Come organizzare una festa perfetta per il primo compleanno

Il primo compleanno è un momento molto importante soprattutto per i genitori, perché i bambini sono troppo piccoli per capire di essere i protagonisti della festa.

Se state pensando di organizzare un party per celebrare il primo anno di vita di vostro figlio, è importante farlo bene per fornire al piccolo foto e video da guardare quando sarà più grande.

Decorazioni per la festa

Organizzare il compleanno in casa è un modo per assicurare al bambino la giusta tranquillità domestica. La prima cosa da fare è fissare il giorno e l’orario cercando di venire incontro alle esigenze degli invitati e a quelle del piccolo. A questo punto per lasciare un ricordo anche alle persone che parteciperanno alla festa potete pensare di realizzare degli inviti, dai classici a quelli a tema animali fino al 3D, la scelta spetta solo a voi.

Ora non resta che capire dove allestire la festa: nel caso in cui si ha a disposizione un giardino o un terrazzo e il tempo lo permette, queste sono le location perfette così da dare la possibilità ai piccoli invitati di trascorrere una giornata all’aperto. Una volta selezionato l’ambiente perfetto per ospitare la festa è il momento di scegliere le decorazioni.

I palloncini non possono assolutamente mancare, se quelli a forma di numero 1 sono un must have, un’idea divertente è creare un piccolo arcobaleno con quelli modellabili e non solo. Potete divertirvi a realizzare le sagome più svariate di animali oppure decidere di comprarli già pronti, l’importante è che siano originali.

Lo stesso vale per il resto delle decorazioni che devono richiamare le passioni dei piccoli come animali, cartoni o supereroi. Un’idea carina è realizzare una ghirlanda con 12 foto, ognuna per ogni mese di vita.

Come apparecchiare la tavola

Quando si organizza un compleanno per festeggiare il primo anno, meglio optare per una merenda o per un aperitivo. In questo caso non possono mancare cupcake con glassa colorata, biscotti a forma di dinosauri o unicorni. Per i più grandi, invece, meglio scegliere il finger food, divertente e facile da mangiare.

Per quanto riguarda la tavola, i colori devono ricollegarsi al tema delle decorazioni. Se quello principale sono gli animali, potete scegliere piatti e bicchieri sul giallo e verde e un runner che richiama la natura. In alterativa ci sono piatti e stoviglie ispirati agli animali della giungla o ai personaggi dei cartoni animati come Minnie e Topolino.

Torta e snack

La torta è la protagonista della festa, se volete realizzarla in casa potete scegliere una crostata a base di frutta, che oltre ad essere sana per i più piccoli è anche colorata e divertente, pronta ad essere decorata con l’immancabile candelina.

Per far felici gli invitati, sia grandi che piccoli, potete decidere di allestire un angolo della stanza dedicato interamente alle caramelle e ai dolci con scatoline e sacchetti da riempire e da far portare a casa agli invitati.