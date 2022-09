Quando usare la pancera post parto e come utilizzarla

Se hai partorito da poco uno dei tanti dubbi amletici è quello se utilizzare o meno la pancera post parto che aiuta a contenere e modellare la pancia sostenendo gli addominali e nello stesso tempo anche la schiena.

Non è raro che nei primi mesi dopo aver partorito la pancia si presenti un po’ più rilassata perché deve riprendere il tono muscolare. Il fenomeno, però, è solo momentaneo, infatti nel giro di 3/6 mesi si può ritrovare la forma prima della gravidanza.

La pancera post parto, può essere un aiuto in più anche per ritrovare la vecchia postura che nel corso dei 9 mesi ha subito delle piccole modifiche a causa del peso portato. In ogni caso, comunque, è sempre consigliabile consultare il proprio medico prima di acquistarla.

L’indumento intimo, è una fascia in grado di avvolgere la vita e i fianchi ed è realizzata in materiale elastico per esercitare una certa pressione (non deve essere eccessiva per non danneggiare il pavimento pelvico): per questo motivo è formata da zone a compressione mirata. Questo modello è pensato per comprimere maggiormente nei punti dove c’è più bisogno, come ad esempio fianchi e glutei, mentre è più morbida nelle altre zone dell’addome.

La pancera post parto, poi, risulta utile quando si è appena affrontato un taglio cesareo. Indossata nei primi 7-10 giorni dopo l’operazione, protegge infatti maggiormente gli organi interni. In ogni caso la pancere non deve mai essere indossata quando si è sdraiate o sedute, ma solo quando si è in piedi, si cammina o si fanno sforzi.

Tra i modelli perfetti per ritrovare la vecchia postura c’è quella della INNObeta realizzata in materiale sintetico. Il modello è formato da una fascia rigida su cui ci sono delle bande a pressione graduata e regolabili, perfette per stringere la fascia in base alle necessità. Il modello in nero, è disponibile in differenti taglie che vanno dalla S alla XL per adattarsi ad ogni esigenza.