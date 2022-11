I migliori tiralatte da scegliere durante l'allattamento

L'allattamento è un momento di comunione tra mamma e bambino, che rafforza il loro legame creando un senso di sicurezza per entrambi.

A volte a causa di impegni non sempre le mamme possono essere presenti e allattare i loro piccoli, quindi il tiralatte diventa indispensabile, con questo accessorio avrai la possibilità di assicurare ai neonati il latte materno anche in tua assenza attraverso il biberon.

Elettrici o manuali i tiralatte in commercio sono davvero tanti, vi presentiamo una selezione dei modelli che possono fare al caso vostro.

Tiralatte elettrico

Se sei una mamma attiva alle prese con lavoro, sport e impegni quotidiani, il tiralatte elettrico è la soluzione ideale. Dotato dell'innovativa tecnologia 2-phase Expression, passa in automatico dalla fase di stimolazione a quella di estrazione del latte, che può essere realizzata anche manualmente. Il tiralatte pensa all'alimentazione del più piccolo e al suo benessere, l'accessorio "calma", infatti, riproduce la suzione naturale del bambino, così i piccoli non devono modificare il loro modo di alimentarsi. Dotato di coppa per il seno PersonalFit da 24 mm è facile da pulire.

Pro. Facile da lavare in lavastoviglie.

Contro. Per alcuni utenti non ha il display per il timer

Tiralatte manuale

Il design semplice e compatto rende il tiralatte manuale pratico e confortevole sia nel momento dell'utilizzo che in quello del trasporto. La conformazione ti permette di rilassarti e sederti comodamente nel momento dell'estrazione. I morbidi cuscinetti massaggianti donano una sensazione di calore sulla pelle, stimolando in modo delicato la produzione naturale di latte. Il design leggero e compatto, facilità d'utilizzo, inoltre il coperchio per il trasporto con dischetto sigillante per la conservazione del latte è pratico e sicuro. Realizzato in polipropilene senza BPA è arricchito da una tettarella Natural "Prime poppate" morbida e un biberon Natural da 125 ml.

Pro. Pratico e semplice da usare.

Contro. Durante il tiraggio è un po' rumoroso.

Tiralatte con estrazione facilitata

Il tiralatte permette alle mamme di estrarre il proprio latte in modo efficace, confortevole, semplice ed in poco tempo. La maniglia ergonomica è stata realizzata per renderne l'uso più facile e senza sforzi, mentre la campana in silicone morbida e delicata, si adatta perfettamente a qualsiasi forma e dimensione del seno. La forma favorisce una posizione rilassata e aderisce delicatamente al seno per un flusso di latte naturale e continuo, completato dalla tettarella inclinata, il contenitore si trasforma in un pratico biberon.

Pro. Facile e rapido da usare.

Contro. La forma non permette di far uscire totalmente il latte nel biberon.

Tiralatte doppia pompa

Il tiralatte con doppia pompa è perfetto per le madri che vanno sempre di corsa, prese dai mille impegni quotidiani. Dotata di quattro impostazioni di pompaggio e nove livelli di aspirazione assicura una stimolazione delicata grazie ai cuscini in silicone leggero e morbido, che regalano una sensazione di comfort e benessere. Realizzato in silicone alimentare, il tiralatte è privo BPA per assicurare il benessere al piccolo e alla mamma, facile da utilizzare ha un design ergonomico ed elegante. Tutti i pezzi smontabili, permettono di sterilizzare l'apparecchio per averlo sempre pulito e igienizzato.

Pro. Permette di tirare il latte in modo semplice e veloce.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumoroso.

Tiralatte elettrico con t ouchscreen

Il tiralatte elettrico permette alle mamme di portare avanti la loro routine quotidiana e vivere l'allattamento in modo piacevole. Regolabile su due livelli, è silenzioso e dotato di una valvola interna di non ritorno, protegge il latte da contaminazioni e assicura il sonno del bambino. Perfetto da usare con doppia o singola pompa, le mamme potranno avere il latte pronto per la poppata dei piccoli in pochi minuti, inoltre, i materiali in BPA sono sicuri e perfetti per proteggere i bimbi. Grazie alla batteria integrata e all'uscita USB, il dispositivo può essere ricaricato su qualsiasi dispositivo, anche fuori casa.

Pro. Il tiralatte è pratico e comodo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumoroso.

