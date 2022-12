I pannolini per neonati che assicurano massima assorbenza

Quando si ha un bambino, i genitori devono pensare a tutti gli accessori per renderli felici. Oltre ad occuparsi dell’arredamento della stanza, con fasciatoi, culle e giostrine bisogna pensare anche al loro benessere.

Tra questi, accanto alle bavette e alle tutine, non possono mancare i pannolini che verranno usati dai piccoli fino ai 2-3 anni. Il loro utilizzo nei primi anni di vita è considerevole, per questo devono assicurare al piccolo di rimanere asciutto a lungo per non creare irritazione alla pelle.

Ecologici, anallergici e adatti ad ogni taglia, in commercio ci sono numerose tipologie. Vediamo come scegliere il pannolino giusto.

Pannolini usa e getta Pampers

Per assicurare il massimo dell’assorbenza, questi pannolini hanno un’imbottitura che garantisce asciutto costante. I canali assorbenti aiutano a distribuire uniformemente l'umidità per un massimo di 12 ore. Grazie all’indicatore dell’urina cambia colore, saprete subito quando è il momento di cambiare il pannolino per mantenere il bambino asciutto e ben protetto. Dotato di un sistema a doppio assorbimento la pelle sarà sempre protetta, mentre i morbidi elastici ai lati, si adattano ai movimenti del bambino per una vestibilità comoda.

Pro. Assorbono bene.

Contro. Per alcuni utenti la vestibilità è piccola.

Pannolini primi giorni Pampers

I bambini devono essere protetti e sicuri fin dai primi giorni di vita, per farlo al meglio questi pannolini sono pensati per garantire il massimo dell’assorbenza. Pampers ha creato il sistema con il filtrante a fori larghi che assorbe efficacemente la pupù liquida, evitando che la pelle del bimbo si irriti, ma resti asciutta e pulita. L’indicatore di bagnato giallo, quando diventa blu avvisa che è arrivato il momento di cambiare il pannolino. Per tenere protetto il piccolo, la chiusura speciale extra-forte è in grado avvolgerlo e proteggerlo in ogni momento della giornata.

Pro. L’indicatore di bagnato perfetto per aiutare i neo genitori.

Contro. Adatto soprattutto durante il giorno.

Pannolini ecologici Eco by Naty

Per chi è alla ricerca di pannolini ecologici, questi sono realizzati con materiali a base vegetale, in questo modo il piccolo non rischia di avere nessuna dermatite o altre reazioni. Il nucleo assorbente è realizzato in pasta di legno certificata FSC proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Gli altri strati sono realizzati con materiali naturali biodegradabili e sono al 100% privi di OGM. Disponibili dalla taglia 0 alla taglia 6 sono perfetti per accompagnare i piccoli durante tutta la fase della crescita.

Pro. Sono delicati sulla pelle.

Contro. Non sono super assorbenti.

Pannolini biodegradabili Beaming Baby

Oltre alla salute dei piccoli bisogna fare attenzione anche all’ambiente, questi pannolini sono più biodegradabili rispetto ai modelli usa e getta. Lo strato esterno, resistente all’acqua, è composto da cotone naturale e carta ricavata dall’amido di granoturco. Lo strato assorbente, invece, è formato da amido di granoturco naturale al 100%. La parte a contatto con la pelle dei bambini è traspirante, per evitare arrossamenti e possono essere indossati per più di 12 ore.

Pro. Perfetti per i piccoli che hanno la pelle delicata.

Contro. Non sono sempre molto assorbenti.

Pannolini Huggies con soffici cuscinetti

La linea Extra Care è pensata per la protezione della pelle ed è disponibile dalla taglia 1 alla taglia 5. I pannolini dotati di una capiente tasca posteriore e barriere situate in alto, attorno alle gambe, hanno una protezione extra per le fuoriuscite grazie ai soffici cuscinetti. Dermatologicamente testati, morbidi e soffici avvolgono la pelle dei piccoli. Dotati di filtro indicatore di pipì sarà facile capire quando è arrivato il momento di cambiare il pannolino. La banda elastica in vita per una perfetta vestibilità e le decorazioni ispirate a Winnie the Pooh, rendono il pannolino sicuro e unico!

Pro. Super assorbenti e traspiranti.

Contro. Bisogna scegliere con cura le taglie.

Pannolini assorbimento extra-rapido Mama Bear

Quando si è alla ricerca dei pannolini bisogna fare attenzione alla comodità e all’assorbenza, questo modello ultra sottile è stato pensato per garantire un’ottima vestibilità e comodità. Mentre lo strato esterno è morbido e traspirante per assicurare al piccolo una sensazione di freschezza, la parte interna è super assorbente. Ideali per l’utilizzo durante il giorno i pannolini hanno l’assorbimento extra-rapido, inoltre, le barriere laterali permettono la massima protezione contro le perdite. Disponibile dalla taglia 1 fino alla 5+ sono caratterizzati da un design super colorato!

Pro. Sottili e super assorbenti.

Contro. Il filtro indicatore è presente solo nella tagli 1 e 2.

