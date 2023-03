La Pasqua è più colorata con Carioca: la linea Pastel per dipingere, colorare e decorare

Colori, profumi e tanto divertimento: la Pasqua per i bambini è tutto questo, ma anche il momento per realizzare lavoretti a tema e per un inizio di primavera che porta colore e luce nelle nostre case. Tra i tanti i prodotti che accompagneranno i più piccoli nella realizzazione di opere d’arte non possono mancare quelli della linea pastel di Carioca adatti ad ogni età e forma di creatività.

Pennarelli Carioca Pastel

I pennarelli Carioca Pastel, sono realizzati con materiali atossici, sono lavabili con acqua e sapone e permettono ai bambini di divertirsi senza lasciare macchie. Nella confezione da 8, i pennarelli hanno una punta conica per un doppio tratto di scrittura perfetti per colorare ed evidenziare. Infine, il cappuccio ventilato e anti-soffocamento è sicuro, anche grazie alle punte bloccate per garantire ai più piccoli il massimo della sicurezza

Le matite Carioca Pastel

Le matite Carioca Pastel esistono in diversi formati e versioni. I colori brillanti regalano una scrittura morbida, grazie anche alla mina 3,3 mm di diametro resistente alla caduta e al corpo esagonale. Le matite della linea Pastel sono dipsonibili nella confezioni da 12 o 24. Una variante apprezzatissima è la confezione da 12 matite bi-color, con 24 colori brillanti, corpo triangolare e mina da 3,3 mm di diametro, che consente in poco spazio di avere il doppio dei colori.

Evidenziatori Carioca Pastel

Tanti gli evidenziatori Pastel, la versione Memory Pastel clip ha l'inchiostro lavabile a base acqua, la punta a scalpello di 5 mm e si presenta in confezione da 6 colori. 4 i colori dei Memolight dai toni pastello, con inchiostro lavabile a base acqua e punta a scalpello da 5 mm. La versione Minilight Pastel, comoda per la borsa, lo zaino e il viaggio, è proposta in confezione da 3 colori. Con inchiostro rigorosamente lavabile a base acqua e stessa punta a scalpello di 5 mm sono ideali per lo studio e per il lavoro.

Tempera Carioca Pastel

Non poteva mancare la tempera Carioca Pastel, in 6 vasetti da 25 ml nei colori rosa, arancione, giallo, azzurro, viola e verde ad alta coprenza. Sono colori superlavabili, atossici e senza glutine, Made in Italy, sono ideali per la decorazione e la pittura.

Temperello Pastel

Completa la linea Pastel, la scatola di Temperello, tempere solide in 8 colori pastello da usare su carta, cartoncino, legno, cartone, apprezzatissime anche dai più piccoli. I colori sono lavabili, da alta coprenza, mescolabili tra di loro. Senza solventi, il colore asciuga rapidamente senza ondulare la carta e non necessita di vernice protettiva per la finitura.