Il look giusto per andare a scuola? I consigli e i segreti per un make-up perfetto

Quando si è giovani, anche se non si ha bisogno di trucco, non si vede l’ora di sperimentare rossetti, fondotinta e mascara. Ecco alcuni consigli per un make-up semplice e smart per il ritorno a scuola

L'inizio della scuola è sempre più vicino e se libri, zaini o accessori sono pronti, è arrivato il momento di pensare al look da sfoggiare il primo giorno.

L'outfit senza dubbio ha un ruolo centrale, ma anche il trucco non deve essere tralasciato! Che si tratti delle prime lezioni in una nuova classe o semplicemente ritrovare i propri compagni, il make up deve essere semplice e facile da realizzare in pochi minuti.

Il trucco varia in base all’età, ma ci sono dei prodotti immancabili nella trousse di una ragazza e in linea con le ultime tendenze che fanno sentire sempre a proprio agio tra una lezione e l'altra, senza eccessi!

A volte il risultato non è dei migliori e si incorre in sbagli che fanno sembrare più grandi e fuori luogo. Per evitare di commettere errori banali, basta scegliere i prodotti giusti e seguire piccole e semplici regole.

Avete voglia di sfoggiare un make up per il primo giorno di scuola che valorizzi il vostro stile e la vostra età? Allora ecco alcuni prodotti da avere nella vostra trousse e come usarli al meglio.

Perfetta per il viso: BB cream

Il primo giorno di scuola alcune ragazze preferiscono avere un look più ricercato, altre più semplice! In entrambi i casi è importante preparare per bene la base del trucco. Per avere un effetto luminoso, senza coprire l'abbronzatura, le BB cream sono un must have. Facili da applicare in pochi minuti, rendono l’incarnato più omogeneo senza coprire eccessivamente. Pensato per tutti i fototipi e pigmentazioni della pelle, questo prodotto è disponibile in diverse tonalità. La formula minerale in gel, risulta leggera e ha un effetto naturale e luminoso pensato per coprire le imperfezioni. La confezione a tubetto da 100 gr permette di usare il prodotto in modo semplice e pratico soprattutto se si va di corsa e si è in ritardo per la scuola.

Pro. Regala un effetto naturale.

Contro. Bisogna scegliere bene la tonalità.

Per correggere ogni imperfezione: correttore

Quando si è giovani si ha la fortuna di avere una pelle perfetta che non ha bisogno di molte attenzioni, basta una crema idratante e il gioco è fatto. A volte, però, l’adolescenza comporta la comparsa di piccole imperfezioni come brufoletti e punti neri. In questo caso per coprire gli inestetismi, basta un correttore e vi sentirete a vostro agio tra i banchi di scuola. Il prodotto liquido, ha una formula illuminante a media coprenza, ideale per far sparire con un semplice gesto le occhiaie e le piccole imperfezioni così da affrontare la scuola con un aspetto fresco e riposato. Facile da stendere con il pennellino incorporato, l'applicazione sarà precisa e veloce, poi se volete uniformare ancora di più l'incarnato, potete applicare un velo di cipria sulla zona T.

Pro. Copre in maniera discreta.

Contro. Per alcuni utenti non è indicato per le pelli grasse o miste.

Per dare un tocco in più all’incarnato: blush

Avere un tocco di blush sulla pelle regala un aspetto luminoso all’incarnato anche quando si è giovanissime. Questo prodotto riesce ad arricchire anche il look più semplice e si adatta bene al mood scolastico. Messe da parte terre e illuminanti, meglio scegliere un finish opaco. Con questa palette avrete a disposizione ben 5 colori, perfetti per adattarsi ad ogni tipo di pelle e creare un effetto naturale. La confezione composta da tonalità complementari permette di creare una colorazione modulabile e di mettere in risalto alcuni punti del viso. La texture da matte a satinata, lascia una piacevole sensazione sull’incarnato della pelle senza un effetto forzato. I pigmenti puri a lunga tenuta vi accompagneranno nel corso della giornata per un make-up resistente ai mille impegni dalla scuola al tempo libero.

Pro. Il prodotto e scrivente e ha un piacevole profumo.

Contro. Le cialde sono un po' piccole rispetto ai pennelli da blush.

Per avere uno sguardo impeccabile: matita sopracciglia

Sopracciglia definite e ben sagomate, possono dare una marcia in più ad ogni look e nello stesso tempo creare un make up semplice, ma di sicuro effetto, che renderà il ritorno a scuola indimenticabile. Se avete le sopracciglia con piccole imperfezioni o buchi, nel vostro beauty non può assolutamente mancare questa matita. Il tratto super sottile, perfetto per chi è alle prime armi, consente di ottenere un effetto infoltente, conservando un aspetto acqua e sapone. Il pettinino a spirale con fibre, riesce a definire e scolpire le sopracciglia con una sola passata. Se invece, avete sopracciglia folte e ben definite, non dovete fare altro che pettinarle, fissarle con un gel e in pochi minuti sarete pronte per la scuola.

Pro. La punta è fina e regolabile.

Contro. Bisogna far attenzione alla giusta tonalità.

Per giocare con lo sguardo: matite colorate

Quando si va a scuola, il trucco occhi deve essere leggero ed easy, questo non vuol dire rinunciare a giocare con lo sguardo. Se si vuole un look classico, che dia profondità agli occhi, la matita nera applicata nella rima superiore è un must have. Se, invece, siete alla ricerca di un look fresco e divertente potete optare per le matite colorate. Una tinta accesa applicata nella rima interna e leggermente sfumata, permetterà di avere un make up completo, ma nello stesso tempo semplice e d'effetto. Questo set formato da 12 matite professionali resistenti all’acqua, sono immancabili nella trousse di ogni ragazza. La mina realizzata con prodotti di qualità, ha un effetto preciso e ben definito. Il prodotto pratico e versatile, può essere usato anche come ombretto o rossetto e realizzare così sfumature irresistibili. Grazie al comodo coperchio potete portare la matita sempre con voi e realizzare un piccolo ritocco nel corso della giornata.

Pro. La mina morbida è a lunga tenuta.

Contro. Con il caldo la tenuta diminuisce.

Per definire lo sguardo: mascara



Quando si realizza il trucco per la scuola bastano pochi prodotti per essere perfette. Tra questi non può assolutamente mancare il mascara! Facile da usare quando si ha poco tempo, riesce a dare profondità allo sguardo senza essere costrette ad usare gli ombretti o la matita, restituendo un effetto pieno. Questo mascara è semplice da applicare, bastano poche passate e avrete uno sguardo irresistibile. La formula nera riempie e volumizza le ciglia senza creare grumi, grazie alle 6 diverse tipologie di setole, che riescono a raggiungere le ciglia dalle radici alle punte. Per avere uno sguardo irresistibile, oltre dal mascara, potete farvi aiutare dal piegaciglia prima di applicare il prodotto e avrere un effetto a ventaglio.

Pro. Il prodotto copre bene e arricchisce lo sguardo.

Contro. Per alcuni clienti non dà volume alle ciglia.

Per avere un tocco in più: palette ombretti





L'ombretto può completare il look e quando scegliete il trucco scuola meglio lasciare nella trousse glitter e finish irridescenti e optare per tonalità neutre: un passepartout in grado di abbinarsi alla perfezione con ogni outfit. La regola d'oro è quella di scegliere colori chiari, come rosa, beige, marroncini, da abbinare a tinte un po' più decise come oro e bronzo, rigorosamente matte o shimmer soft per dare luminosità allo sguardo e avere uno stile trendy. Con questa palette avrete tutti gli ombretti che vi servono per realizzare un trucco d'effetto, ma estremamente sobrio. I 16 colori che oscillano tra il nude e il marrone ruggine, hanno finish brillanti e matte, per una copertura modulabile in grado di realizzare la sfumatura preferita. L'astuccio dalle linee squadrate e dalla chiusura sicura, può essere inserito nella borsetta e occupare poco spazio.

Pro. I colori sono belli e durano a lungo.

Contro. Per alcuni utenti i colori sono simili tra di loro.

Per completare il trucco: balsamo labbra colorato

Tinte decise e colori intensi, sono belli, ma non indicati per la scuola! Il look fresco e smart deve essere sottolineato da rossetti colorati che diano un tocco sbarazzino all'intero make-up. Se non volete nulla di impegnativo allora i balsami colorati fanno per voi: l'effetto lucido e la formula idratante sono due caratteristiche che non vi faranno separare più dal vostro prodotto preferito. Quale tinta scegliere? I colori teen sono un must have: rosa o ibisco sono irrinunciabili! La formula realizzata con prodotti 100% naturali, permette di avere labbra idratate fino a 8 ore regalando una sensazione di estrema leggerezza.

Pro. La consistenza e liscia.

Contro. Il colore non dura a lungo.

