Come affrontare un viaggio con i bambini

Le ferie sono ormai arrivate e sei pronto a partire per le vacanze con tutta la famiglia? Che sia un viaggio in macchina, in treno o in aereo, se al seguito hai dei bambini sai che non è sempre semplice.

Spostarsi con i piccoli è molto impegnativo sia per loro che per mamma e papà, a volte di annoiano oppure sono difficili da gestire, perché hanno bisogno di tante attenzioni per farli stare comodi e tranquilli.

Se non vedi l’ora di affrontare andare in vacanza in compagnia dei tuoi figli o vuoi vivere un’esperienza serena, ecco alcuni accessori che renderanno meno impegnativo il viaggio.

Vassoio da viaggio

Viaggiare in macchina è la soluzione più comoda, perché ti permette di fare tutte le soste che vuoi e di avere con te tutto il necessario. Mentre i neonati hanno bisogno di meno stimoli, i bambini più grandicelli si annoiano facilmente quindi bisogna tenerli impegnati. Una soluzione può essere quella di munirti del vassoio da viaggio, dotato di numerose tasche, anche in rete, puoi inserire al suo interno l’indispensabile, come ciuccio, snack e giocattoli. Il vassoio è completato da una tavola su cui i piccoli possono realizzare le loro opere d’arte grazie alle carte da disegno con i dinosauri e alle penne colorate in dotazione, la superficie impermeabile, poi, può essere pulita facilmente, pronta ad accogliere un nuovo disegno. Il modello si adatta ai seggiolini auto, ma anche a quelli delle sedie o ai sedili degli aerei e accompagna il piccolo in ogni fase della crescita, viaggio dopo viaggio, grazie al cinturino regolabile.

Pro. Lavabile e dotato di carte, è un ottimo passatempo durante il viaggio.

Contro. I clienti che lo hanno provato non hanno riscontrato difetti.

Tasca portaoggetti

I piccoli sono vivaci, amano correre e giocare ovunque, quindi spesso hanno le scarpe sporche e tendono a macchiare il sedile. Per avere la macchina sempre in ordine e pulita, la tasca portaoggetti è la soluzione ideale. Realizzata in tessuto oxford, ha uno strato esterno impermeabile che permette di rimuovere facilmente le macchie, la protezione dotata di molte tasche a rete, è in grado di conservare tutto ciò che ti serve per il benessere del bambino. Oltre alle tasche per conservare riviste o libri, il portaoggetti è arricchito da un vano in cui inserire il tablet che i piccoli potranno usare per giocare o vedere un cartone.

Pro. Facile da montare, protegge il sedile e tiene impegnato il piccolo.

Contro. Il supporto molto flessibile tende ad assumere forme strane.

Orologio smart

I bambini, soprattutto quando sono in vacanza, tendono a correre, giocare e a volte sfuggono al controllo dei genitori. Per essere sicuri di non perderli mai di vista e non farli annoiare un aiuto arriva dall'orologio smart. Dotato di chiamate bidirezionali, chiamata di emergenza, ma anche di fotocamera integrata, musica, registrazione, giochi, orologio sveglia e calcolatrice, è in grado di supportare più lingue. Disponibile in rosa con inserti viola, oppure in azzurro con inserti blu o total black, l’orologio accompagnerà i piccoli in ogni loro gioco anche quelli acquatici.

Pro. Il Gps è molto preciso.

Contro. Non si possono scaricare le app.

Valigia

Ai bambini piace sentirsi indipendenti ed imitare i grandi, quindi impossibile andare in vacanza senza una valigia personale e il modello a forma di tigre è la soluzione ideale. Compatta ma capiente permette di sistemare all’interno tutto il necessario e tutti i vestiti di cui i bambini hanno bisogno. La marcia in più? La valigia può diventare una comoda sedia e permettere ai piccoli di sedersi durante le lunghe attese nella stazione o in aeroporto. Quando sono particolarmente stanchi la cinghia multifunzionale consente di trainare la valigia e il piccolo seduto a cavalcioni.

Pro. Pratica e resistente è ideale per affrontare un viaggio con i piccoli.

Contro. Per alcuni clienti è un po’ piccola e non ha le maniglie a cui i bambini possono reggersi quando vengono trainati.

Scaldabiberon

Viaggiare con i neonati non è semplice perché hanno molte esigenze, a volte difficili da accontentare. Un aiuto può arrivare dallo scaldabiberon, perfetto per riscaldare il latte anche in viaggio. L’accessorio riesce a portare la pappa alla temperatura ideale in modo graduale conservando tutti i nutrienti principali, come la vitamina B, inoltre l'adattatore per auto, permette di avere il latte alla temperatura giusta anche in macchina durante il viaggio.

Pro. Lo scaldabiberon porta il latte alla giusta temperatura in pochi minuti.

Contro. L'apparecchio si spegne solo se si scollega la spina.

Vasino

La fase in cui il piccolo inizia a separarsi dal pannolino ed inizia ad usare il vasino, è molto importante e delicata, per non rendere vani tutti i progressi compiuti, il modello da viaggio è indispensabile. Di dimensioni ridotte e dotato di gambe pieghevoli, può essere messo comodamente in valigia ed è pensato per accompagnare i piccoli nella fase più importante della crescita. In pochi e semplici gesti diventa un pratico riduttore per wc da usare in ogni luogo e soprattutto in viaggio. Dotato di un contenitore estraibile si pulisce facilmente per assicurare il massimo dell’igiene, infine, la struttura completata da parti in gomma antiscivolo conferisce stabilità e dona sicurezza al piccolo.

Pro. Ottimo per il viaggio, diventa anche un pratico riduttore.

Contro. Il contenitore estraibile è un po’ piccolo.

Kit pronto soccorso bambini

I piccoli sono vivaci e amano muoversi e il rischio di farsi male è sempre dietro l'angolo, ma con questo kit è possibile prendersi cura dei bambini in modo divertente. La scatola di pronto soccorso può essere portata in una borsa da viaggio o in uno zaino e include al suo interno tutto ciò di cui hai bisogno in auto, in vacanza e in campeggio, come ad esempio 68 cerotti, un paio di forbici, un rotolino di garze, alcune garze sterili, un gel per le ustioni e fisiologica per gli occhi. Inoltre, all'interno puoi trovare l'adorabile burattino Humpty Dumpty perfetto per calmare i bambini spaventati.

Pro. Il kit è comodo da portare in viaggio.

Contro. Le istruzioni non sono in italiano.

Vaschetta per il bagnetto gonfiabile

Quando si viaggia con i bambini può succedere di alloggiare in alberghi senza vasca e per continuare a fare il bagnetto al piccolo, un accessorio da avere assolutamente in valigia è la vaschetta gonfiabile. Realizzata in plastica BPA sicura sulla pelle dei bimbi, è dotata di una sacca laterale per conservare lo shampoo e il bagnoschiuma. Pratico, resistente, facile da usare, l'accessorio è semplice da svuotare e da pulire, per utilizzarlo giorno dopo giorno in totale sicurezza. La vaschetta, è completata da una pompa per il gonfiaggio, infatti, bastano pochi minuti ed è pronta all'uso.

Pro. Comoda e pratica.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è delicato.

Lettino da viaggio

I piccoli hanno le loro abitudini, per fargli vivere serenamente la vacanza, puoi scegliere di portare con te il lettino da viaggio così potrà sentirsi sicuro, come se fosse a casa sua. Il modello multifunzionale può essere usato anche come box, infatti è dotato di grandi finestre laterali in tessuto rete, che permettono la circolazione d'aria per far stare al meglio il piccolo e nello stesso tempo averlo sempre sotto controllo. Questo lettino è facile da montare, dopo averlo chiuso può essere conservato perfettamente nella borsa da trasporto inclusa nella confezione.

Pro. Il lettino è facile e semplice da aprire.

Contro. Il materasso per alcuni utenti è molto sottile.

Dispenser porta cibo

I bimbi fanno piccoli pasti durante la giornata, per conservare questa abitudine anche quando sono in viaggio, l'ideale è inserire nella valigia i dispenser porta cibo, che permetteranno di avere un'alimentazione sana anche quando sei fuori casa. I contenitori portatili sono disponibili in 3 diverse dimensioni: 150 ml, 330 ml e 360 ml. Ogni dispenser è dotato di un coperchio che consente di impilare i contenitori per occupare poco spazio. Realizzati in materiale PP di alta qualità, sono leggeri e completati da una comoda maniglia per il trasporto.

Pro. I contenitori ermetici sono facili da lavare.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti

Riduttore seggiolino

Che si viaggi in macchina o in treno, la prima cosa a cui pensare è la comodità del bambino, oltre a portare tutti gli accessori per la pappa e i giochi, anche l'indispensabile per il tragitto non deve essere sottovalutato. Tra i must have da mettere in valigia c'è il riduttore per seggiolino e non solo, può essere utilizzato anche per la navicella, la sdraietta e il dondolo. Composto da memory foam evita qualsiasi pressione sulla schiena del bambino e nello stesso tempo supporta la testa per il relax totale. Il tessuto morbido e micro-traspirante assicura un'ottima ventilazione della testa, della schiena e della nuca anche dopo diverse ore di viaggio.

Pro. È realizzato con materiali soffici ed ergonomici.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Cuscino da viaggio

Durante il viaggio i piccoli possono stancarsi e si concedono il meritato riposino, ma per non avere problemi al collo è importante partire con un cuscino per la cervicale. Il modello ergonomico, ha una pratica chiusura con bottoni a pressione perfetti per far stare fermo il cuscino quando i bambini lo indossano. Realizzato con materiale traspirante, la fodera può essere lavata facilmente in lavatrice per assicurare un prodotto sempre pulito e privo di agenti batterici. Una volta terminato l'utilizzo non resta che inserirlo all'interno della custodia e occuperà poco spazio.

Pro. Il cuscino è molto morbido.

Contro. Per alcuni utenti è un po' alto per i bambini.

