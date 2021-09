Bambini protetti e al sicuro con i parapioggia per passeggino

Per passeggiare con il vostro piccolo anche quando piove e tira vento non potete fare a meno dei parapioggia

Passeggiare con il proprio bambino alla scoperta della bellezza della città o del mare è una sensazione impagabile. Mentre in primavera e in estate le passeggiate sono all'ordine del giorno, quando arriva l'autunno diventa tutto più difficile. Piogge e vento scoraggiano molti genitori.

Se non volete rinunciare a questa bellissima esperienza con il vostro bimbo, la soluzione è un comodo parapioggia.

Perché acquistare un parapioggia

La copertura anti pioggia per passeggini è simile agli ombrelli, ma ha il vantaggio di proteggere meglio e un'area più vasta. Il parapioggia èi:

Leggero : rispetto agli ombrelli le coperture sono molto più leggere e soprattutto compatte. Una volte piegato occupa poco spazio e può essere portato sempre con voi

: rispetto agli ombrelli le coperture sono molto più leggere e soprattutto compatte. Una volte piegato occupa poco spazio e può essere portato sempre con voi Lavabile : la copertura può essere lavata in lavatrice per assicurare il massimo dell'igiene al piccolo

: la copertura può essere lavata in lavatrice per assicurare il massimo dell'igiene al piccolo Pratico : il parapioggia è semplice da utilizzare e non ha bisogno di attrezzi extra per essere ancorato al passeggino

: il parapioggia è semplice da utilizzare e non ha bisogno di attrezzi extra per essere ancorato al passeggino Versatile: la copertura protegge il piccolo non solo dalla pioggia, ma anche dal vento e dal freddo intenso, dando la possibilità al piccolo di guardare fuori

Le caratteristiche da considerare per avere il modello perfetto sono tante, quindi abbiamo preparato per voi una guida con i migliori parapioggia che vi consentiranno di vivere la passeggiata con il vostro bambino in totale relax.

Parapioggia XL

Vi piace passeggiare con il vostro bambino anche quando piove, ma non volete rischiare che il vostro piccolo si bagni? Allora non potete rinunciare a questo parapioggia. Il modello extra-large si adatta facilmente ad ogni passeggino, anche quelli di grandi dimensioni. Perfetto per non lasciare nessuna parte della carrozzina scoperta. Grazie al comodo velcro è possibile agganciarlo alla carrozzina in pochi secondi senza il rischio di farlo volare via in caso di vento forte. Dotato di ampi fori, il parapioggia assicura una buona circolazione dell'aria per garantire al piccolo una passeggiata rilassante e divertente.

Pro. Il parapioggia ha anche due pratiche aperture anti-condensa.

Contro. Per alcuni utenti la plastica è un po' sottile.

Scopri di più su Amazon

Parapioggia con finestra

Questo parapioggia può essere fissato senza alcuna difficoltà su ogni tipo di passeggino. Montarlo è semplice e veloce, riuscirete a coprire il vostro bambino anche se un acquazzone dovesse cogliervi improvvisamente grazie alla presenza di due pratici anelli elastici e ai nastri in velcro. Il parapioggia con la finestra richiudibile permette di ottenere una circolazione dell’aria davvero eccellente. L'apertura anteriore è accompagnata da due laterali che evitano l'appannamento del parapioggia, garantendo ai vostri bambini una visione eccellente. Il materiale con pellicola PEVA è priva di sostanze plastiche ed è di elevata qualità.

Pro. Il parapioggia è ben fatto e la plastica è di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è difficile da ripiegare.

Scopri di più su Amazon

Parapioggia universale

Il materiale non tossico e resistente alle alte temperature assicura il benessere del vostro bambino in ogni situazione. Il modello universale oltre a proteggere il piccolo dalla pioggia e dal vento, si adatta ad ogni tipo di passeggino, infatti è adatto ai modelli classici, ma anche a quelli a tre ruote o ai passeggini con o senza tettuccio. Adatto anche contro il vento, la fascia elastica e le pratiche chiusure in velcro, permettono di fissarlo per resistere ad ogni tipo di intemperia. La finestra posta sul davanti è pensata per far circolare l'aria e per permettere il contatto con il piccolo.

Pro. Il parapioggia è versatile e si adatta ad ogni passeggino.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è un po' sottile.

Scopri di più su Amazon

Parapioggia con fori laterali

Il pratico parapioggia è perfetto per affrontare le giornate anche più ventose, infatti, il materiale resistente garantisce il massimo della protezione anche con piogge intense. Facile e veloce da montare, non vi troverete mai impreparati anche in caso di maltempo improvviso, con pochi gesti riuscirete a mettere al sicuro il piccolo e continuare l'uscita in totale tranquillità. I fori laterali e la finestra frontale assicurano la circolazione dell'aria e il facile accesso al vostro bambino.

Pro. Facile da agganciare.

Contro. Non ha la custodia per conservarlo.

Scopri di più su Amazon

Parapioggia con tasca posteriore

Il materiale in eva-plastic è atossico e inodore. Il parapioggia si adatta a tutti i passeggini e carrozzine, grazie alla chiusura in velcro che permette di montarlo in pochi secondi. La rete presente su entrambi i lati è pensata per creare un ambiente sicuro e far entrare aria all'interno del passeggino. Adatto nei giorni di pioggia o di forte vento, il parapioggia è funzionale e pratico, perché è arricchito da una tasca posteriore portaoggetti in cui i neo genitori possono inserire biberon, bottigliette, pannolini e tutto quello che serve al piccolo.

Pro. Protegge efficacemente dalla pioggia.

Contro. Per alcuni utenti la plastica è un po' rigida.

Scopri di più su Amazon

Parapioggia in plastica Eva

La sicurezza dei bambini è importante e per proteggerli anche quando fate una passeggiata, oltre al parapioggia è importante puntare su materiali di qualità. Questa copertura, infatti, è realizzata in Eva morbida e resistente, ideale per mettere al sicuro il piccolo dalla pioggia, dalla neve e dal vento. Il parapioggia universale è adatto alla maggior parte dei passeggini standard, ma anche a quelli più grandi, con copertura o con tre ruote. Il modello trasparente è anche traspirante grazie alla finestra frontale chiusa da una comoda zip che facilita l'apertura e la chiusura e da un piccolo foro laterale per garantire la circolazione dell'aria. Completato da una custodia, potete mettere al suo interno biberon, pannolini e il cambio per i bambini.

Pro. Ripara efficacemente dal vento e dalla pioggia.

Contro. Per alcuni utenti ha bisogno di più agganci.

Scopri di più su Amazon

Parapioggia ovetto

I primi mesi dei bambini sono i più emozionanti e non vedete l'ora di fare tutto in sua compagnia. Se volete fare lunghe passeggiate con i piccoli anche quando le temperature sono basse o piove, una soluzione da utilizzare è il parapioggia per ovetto. Compatibile con tutti i tipi di seggiolini e navicelle del gruppo 0 e 0+, la copertura con elastico intorno alla base è facile da mettere e togliere. Il parapioggia universale è realizzato in PEVA di alta qualità senza PVC o additivi, perfetto per la salute dei bambini. Le due grandi aperture laterali a rete, assicurano una buona circolazione dell'aria ed elimina l'umidità, mentre la finestra anteriore oltre a far entrare aria, è pensata per interagire con il piccolo.

Pro. Copre bene e non crea condensa.

Contro. L'apertura per il maniglione in alto, fa entrare l'acqua quando piove.

Scopri di più su Amazon

Parapioggia per carrozzina

Versatile e realizzato con materiali di qualità: questo parapioggia universale è perfetto per accompagnare il piccolo durante ogni fase della crescita. La protezione si adatta ad ogni tipo di carrozzina con culla, navicella o culla portatile e ad ogni marca di passeggino grazie all'elastico sulla base che permette un montaggio rapido e semplice. La plastica PEVA di alta qualità non solo è impermeabile, ma anche priva di PVC, per passeggiare in totale tranquillità. Dotato di una finestra di contatto permette di dare biberon o un giochino al piccolo senza dover rimuovere la copertura, inoltre questa è fornita di una piccola tettoia che protegge il neonato contro la pioggia ma nello stesso tempo mantenendo l'interno della culla asciutto.

Pro. La plastica è morbida e protegge efficacemente.

Contro. Per alcuni utenti la finestra di contatto è un po' grande.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere un parapioggia per passeggino

Prima di scegliere un parapioggia è bene prendere in considerazione determinati fattori, per avere un accessorio in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Dimensioni

La prima cosa da prendere in considerazione sono le dimensioni, perché il parapioggia deve accompagnare il piccolo nel corso della crescita e quindi adattarsi ai vari modelli di carrozzine e passeggini. Inoltre, per alcuni genitori è importante che la copertura arrivi fino a sfiorare terra per proteggere al meglio il piccolo. Poi se volete un modello efficiente, potete scegliere quello elastico, in grado di coprire non solo il passeggino, ma anche borse e accessori del neonato.

Facilità d'utilizzo

Il parapioggia deve essere in grado di proteggere il piccolo dalla pioggia, ma soprattutto deve essere facile da mettere e da togliere. Il migliore è quello dotato di chiusura in velcro facile da aprire. Inoltre, è importante scegliere un modello con apertura frontale e laterale per assicurare la circolazione dell'aria e poter entrare in contatto con il bambino.

Accessori

La copertura è pensata per mettere al sicuro il bambino da pioggia e vento, ma deve essere anche pratica per i genitori, quindi meglio se scegliete un modello con tasche extra o con una borsa per il trasporto incluso.

Leggi anche

I seggiolini auto per far viaggiare il piccolo in sicurezza

I passeggini per muovervi in libertà con i piccoli

Alla scoperta delle migliori sdraiette per cullare e far riposare i neonati