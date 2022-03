Cosa regalare ad una ragazza per i suoi 18 anni: tante idee a meno di 100 euro

Comprare un regalo è sempre difficile, ma sceglierne uno per una ragazza è ancora più complicato soprattutto se l’occasione è importante come il compleanno di 18 anni.

Sia che si tratti di un’amica, di una figlia o una nipote, i regali 18 anni devono essere indimenticabili e rispecchiare al meglio la loro personalità. Se siete alla ricerca di un regalo indimenticabile ma non volete spendere una fortuna, vi forniamo qualche idea per un regalo all’altezza dell’avvenimento e perfetto per chi ha un budget inferiore ai 100 euro.

Per le appassionate di tecnologia

Credits: Pexels foto di Vlada Karpovich

La tecnologia conquista sempre più ragazze e i regali 18 anni sono l’occasione ideale per fare un dono tech.

Se la vostra migliore amica o sorella è sempre connessa, allora il tablet Teclast è la scelta giusta. L’interfaccia semplice e intuitiva si associa a una batteria da 4000 mAh che permette un utilizzo continuativo di circa 8 ore. Il tablet è perfetto per un utilizzo quotidiano perché ha uno schermo da 8 pollici e ad alta risoluzione (1280 x 800).

Se invece è una gamer potete puntare su una tastiera da gaming retroilluminata con livelli di luminosità regolabili. Resistente alla polvere e all’acqua, i tasti sono realizzati in plastica ABS caratterizzati da un tempo di risposta rapido, per ottenere vantaggi durante i giochi.

Scopri di più sul tablet e sulla tastiera gaming

Per le ragazze che amano leggere

Credits: Pexels foto di Leah Kelley

Scegliere i regali 18 anni per una ragazza che ama leggere non è semplice, ognuna ha i suoi gusti e può risultare difficile indovinare il genere preferito, ma ci sono delle valide alternative.

Per consentirle di leggere ovunque voglia e in modo smart, un regalo immancabile è l’ebook reader Kindle, che con lo schermo antiriflesso da 167 ppi garantisce una qualità della lettura anche quando si ha la luce diretta. Semplice da utilizzare, è possibile evidenziare un passaggio, cercare una definizione, tradurre le parole o regolare i caratteri del libro. La luce frontale poi permette di leggere anche al buio, grazie alla batteria che con una singola ricarica dura settimane.

Se invece volete ampliare la sua libreria, allora potete optare per un buono Amazon pop up, oltre ad essere bello e accattivante potete decidere voi l’importo, inoltre, ha una validità di 10 anni dalla data di emissione.

Scopri di più sull’ebook reader e sul buono Amazon

Per le ragazze sempre alla moda

Credits: Pexels foto di Polina Kovaleva

Per le ragazze appassionate di moda, i regali 18 anni che di sicuro ameranno sono quelli relativi all’abbigliamento e agli accessori, anche se bisogna conoscere bene i gusti, per non sbagliare ci sono dei grandi classici a cui è impossibile rinunciare.

La borsa è l’accessorio più amato di sempre e per una diciottenne la scelta adatta è quella a tracolla, perché? Perché è un modello versatile adatto sia alle occasioni formali che a quelle di tutti i giorni, grazie alle dimensioni compatte. Il modello Guess rispecchia in pieno queste caratteristiche, la borsa disponibile in nero, cognac e mushroom ha linee semplici ed essenziali impreziosite dalla tracolla con catena in oro e un’applicazione con l’iconico logo sulla patta.

I diciotto anni vanno festeggiati nel modo giusto e un bracciale è il regalo perfetto per le ragazze che diventano maggiorenni. Tra questi potete scegliere il modello Infinity di Swarovski reso unico da un duplice elemento che raffigura un cuore e il simbolo dell’infinito intrecciati. A renderlo davvero irresistibile c’è una deliziosa pietra posta vicino al simbolo dell’infinito pensata per dare un tocco di lucentezza al bracciale.

Scopri di più sulla borsa e sul bracciale

Per le ragazze sportive

Credits: Pexels foto di Maksim Goncharenok

Le ragazze sportive amano praticare ogni tipo di attività fisica quindi scegliere i regali 18 anni giusti può essere difficile, ma ci sono delle idee che vanno bene per tutte.

Un oggetto adatto a qualsiasi sport è l’activity tracker, ovvero i braccialetti fitness che registrano ogni dato durante gli allenamenti così da monitorare i propri progressi. Il modello Xiaomi Mi Band ha un display touch full OLED da 0,78” con una durata della batteria fino a 20 giorni. L’orologio mostra in tempo reale la frequenza cardiaca, il conteggio dei passi giornalieri, delle calorie, la distanza percorsa, garantendo le notifiche di messaggi da app, chiamate ed SMS per rimanere sempre connessi.

Ascoltare musica mentre ci si allena è un ottimo modo per avere le giuste energie quindi tra i regali per una diciottenne ci sono gli auricolari. Il modello Tribit con sistema Bluetooth assicura un’ottima qualità del suono e una voce cristallina grazie a 4 microfoni che riducono i rumori di fondo del 90%. L’ampia autonomia che arriva fino a 50 ore e la possibilità di regolare il volume direttamente sull’auricolare, permettono di utilizzare questi auricolari in ogni occasione.

Scopri di più su activity tracker e gli auricolari

Per le ragazze creative

Credits: Pexels foto di Andrea Piacquadio

Foto, disegni e pittura sono solo alcuni degli hobby delle ragazze creative e per incoraggiare a inseguire o a scoprire una nuova passione i regali 18 anni possono essere l’occasione giusta.

Il fascino di una fotografia realizzata con una macchina fotografica non ha tempo e per le ragazze che amano trascorrere le giornate all’aperto un modello facile da avere sempre con sé è quello compatto. Questo modello con la risoluzione dell'immagine Full HD 1080P e quella del video 36MP, permette di avere risultati impeccabili. Versatile e semplice da utilizzare può diventare una comoda webcam collegandola semplicemente al computer pronta a condividere i ricordi più preziosi sui social. Perfetta per catturare i dettagli, ha uno zoom digitale 16X, mentre lo schermo LCD TFT da 2,4" della fotocamera soddisferà ogni esigenza.

Per una ragazza che adora disegnare la tavoletta grafica le permetterà di realizzare tutti i suoi capolavori in digitale. Il modello compatibile con Windows e Mac è perfetta per disegnare e annotare tutto quello che volete anche sul cellulare. Dotata di 12 tasti di scelta rapida possono essere personalizzati e rendere la tavoletta grafica ancora più efficiente. Inoltre, con 8192 livelli di pressione è possibile creare linee dall'aspetto naturale con diverse larghezze e spessori come se si disegnasse con una matita o un pennello.

Scopri di più sulla macchina fotografica e la tavoletta grafica