il costume con spalline regolabili e push-up è perfetto sia per fare una rilassante nuotata, sia per prendere comodamente il sole. Il collo Halter e il modello a vita alta avvolgono il corpo per un effetto super elegante in ogni occasione, grazie alle balze laterali si adatta perfettamente al pancione in crescita. Realizzato in materiale elastico dona una piacevole sensazione sulla pelle e si asciuga rapidamente per essere indossato ogni volta che si vuole.

Pro. Il costume è comodo e confortevole.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Per una sensazione avvolgente: costume con balze

Le balze e lo scollo a V rendono questo costume sexy ed elegante. Disponibile in diversi colori dal classico nero, al raffinato vinaccio o verde petrolio, fino al romantico lilla, non dovete far altro che scegliere la tinta che vi piace di più e stendervi sotto i raggi del sole. Il costume intero anti-allergico, anti-batterico, anti-statico, traspirante ed ecologico, è ideale per un periodo cosi particolare come la gravidanza. In questi mesi il corpo cambia in continuazione e il costume con le sue balze sovrapposte è pensato per adattarsi ai continui mutamenti. Realizzato in materiale traspirante e resistente si asciuga in poco tempo, per non rinunciare mai al vostro modello preferito.

Pro. Il costume è comodo e ben rifinito.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Per chi ama i colori: costume colorato

Per essere eleganti e chic in ogni occasione, questo costume fa al caso vostro, la base monocolor e la parte alta con colori a contrasto rendono il modello molto elegante. Il costume intero caratterizzato da una forma avvolgente, abbraccia il corpo, mentre la parte superiore arricchita da inserti rigidi sorregge il seno e dà un senso di comfort al corpo della futura mamma. Il fiocco laterale è il dettaglio in più che rende il costume irresistibile. La scollatura a O sulla schiena è studiata per regalare il massimo della comodità in acqua o sul bagnasciuga, infine, le coppe rimovibili e i fianchi arricciati si adattano alla forma del corpo della futura mamma.

Pro. Il costume elasticizzato si adatta alla forma del corpo.

Contro. Le coppe non sono grandissime.

Per chi ama lo stile retrò: costume vintage

Sobrio e raffinato, questo costume dal sapore vintage è perfetto per chi ama lo stile anni '50. Con l'avanzare della gravidanza ogni donna ha bisogno di essere comoda e a proprio agio, il modello tankini coniuga la praticità del costume intero e la sensualità del bikini. Il taglio a vita alta sottolineato da un grazioso fiocco, è irresistibile per le amanti dello stile romantico. Il collo Halter lascia la schiena scoperta per assicurare un'abbronzatura invidiabile, mentre la scollatura push-up, sottolinea le curve e rende sexy, ma super chic. Il materiale elastico è finemente lavorato per un utilizzo durante la gravidanza o l'allattamento.

Pro. Il costume è comfertevole e comodo.

Contro. Gi utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per chi non rinuncia alla sensualità: bikini

Il due pezzi è sempre sinonimo di fascino e bellezza, il bikini lascia scoperta la pancia per mostrare con orgoglio le rotondità e le curve. Il costume con stampa a righe nella parte superiore è abbinato ad uno slip a fondo unico arricchito da deliziosi dettagli. I laccetti laterali permettono di decidere la sgambatura per avere un'abbronzatura impeccabile in base ai vostri desideri. Realizzato in materiale traspirante, il bikini si asciuga in poco tempo e può essere lavato più volte senza che i colori sbiadiscono. Non dovete far altro che scegliere la vostra taglia e il costume si adatterà ai cambiamenti del corpo per essere comoda durante tutte le fasi della gravidanza.

Morbidezza e setosità: costume con drappeggi

La gravidanza può essere anche trendy e cool con questo elegante costume. Il modello intero total pink è reso unico da inserti trasparenti, per un sensuale effetto vedo non vedo. Il comfort è impreziosito dal materiale che non provoca alcuna irritazione sulla pelle, una caratteristica fondamentale quando siete incinta e la pelle diventa più sensibile. Il modello con bretelline fa del costume intero un capo d'abbigliamento da sfoggiare in riva al mare o a bordo piscina, per non perdere mai femminilità e sensualità. Il materiale traspirante è perfetto anche quando le temperature sono alte e insopportabili, per indossarlo tutti i giorni e averlo sempre pulito il tessuto è stato realizzato in modo da asciugarsi rapidamente.

Per essere sempre eleganti: costume con scollo a barca

Per essere eleganti al mare o in piscina, basta indossare il costume giusto e darà un tocco in più al vostro look. Il modello total black è disponibile anche nella versione in blu, perfetto per chi ama uno stile classico e senza tempo. Realizzato in tessuto chinlon di qualità, è morbido, traspirante e confortevole per essere indossato mentre prendete il sole o vi rilassate in spiaggia. La marcia in più? La scollatura a barca arricchita da balze rende il modello romantico ed elegante, mentre le spalline regolabili permettono di adattarlo per sentirvi sempre a vostro agio.

Pro. Il costume è comodo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per essere comode e alla moda: costume retrò

Realizzato in poliestere di alta qualità, spandex e materiale filato, il costume a due pezzi è morbido e comodo da indossare. Con questo modello vi sentirete alla moda e a vostro agio, lo slip a vita alta con stampa floreale si abbina al corpetto arricchito da balze per un effetto retrò ed elegante che esalta la forma del corpo e fornisce una copertura completa alla pancia. Il reggiseno con imbottitura rimovibile e spalline regolabili è perfetto da indossare durante la gravidanza, perché accompagna il cambiamento del corpo durante i nove mesi.

Come scegliere il costume da bagno premaman

Acquistare un costume premaman è indispensabile per sentirsi comode e a proprio agio in un periodo così importante come la gravidanza. Durante i nove mesi il corpo cambia e i costumi si devono adeguare ai cambiamenti del corpo. La pancia e i fianchi aumentano, quindi il costume deve essere in grado di supportare il peso e alleviare la pressione sulla schiena. In commercio ci sono diversi modelli, ognuno adatto al proprio stile.

Modelli costumi premaman

I costumi da bagno premaman sono disponibili in diversi modelli come

Costumi interi : sono quelli standard realizzati per ospitare il pancione

: sono quelli standard realizzati per ospitare il pancione Costumi a vita alta : il modello permette di indossare il bikini, ma senza avere la pancia scoperta

: il modello permette di indossare il bikini, ma senza avere la pancia scoperta Tankini : il corpetto copre completamente la pancia mentre lo slip ha le stesse caratteristiche di un normale bikini. Questo modello pur essendo un due pezzi offre la comodità del costume intero

: il corpetto copre completamente la pancia mentre lo slip ha le stesse caratteristiche di un normale bikini. Questo modello pur essendo un due pezzi offre la comodità del costume intero Bikini: sono preferiti per chi vuole sentirsi libera e non vuole coprire il pancione.

