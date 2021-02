I seggiolini auto per far viaggiare il piccolo in sicurezza

I seggiolini auto sono importantissimi per non mettere a rischio i bimbi quando viaggiano, ecco la nostra migliore selezione di prodotti acquistabili online a prezzi davvero vantaggiosi

Quando si porta il piccolo in macchina il primo pensiero dei genitori è quello di garantire ai loro bambini tragitti comodi, ma soprattutto sicuri e l’accessorio a cui non si deve assolutamente rinunciare è il seggiolino.

I modelli a disposizione sono davvero tanti e a volte si ha l’imbarazzo della scelta o si hanno dubbi su quale sia il migliore. Se volete avere le idee più chiare continuate a leggere e vi suggeriamo i seggiolini auto adatti ad ogni bambino.



Per i bambini dai 9 mesi: Foppapedretti Dinamyk

ll seggiolino auto è omologato per bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 12 anni circa, il sedile anatomico del gruppo uno, due e tre è posizionato nel senso di marcia e ha il sistema di protezione laterale SPS (Side Protection System) per assicurare al bambino un viaggio all’insegna del comfort. Dotato di seduta reclinabile è disponibile nelle varianti di colore titanio, jeans, rosso e antracite. Conforme al Regolamento Europeo ECE R44/04. Per viaggiare in totale sicurezza il modello ha la cintura a cinque punti di fissaggio con protezione per le spalle ed è completato da un comodo poggiatesta regolabile, mentre il rivestimento removibile e lavabile permette di avere un seggiolino sempre pulito per i viaggi in compagnia dei più piccoli.

Pro. Il seggiolino è robusto e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il rivestimento può risultare un po' caldo.

Seggiolino regolabile con una sola mano: Peg Perego

Il seggiolino ha una buona struttura, un’imbottitura morbida e tessuti adatti alla pelle delicata dei bambini, che rendono il modello bello esteticamente, ma anche spazioso, sicuro e confortevole. Una delle caratteristiche principali è lo schienale reclinabile in cinque posizioni che permette al piccolo di dormire comodamente anche durante gli spostamenti più lunghi. Inoltre, il poggiatesta può essere posizionato con sei inclinazioni differenti utilizzando una sola mano, completato da ali laterali, entrambi rivestiti in EPS, offrono la massima protezione a testa e spalle durante gli urti laterali anche per i bambini più alti. Grazie alla Isofix Base integrata, il seggiolino si fissa facilmente al veicolo sfruttando gli agganci e il punto di ancoraggio Top Tether, ideale per avere la massima stabilità anche in curva.

Pro. La struttura è solida e lo schienale è reclinabile.

Contro. Non ha il riduttore per il poggiatesta.

Si adatta alla crescita del bambino: Piku

Il seggiolino ideale per i bambini dai 3 ai 12 anni è comodo e sicuro grazie al poggiatesta laterale ergonomico posizionabile in 7 posizioni, impedisce alla testa del bambino di cadere in avanti quando dorme, mentre il cuscino imbottito nella zona superiore e in quella della vita assicura il massimo comfort. La forma a V permette al seggiolino auto di posizionarlo sul sedile in totale sicurezza, mentre il design delle guide della cintura di sicurezza impedisce al bambino di scivolare di fianco in caso di urto. La marcia in più? Il modello ha due porta-bicchieri integrati che permettono al bambino di bere dell’acqua o la sua bevanda preferita in qualunque momento. Una volta smontato può essere riposto nel bagagliaio perchè occupa poco spazio.

Pro. Il seggiolino è morbido e confortevole.

Contro. Per alcuni clienti non è semplice da montare.

Per chi vuole un modello pratico e leggero: Cybex

Il seggiolino ultraleggero è progettato per essere montato in breve tempo, il poggiatesta reclinabile in 11 posizioni impedisce alla testa del bambino di cadere in avanti durante il sonno, mentre lo schienale reclinabile assicura il massimo del comfort. Il punto di forza è il sistema di protezione laterale (sistema LSP) creato per assorbire gli impatti e proteggere le zone più delicate di testa e spalle. Il seggiolino è adatto ai bambini dai 3 fino ai 12 anni, circa 15-36 kg, adatto per auto con e senza Isofix e nello stesso tempo il modello prevede l’utilizzo del dispositivo antiabbandono Tippy Pad per minori da 0 a 4 anni. Grazie al rivestimento sfoderabile può essere lavato fino a 30° così mantenerlo pulito sarà semplice e facile.

Pro. L'attacco Isofix permette di montarlo facilmente.

Contro. Per alcuni utenti lo schienale è troppo verticale.

Per chi cerca design e sicurezza: Chicco Youniverse

Il piccolo viene accompagnato dai primi mesi di vita fino ai 12 anni, infatti, le cinture e il poggiatesta si regolano in altezza per accompagnare lo sviluppo del bambino. Il mini riduttore indicato per i primi mesi è avvolgente e traspirante per garantire ai neonati il massimo comfort anche durante il riposo grazie allo schienale reclinabile. Il gruppo da 1, 9-18 kg del seggiolino si installa nella direzione di marcia fissandolo all’auto con le cinture di sicurezza e assicurando il bambino con le cinture del seggiolino, mentre il gruppo 2/3, 15-36 kg, trasforma il modello per seguire la crescita del bambino. Facile da montare e abbastanza intuitivo da utilizzare, il tessuto è piacevole al tatto, robusto e bello da vedere.

Pro. Ha la protezione dai colpi laterali.

Contro. Per alcuni il tessuto fa sudare.

Seggiolino con sistema Isofix: Foppapedretti Isodinamyk

Il seggiolino dotato di sistema di aggancio Isofix, è omologato per i gruppi uno, due e tre (9 – 36 Kg) e per bambini di età compresa fra i nove mesi e 12 anni circa. Il sedile anatomico è dotato di sistema di protezione laterale SPS (Side Protection System) perfetto per far viaggiare ogni bambino in sicurezza e nel comfort totale, grazie anche alla seduta reclinabile. Disponibile in differenti colori come grigio, nero e rosso, il rivestimento in poliestere memory, è morbido sulla pelle e facile da sfoderare per avere il seggiolino sempre pulito. Il modello, inoltre, ha la predisposizione per il sistema antiabbandono previsto per legge.

Pro. Il seggiolino è realizzato con materiali di buona qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po' pesante.

Come scegliere il seggiolino per auto

I seggiolini a seconda del peso del bambino e del gruppo cui appartiene vengono raggruppati in un insieme che va da 0 a 3:

Gruppo 0 : è pensato per i bambini di peso inferiore ai 10 kg e comprende navicelle e ovetti che permettono al piccolo di assumere la posizione semi-sdraiata. Questi dispositivi devono essere montati in senso opposto alla marcia;

: è pensato per i bambini di peso inferiore ai e comprende navicelle e ovetti che permettono al piccolo di assumere la Questi dispositivi devono essere montati Gruppo 0+: questo gruppo include i seggiolini auto per bambini fino ai 13 kg di peso , si possono utilizzare dalla nascita fino a quando il piccolo raggiunge circa un metro di statura e devono essere posizionati in senso di marcia opposto;

questo gruppo include i seggiolini auto per bambini fino ai , si possono utilizzare dalla nascita fino a quando il piccolo raggiunge circa un metro di statura e Gruppo 1: sono dispositivi aper bambini dai 9 kg ai 18 kg e possono essere posizionati nello stesso senso di marcia della vettura , grazie alle cinture di sicurezza da agganciare all’interno del seggiolino si aumenta la sicurezza del piccolo;

sono dispositivi aper bambini dai 9 kg ai 18 kg e possono essere posizionati nello , grazie alle cinture di sicurezza da agganciare all’interno del seggiolino si aumenta la sicurezza del piccolo; Gruppo 2: sono dispositivi destinati a bambini di peso compreso tra i 15 kg e i 25 kg , inoltre, sono dotati di rialzo e di uno schienale, obbligatori per legge;

sono dispositivi destinati a bambini di peso compreso tra i , inoltre, sono dotati di rialzo e di uno schienale, obbligatori per legge; Gruppo 3: a questo gruppo appartengono i seggiolini privi di schienale, ma che hanno solo un rialzo per i bambini di peso non inferiore ai 22 kg fino ad un peso massimo di 36 kg.

Omologazione del seggiolino

Qualsiasi seggiolino auto deve possedere un’etichetta di omologazione, che certifica il prodotto come conforme alla normativa europea in merito alla sicurezza. Tutti i dispositivi devono essere omologati per assicurare la loro affidabilità e sicurezza.

L'etichetta è chiara e ben visibile in quanto è di colore arancione ed è posizionata ai lati o sul fondo del seggiolino.

Installazione seggiolino

Quando si utilizza un seggiolino, oltre ad essere omologato, deve essere ancorato al sedile per evitare che si muova durante il tragitto, esistono due tipologie di installazione del seggiolino auto:

cinture di sicurezza : l'ancoraggio è semplice e veloce, anche se ancora utilizzato e permesso dal codice della strada è considerato superato;

: l'ancoraggio è semplice e veloce, anche se ancora utilizzato e permesso dal codice della strada è considerato superato; sistema Isofix: è un dispositivo realizzato per agganciare il seggiolino in maniera diretta, indipendentemente dalla tipologia di macchina e prevede un ancoraggio a tre punti. I primi due sono alla base del seggiolino, il terzo può essere una cinghia Top Tether o Support Leg ed evitano la rotazione del seggiolino durante le curve.

