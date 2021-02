Make-up in gravidanza, i prodotti per prenderci cura di noi stesse ed essere sempre in ordine

Durante il periodo della gravidanza stanchezza e affaticamento spingono molte donne a trascurare il loro aspetto fisico. Ora grazie a prodotti specifici e a trattamenti cosmetici, in pochi minuti ogni futura mamma potrà avere un trucco perfetto in poche mosse

Quando si è incinta o si diventa mamme i momenti da dedicare a sè stesse sono sempre pochi. Tra stanchezza, senso di spossatezza e tempo da riservare alla famiglia e ai bambini, ritagiarsi pochi minuti per la cura e il benessere personale sembra un'impresa impossibile! Per non parlare dei primi tre mesi, complici nausea e stanchezza, il colorito potrebbe essere più pallido e con occhiaie.

Mentre prima il make-up era bandito nella routine della futura mamma, oggi con i prodotti giusti, naturali e ipoallergenici, possiamo avere un aspetto impeccabile, splendente e rimediare a piccole imperfezioni, come macchioline sulla pelle, dovute al cambiamento ormonale.

Ecco qui alcuni trucchetti e una selezione dei migliori prodotti per avere un aspetto fresco ed esaltare la nostra bellezza durante la gravidanza e l'allattamento!

Per chi ha poco tempo: BB Cream

Il make-up parte dalla base quindi il primo step quando decidiamo di truccarci è quello di applicare il fondotinta. Non sempre abbiamo la tranquillità per dedicare il giusto tempo ai vari passaggi e ottenere un incarnato luminoso, in questo caso ci viene in soccorso la BB Cream. Caratterizzata da un texutre leggera ci consente di applicare il prodotto in pochi minuti. La crema colorata ha una coprenza media che ci aiuta a nascondere le piccole imperfezioni, uniformando l'incarnato e donando la giusta luminosità. Arricchita da ingredienti vegetali come idrolato di salvia, olio di albicocca, alga clorella, olio di oliva, burro di karitè e tocoferolo avremo la pelle idratata anche durante la stagione più fredda. Disponibile in diversi colori, si adatta ad ogni tipo di colorito, inoltre la composizione vegan e nickel tested, fanno di questa BB Cream il prodotto ideale da usare in gravidanza o durante il periodo dell'allattamento.

Pensato per ogni tipo di pelle, bastano piccoli trucchetti e avremo un risultato impeccabile. Se si ha la pelle secca è meglio applicare la BB cream con una spugnetta inumidita, per la pelle grassa è meglio applicare un primer e poi una cipria fissante. Nel caso di pelle mista potete usare il primer solo nelle zone in cui la pelle presenta delle imperfezioni.

Scopri di più su Amazon

Per chi vuole la massima coprenza: Fondotinta

Per chi non riesce a rinunciare al fondotinta e ha qualche minuto in più da dedicare al make-up, questo prodotto non può mancare nella propria routine quotidiana. La scelta ideale? Una formula cremosa in grado di coprire senza creare l'effetto maschera. Il fondotinta 2 in 1 si prende cura della pelle in ogni momento della giornata, composto da olio di girasole e burro di karitè biologici protegge l'epidermide, mentre la cipria e i pigmenti sono pensati per rendere il colorito uniforme, coprire le piccole imperfezione come arrossamenti e impurità, e regalare all'incarnato un effetto vellutato. Il prodotto dermatologicamente testato è privo di siliconi, paraffine, parabeni e sostanze sintetiche perfetto da utilizzare se si hanno allergie o intolleranze e durante i nove mesi o quando allattiamo. Se temiamo di non avere tempo per applicare il fondotinta, niente paura! Grazie alla confezione con l'apposita spugnetta, possiamo usare il prodotto in pochi e semplici gesti.

Per avere un risultato più duraturo possiamo applicare un velo di cipria e siamo pronte per andare in ufficio o uscire con le amiche. Ideale da portare sempre con sè nella borsetta, oltre ad occupare poco spazio, grazie allo specchietto incluso possiamo rifarci il trucco in ogni momento della giornata ed essere sempre impeccabili.

Scopri di più su Amazon

Per uno sguardo impeccabile: Mascara

Tra i prodotti a cui una donna difficilmente rinuncia, anche in gravidanza, c'è il mascara. Nulla come questo prodotto è in grado di regalarci un aspetto curato, cambiare il nostro sguardo e farci apparire sensuali. Quindi non dobbiamo fare altro che scegliere quello più adatto a questo periodo e conservarlo gelosamente nella nostra trousse. Per un look che conquista, le nostre ciglia devono apparire al meglio, quindi via libera al mascara incurvante. Lo scovolino a forma di uncino agevola l'applicazione anche nei punti più difficili e ci permette di allungare ed incurvare le ciglia. Realizzato con idrolato di bambù bio, le fortifica e le ristruttura, inoltre la composizione vegan e nickel tested fanno del mascara il prodotto da avere sempre con sè durante la gravidanza. Disponibile in due colori, nero e blu, ha una texture corposa e un colore intenso che avvolge le ciglia donando un effetto naturale.

Per non sbagliare? Basta posizionare la bacchetta in senso orizzontale all'occhio, procedere a zig zag dal basso verso l'alto e in un attimo avremo uno sguardo sensuale.

Scopri di più su Amazon

Per avere l'indispensabile sempre con sé: Pelette ombretti

Se volete un trucco completo e non volete limitarvi ad applicare solo il mascara sfoggiando un pò di colore, nella vostra trousse non possono mancare gli ombretti. La palette formata da quattro tonalità si ispira ai colori della natura e va dai toni più delicati a quelli più intensi per creare un make-up di sicuro effetto. Disponibili in diversi colori, possiamo realizzare il trucco che vogliamo adatto ad ogni occasioni. La palette sul blu o quella sul marrone crea un effetto nude che dona lucentezza al viso e ne sottilinea lo sguardo, ideale per una giornata in ufficio o per una passeggiata. Quella sul grigio ci permette di realizzare sfumature più intense e uno sguardo accattivante perfetto per una cena romantica o un'uscita con le amiche. La texture con pigmenti colorati naturali e minerali regala all'ombretto un effetto setato ed una brillantezza a lunga tenuta. Il prodotto dermatologicamente testato può essere appliccato su tutta la palpebra, adatto anche per chi indossa lenti a contatto.



Scopri di più su Amazon

Per dare un tocco in più: Blush

Se amate un trucco completo, il piccolo dettaglio che vi donerà un aspetto sano e delicato è il blush. Non sempre abbiamo il tempo sufficiente per perfezionare il nostro trucco con questo prodotto, ma grazie alla versione in polvere non saremo più costrette a rinunciarci. Il blush dermatologicamente testato, è realizzato con prodotti totalmente naturali e biologici come il burro di fiori biologici di rosa, malva e tiglio pensati per coloro che hanno intolleranze o non vogliono rinunciare al trucco durante la gravidanza. La texture leggera e ariosa permette di fondersi con la pelle regalando alle guance un tocco di colore delicato.

Basta prelevare il prodotto con le dita e massaggiarlo delicatamente sulle guance per stendere il blush. Se vogliamo giocare con le intensità, possiamo applicarlo due volte e avremo in pochi minuti un look irresistibile.

Scopri di più su Amazon

Per completare il make-up: Rossetto

e contribuiscono a illuminare ancor di più l’incarnato, quindi via libera ai rossetti. La formula priva di siliconi, paraffine, oli minerali è perfetta per le donne incinta o durante la fase dell'allattamento. Realizzato con burro di fiori di rosa, malva e tiglio biologici, si prende cura delle labbra proteggendole. La texture cremosa e ricca di pigmenti leggermente perlescente ha una resa discreta ma intensa sulle labbra, disponibile in 15 diverse colorazioni possiamo applicare il rossetto in ogni occasione, le tinte più chiare sono perfette per il tempo libero o una giornata al parco, i colori più intensi oltre a dare un tocco vellutato alle labbra sono perfetti per una serata romantica.

Non ci resta che applicare il rossetto, anche con un pennellino per avere un risultato definitivo, e in un attimo il nostro make-up sarà impeccabile.

Scopri di più su Amazon

Acqua termale

L'acqua termale è poco utilizzata, ma riesce a dare risultati efficaci sia nella durata del trucco che nella resa, vaporizzata sul fondotinta nel corso della giornata, lo rende più uniforme. Inoltre, i vantaggi dell'acqua non sono solo estetici, è un ottimo idratante e lenitivo in caso di arrossamenti, frequenti quando si è incinta. Questo prodotto è ideale da utilizzare durante i nove mesi o durante la fase dell'allattamento, perché l'acqua termale Avène viene prelevata direttamente alla fonte e conserva tutte le sue proprietà lenitive e addolcenti ed è senza conservanti. Basta vaporizzarla direttamente sul viso, mantenendo una distanza di 20 cm tamponando poi eventualmente l'area con una garza sterile e in pochi secondi avremo un aspetto fresco e impeccabile.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere il make up in gravidanza

La gravidanza regala alle donne un aspetto unico, ma in alcuni casi il make up è necessario, non tutti i prodotti sono indicati per questo periodo, scopriamo quali evitare e quali utilizzare.

I prodotti da evitare

I prodotti che non devono assolutamente far parte della trousse di una donna incinta sono:

prodotti con vitamina a : presente nei mascara e nei prodotti anti-age, questa si accumula nei tessuti adiposi e potrebbe avere ripercussioni e malformazioni al sistema nervoso;

: presente nei mascara e nei prodotti anti-age, questa si accumula nei tessuti adiposi e potrebbe avere ripercussioni e malformazioni al sistema nervoso; prodotti contenenti alfaidrossiaci : utilizzati per schiarire ed esfoliare la pelle potrebbero avere ripercussioni sulla barriera cutanea ed esporre la pelle alla penetrazione di altre sostanze;

: utilizzati per schiarire ed esfoliare la pelle potrebbero avere ripercussioni sulla barriera cutanea ed esporre la pelle alla penetrazione di altre sostanze; oli essenziali: anche se molto utilizzati per lenire i dolori muscolari, non tutti sono indicati durante la gravidanza, in questo caso meglio consultare il medico che indicherà quelli sicuri.

I prodotti da utilizzare

I prodotti che possono essere utliizzati durante i nove mesi sono diversi, l'importante è consultare un medico e applicarli secondo le dosi corrette. I cosmetici a cui non si può rinunciare sono:

Cosmetici di marca

Cosmetici non scaduti

Smalti privi di toluene

Correttori e fondotinta con protezione spf per evitare la formazione di macchie scure

Acqua termale per lenire la pelle e fissare il trucco

Leggi anche

Tinta in gravidanza, i prodotti e le precauzioni da adottare

Le creme anti-smagliature per un corpo perfetto anche in gravidanza

Trucco giovanissime: i consigli e i segreti per un make-up perfetto

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!