Come preparare la valigia del parto

Il momento del parto si avvicina e per essere pronta a correre in ospedale quando sarà il momento, è bene preparare la valigia. Vediamo cosa mettere per non rischiare di dimenticare niente

Il momento più atteso si sta avvicinando, l’emozione e tanta e per essere sicura di essere pronta, quando arriverà il giorno di andare in ospedale, è meglio preparare la valigia in tempo.

Anche se sembra una cosa superflua il bagaglio con cui entrerai in ospedale deve contenere l’indispensabile per farti sentire a tuo agio in un momento così importante.

Non è mai troppo presto per preparare la valigia del parto, ma il periodo migliore rimane intorno alla 34esima settimana quando avrai scelto l’ospedale.

Cosa mettere in valigia

Scegliere l’ospedale prima di fare la valigia è molto importante perché ogni complesso ha le sue modalità e accessori a disposizione della mamma e del bambino.

Una volta stabilito cosa serve o meno è arrivato il momento di preparare il bagaglio.

La prima cosa a cui pensare sono i documenti personali come la carta d’identità e la tessera sanitaria. Non meno importante è tutta la documentazione clinica, accumulata nel corso dei nove mesi, come analisi o ecografie.

Cosa serve alla mamma

Quando si prepara la valigia del parto, meglio munirsi di capi morbidi e confortevoli, ci sono dei must have da avere assolutamente con sé. Vediamo quali sono.

Vestaglia da notte

Dopo alcuni giorni nel letto avrai voglia di alzarti, allora meglio munirti di una vestaglia. Il modello più indicato è quello con cintura in vita che tornerà utile anche durante il travaglio. Comodità è la parola d'ordine quando si affronta il parto, quindi la vestaglia in stile kimono con maniche ampie a 3/4 permette un’ampia libertà di movimento delle braccia. Il modello morbido e avvolgente grazie allo scollo a V, rappresenta l'indumento indispensabile da avere in valigia. Completata da due tasche potrai conservare all'interno gli oggetti più importanti e averli a portata di mano. Non resta che scegliere il colore preferito fra la tinta unica e la stampa e sarai pronta per affrontare un'esperienza meravigliosa.

Pro. La vestaglia è morbida e non eccessivamente calda.

Contro. Durante il primo lavaggio tende a perdere colore.

Scopri di più su Amazon

Camicia da notte

Le camicie da notte non possono mancare e il modello ideale è quello abbottonato davanti per facilitare l’allattamento. Per essere tranquilla meglio inserire all'interno della valigia due camicie perché ti serviranno durante il travaglio e nei giorni di permanenza in ospedale. La praticità può andare di pari passo con lo stile e questo modello ne è l'esempio. La camicia da notte, realizzata al 100% in cotone, ha una comoda chiusura con bottoni a clip e una deliziosa stampa disponibile in due versioni: azzurra con pois blu oppure rosa con pois a forma di cuore per le più romantiche.

Pro. Il tessuto è morbido e l'abbottonatura pratica.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Assorbenti e slip post parto

Slip e assorbenti post parto, sono indispensabili all'interno della valigia. Subito dopo il parto, l'addome e il resto del corpo deve recuperare le forme originarie e per questo è consigliabile utilizzare intimo specifico. Le alternative sono due: gli slip monouso in rete elasticizzata igienica e morbida, ideale soprattutto in caso di taglio cesareo, assicura una perfetta traspirazione ed è monouso. Oltr agli slip nella valigia non possono mancare gli assorbenti post parto. Anatomici e dermatologicamente testati sono realizzati con tessuto impermeabile traspirante e super soft per ridurre al minimo le irritazioni alla pelle.

Scopri di più sugli assorbenti e sugli slip post parto

Reggiseno per allattamento e coppette assorbilatte

Nel periodo subito dopo il parto serve un reggiseno specifico che consenta di allattare in modo pratico, facile e sicuro e questo modello è indispensabile all'interno della valigia per il parto come quest reggiseno che ha un design a copertura totale per adattarsi al meglio ad ogni fisico. Facile da utilizzare, la coppa per l’allattamento può essere aperta con una sola mano! Il pacco contiene tre reggiseni senza ferretto e senza cuciture, ma anche tre estensori e tre supporti per spallina. Oltre al reggiseno, all'interno della valigia è utile inserire le coppette assorbilatte monouso che ti faranno sentire sicura! Sottili e dalla forma ovale si adattano bene, mentre le strisce adesive assicurano che si attacchino al reggiseno senza essere visibili.

Scopri di più sui reggiseni per l'allattamento e sulle coppette assorbilatte

Asciugamani

Sembra scontato ma all'interno della valigia del parto non devono mancare mai gli asciugamani. Il set realizzato in cotone filato ad anello è morbido sulla pelle ed è estremamente resistente. Il kit comprende due teli da bagno 69x137 cm, due asciugamani 41x71 cm e quattro asciugamani 30x30 cm, per avere tutto quello che ti serve durante la degenza in ospedale. Disponibile in differenti colori, puoi scegliere tra quelli più classici come il grigio, il bianco, il blu o il beige o quelli più colorati come il rosa e il prugna.

Pro. Sono morbidi e asciugano bene.

Contro. Per alcuni utenti le salviette per il viso sono troppo piccole.

Scopri di più su Amazon

Cosa serve al neonato

All'interno della valigia non devi dimenticare di inserire l'occorrente per il piccolo. Meglio sistemare gli accessori per il neonato in uno scomparto diverso dal tuo per avere tutto in ordine, inoltre, puoi imbustare il cambio in sacchetti con l’etichetta che riporta il nome e il cognome del piccolo. Oltre a questo il bimbo avrà bisogno di alcuni accessori indispensabili.

Body

Anche il neonato ha bisogno di un corredo tutto per sé e i body sono tra i primi capi d'abbigliamento da inserire all'interno della valigia. Il materiale per eccellenza è il cotone e questo set formato da sei body a maniche corte sono la scelta ideale. Colorati e divertenti i body all'interno della confezione sono con strisce, con stampe o a tinta unita. Il modello con spalle espandibili è pensato per rendere semplice la vestizione del piccolo e accompagnarlo nelle prime settimane di vita. Facili da mettere e da togliere hanno la chiusura a scatto!

Pro. Il cotone è morbido e spesso.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Tutine

Oltre ai body anche le tutine sono indispensabili e quelle in cotone sono la scelta ideale. Il materiale a differenza dei tessuti sintetici e della lana che spesso sono troppo caldi o tendono ad irritare la pelle del piccolo, è morbido e regala una sensazione di comfort. Il set formato da tre tutine è colorato e divertente soprattutto se ami lo stile classico, ma non troppo! La chiusura con cerniera lampo è pratica e semplice da utilizzare, inoltre la protezione con clip permetterà di proteggere le mani e il viso del neonato dal tirante della zip.

Pro. Il materiale è di qualità e i disegni sono simpatici.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Cappellino

Se partorisci in inverno meglio munirti di un cappellino! Come per le tutine e i body, anche i cappellini devono essere in cotone traspirante, per tenere i piccoli al caldo ma senza farli sudare eccessivamente. Il set formato da tre pezzi è disponibile in differenti colori e stampe con simpatici disegni o tenere frasi. Il modello è pensato per accompagnare i piccoli durante la crescita perché possono essere indossati sia annodati che capovolti.

Pro. Il materiale è morbido e di qualità.

Contro. Per alcuni clienti sono un po' grandi.

Scopri di più su Amazon

Copertina

Le copertine devono proteggere il piccolo dal freddo, ma anche fasciarlo per farlo dormire comodamente e farlo sentire protetto. Questo modello realizzato in morbido cotone è facile da utilizzare perché ha due ali laterali che avvolgono il bambino e nello stesso tempo gli assicurano libertà di movimento. Il sistema di chiusura in velcro permette di adattarla al neonato e di accompagnarlo durante la crescita. Il set composto da tre copertine consente di averne sempre una a disposizione e far sentire il neonato a suo agio durante il corso della giornata o mentre dorme.

Pro. Fascia bene ed è facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti la copertina è un po' grande.

Scopri di più su Amazon

Pannolini

La protezione dei neonati passa anche attraverso i pannolini che devono essere sicuri e delicati sulla pelle. Formati da una capiente tasca posteriore e da barriere situate attorno alle gambe, assicurano una protezione extra contro le fuoriuscite della pupù liquida grazie alla presenza di soffici cuscinetti. Il materiale aiuta a mantenere asciutta la pelle dei bambini proteggendolo da irritazioni! Disponibili fino alla tagli 5, questi pannolini accompagnano i neonati nel corso della crescita.

Pro. I pannolini assorbono bene.

Contro. Per alcuni utenti vestono piccoli.

Scopri di più su Amazon

Cosa mettere nle beauty

Oltre alla valigia meglio portare con sé un beauty che dovrà contenere: elastici, pettine, specchio, spazzolino da denti con dentifricio, sapone e tutto ciò che serve per la pulizia intima.

Infine, non dimenticare di mettere nella valigia qualche moneta, il caricabatterie, un libro, una rivista o il tablet per aiutarti a trascorrere il tempo. Tra le ultime cose da inserire ci sono gli abiti che ti serviranno quando uscirai dall’ospedale.

Hai preso tutto? Non resta che fare la check list e rilassarti godendoti questo momento emozionante.