Sport per bambini, i più indicati in base al fisico e alle preferenze

Lo sport fa bene ad ogni età! Se da grandi lo pratichiamo per rimanere in forma e scaricare lo stress, da ragazzi aiuta a sviluppare il corpo. L’attività fisica, inoltre, è un modo per permettere ai più giovani di muoversi e di canalizzare l’iperattività spesso frenata dalle lunghe ore passate dietro i banchi di scuola o a casa.

Per un genitore non è semplice decidere quale tipo di attività far praticare ai figli. Molto dipende dalle loro attitudini e passioni, ma in ogni caso non bisogna mai sottovalutare i consigli dei pediatri.

La scelta è davvero ampia ci sono quelli singoli, perfetti per acquisire fiducia in sé stessi e quelli a squadra che aiutano anche i più timidi ad essere più socievoli. Vediamo i migliori sport e gli accessori per praticarlo al meglio.

Calcio

Il calcio è lo sport nazionale, ed è difficile trovare un ragazzo che non sia appassionato. Molti sognano di diventare grandi campioni e di vestire la maglia della loro squadra preferita. A prescindere da questa grande passione, il calcio ha anche dei vantaggi. Lo sport di squadra aiuta a creare un senso d’appartenenza e ad essere più spigliati. A livello fisico invece, favorisce la coordinazione e la resistenza, anche se a lungo andare potrebbe avere delle ripercussioni sugli arti, sottoposti a continue sollecitazioni. Se vostro figlio o figlia sono appassionati di questo sport, gli accessori più importanti sono le scarpe, fondamentali per allenarsi al meglio. Le calzature total black, con il logo della marca a contrasto, in un elegante color bronzo, sono completate dai tacchetti pensati per avere il massimo grip sul terreno. Le scarpe realizzate in materiale sintetico, permettono al piede di stare fermo grazie alla chiusura con stringhe. Accanto a queste non deve mancare la divisa, il borsone e l'immancabile pallone.

Nuoto

Tra gli sport più indicati per favorire la crescita senza dubbio c’è il nuoto. Anche se è un’attività che si pratica in solitaria, permette di acquistare fiducia in sé stessi e di superare i propri limiti. Inoltre, a livello fisico consente di sviluppare tutto il corpo e correggere posture scorrette dovute alle ora passate davanti al computer, per praticare al meglio il nuoto, la scelta del costume è fondamentale. Il modello con taglio a slip permette ai ragazzi di muoversi liberamente, soprattutto se si è alle prime armi, come quello intero per le bambine che è comodo e confortevole. Disponibili nei classici colori del blu e del nero, sono realizzato in tessuto resistente pensato per durare nel tempo. Il materiale idrorepellente si asciuga rapidamente per essere pronto ad un nuovo allenamento.

Judo

Uno sport poco praticato, ma molto utile per i bambini, è il judo. Ideale sia per i maschietti che per le femminucce, aiuta a sviluppare la coordinazione e a moderare la forza. L’attività, molto fisica, è perfetta per i piccoli particolarmente timidi perché li aiuta ad affrontare le paure, ad acquistare fiducia e la consapevolezza nelle proprie capacità. Il classico abbigliamento di un judoka è la tuta bianca, il completo pantalone e giacca, chiusa da una cintura che cambia colore in base al livello raggiunto, è disponibile anche in blu, per chi vuole distinguersi e non vuole sfoggiare il classico modello. Realizzata in 100% cotone, è morbida sulla pelle e regala il massimo del comfort. La vestibilità unisex permette ai ragazzi e alle ragazze di indossarla facilmente.

Danza

La danza è l’attività che molti sognano di praticare, oltre ad essere amato da femminucce e maschietti, è uno sport completo che coinvolge tutto il fisico, aiuta la postura e insegna l’importanza dell’impegno per raggiungere gli obiettivi. I piccoli non vedono l’ora di indossare il tutù o la calzamaglia e di iniziare a ballare, per questo non possono mancare nella borsa dei provetti ballerini. Il tutù disponibile nel classico bianco, rosa e nero si trova anche in fucsia e lilla ed è facile da indossare. Il body con spalline si chiude con pratiche clip. Realizzato in cotone elasticizzato, si adatta ad ogni fisico e ai cambiamenti durante la crescita. La tutina si completa con tre strati di tulle, per far sentire le bambine piccole etoile. La calzamaglia invece permette ai ragazzi di muoversi liberamente tra un esercizio e l'altro. Infine nel borsone da danza, non possono mancare le scarpe e i salvapunte

Pattinaggio

Se i piccoli amano ballare, ma vogliono fare uno sport diverso dalla classica danza, un’alternativa è il pattinaggio. Artistico o sul ghiaccio, ideale nelle zone particolarmente fredde, è uno sport che regala senso del ritmo ed equilibrio. Perfetto per tonificare le gambe a lungo andare potrebbe avere delle conseguenze. Oltre alla classica tutina, i must have per praticare questo sport sono i pattini. Questo modello a rotelle ha uno stile un po’ retrò, e sono perfetti per chi durante gli allenamenti vuole avere uno stile classico. Per un tocco in più, sia le ruote che i lacci possono essere cambiati ed è possibile scegliere il colore che più si addice alla personalità. In questo modo si avrà un modello e un look del tutto personalizzato per non passare mai inosservate.

Sci

Se abitate in una località di montagna e i vostri figli amano particolarmente la neve, lo sport giusto per lei è lo sci. Adatto anche per i maschietti aiuta la coordinazione e migliora l’agilità. Per rimanere al caldo e protetti, avere l’attrezzatura adatta è importante, tutto inizia dalla tuta. Il set giacca e pantaloni in taslan, con fodera in poliestere ed imbottitura in ovatta CMP Feel Warm Flat, mantiene i ragazzi caldi e protetti. Costruita con tecnologia ClimaProtect, uno speciale laminato termico, applicato fra i tessuti, protegge dalle intemperie garantendo una buona traspirabilità, la giacca con cappuccio staccabile, e l’apertura full zip, ha due tasche laterali e un taschino per conservare l’indispensabile. Regolabile in vita con coulisse e sul fondo ha la manica con feltro a strappo che si adatta ad ogni fisico e li accompagna durante la crescita.

