Primo giorno di scuola: i regali per rendere più allegro il ritorno sui banchi

Il primo giorno di scuola è importante e non tutti i bambini lo vivono in maniera spensierata. Per alcuni è difficile separarsi da mamma e papà o lasciare gli amichetti delle vacanze. Per rendere più divertente una giornata così importante ecco i migliori regali

Il primo giorno di scuola è una giornata importante perché si affronta una nuova avventura e avviene il primo vero distacco da mamma e papà.

Se per i ragazzi e le ragazze delle superiori l’attenzione è rivolta verso l’outfit migliore per fare buona impressione, per i più piccoli può rappresentare un momento di disagio.

Oltre ad immortalare la giornata con foto e ritagliarvi del tempo per accompagnare i piccoli a scuola, per farli contenti, potete pensare ad un regalo.

Anche se le spese per gli accessori, i libri delle elementari , delle medie e delle superiori influiscono sul bilancio della famiglia, un piccolo pensiero può rendere felice i vostri figli (anche quelli più grandi) e rendere indimenticabile una giornata così importante.

Se non sapete cosa regalare e non volete spendere cifre eccessive, ecco alcuni suggerimenti perfetti per i piccoli che vanno per la prima volta all’asilo, che si misurano con le elementari o che fanno il primo passo verso l’età adulta frequentando le scuole medie o le superiori.

Scuola materna

La scuola materna è il primo momento in cui il bimbo si approccia con il mondo che lo circonda, senza la presenza di mamma e papà. Per rendere il distacco meno doloroso potete riservargli un piccolo regalo.

Pupazzo

I pupazzi sono un’ottima idea regalo perché i piccoli possono abbracciarli, coccolarli e sentirsi più sicuri. Per un regalo perfetto che nello stesso tempo aiuti i bambini a diventare più indipendenti c’è il peluche di Minnie, anche nella versione Topolino. Il pupazzo ha tre bottoni interattivi sulle mani e sul pancino una volta schiacciati Baby Minnie canterà simpatiche filastrocche per insegnare le prime lettere, i primi numeri e i colori principali. Con questo peluche i bimbi svilupperanno capacità manuali e sensoriali perfetto per prepararsi al meglio ad affrontare l'asilo in modo spensierato.

Pro. Il pupazzo è perfetto per insegnare lettere e numeri in modo divertente.

Contro. Le frasi pronunciate dal peluche sono poche.

Tavolo prime scoperte

Se nell’asilo di vostro figlio non permettono di portare giocattoli personali, potete optare per un gioco da fare con lui al ritorno dalla scuola materna, il tavolo prime scoperte è il regalo ideale per affrontare al meglio l'esperienza dell'asilo direttamente a casa. Arricchito da tastoni interattivi, tanti effetti luminosi, allegre canzoncine e filastrocche stimola i sensi e la manualità dei più piccoli. Il tavolo ispirato al parco giochi, aiuta i bambini a riconoscere gli animali e a premere i tasti dei personaggi preferiti per farli muovere. Per rendere ancora più interattivo il tavolino, il modello è completato da un divertente percorso di palline con scivoli che termina nelle gambe del tavolino.

Pro. Il tavolino è divertente, stimolante e ricco di attività.

Contro. Per alcuni utenti le gambe sono poco stabili.

Zainetto

Affrontare una nuova esperienza per i piccoli non è semplice, ma se con loro hanno gli accessori giusti, può diventare tutto più semplice. Tra i regali più ambiti per il primo girono d'asilo, c'è senza dubbio lo zainetto in cui i bambini possono inserire tutto l'occorrente per disegnare, giocare e divertirsi con i loro nuovi amichetti. L'adorabile orsacchiotto è disponibile in differenti colori come blu, azzurro e rosso e far contenti i più piccoli. Realizzato in tessuto Oxford e cotone, è resistente e dotato di una cinghia anti-perso per tenere il bambino al sicuro. Gli spallacci regolabili, poi, permettono di adattare il modello in base alle esigenze.

Pro. Berro e realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti lo zaino è un po' piccolo.

Scuola elementare

La scuola elementare è la seconda fase della crescita in cui i bambini iniziano a conoscere cose sempre nuove, ma soprattutto imparano a leggere, scrivere e contare. Questo è il periodo in cui ognuno svilupperà le proprie abilità e preferenze.

Libro

Un regalo che può far felice i piccoli che per la prima volta imparano a leggere, infatti, con questo regalo potranno immergersi in fantastiche avventure e storie da soli, senza l’aiuto dei grandi. Per le piccole il regalo ideale è una raccolta di storie ambientate nel fantastico mondo della danza. Le bambine potranno sognare insieme ad una prima ballerina che per far contenta una ragazzina triste le fa una sorpresa, immedesimarsi nella storia della protagonista che ha paura di salire sul palco e perfino vivere magiche avventure grazie ad un paio di scarpette magiche!

Pro. Il libro è colorato e ha molte immagini.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Abaco

Se i bimbi hanno voglia di imparare e hanno una passione per la matematica, un regalo perfetto è l’abaco per contare oggetti familiari che vostro figlio vede tutti i giorni. Il pallottoliere li aiuta a esercitare le abilità di calcolo e stimola la familiarità con i numeri. Basta spostare le palline, e in poco tempo i piccoli eserciteranno le abilità di calcolo e il riconoscimento dei colori. Il prodotto realizzato con tinte a base d’acqua e atossici è sicuro per la loro salute.

Pro. Design vintage e struttura stabile.

Contro. Per alcuni utenti è più un pallottoliere che un abaco.

Gioco didattico

Affrontare le elementari per i più piccoli vuol dire abituarsi ad una nuova routine e a orari differenti, per insegnare concetti come la data, l'ora o il girono della settimana, un regalo immancabile il primo girono di scuola è il calendario interattivo. Le tessere magnetiche aderiscono bene alla superficie e nello stesso tempo hanno lo spessore ideale per essere spostate manualmente con facilità. Basta posizionare il calendario in un luogo visibile e facilmente raggiungibile dai bambini e in poco tempo imparerà il clima, le stagioni e l'orario in modo semplice e divertente.

Pro. È efficace e semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti le calamite dopo un po' tendono a cadere.

Scuola media

Le scuole medie sono il momento in cui i bambini diventano ragazzi e stanno entrando nella fase dell’adolescenza. Il periodo delle favole e dei giochi si allontana sempre di più, ora la loro attenzione è rivolta verso altre attività e interessi.

Pallone fluttuante

Questa è l’età in cui i bambini sono pieni di energia, non stanno un attimo fermi e si buttano in mille attività, soprattutto quelle sportive. Un regalo perfetto in questo caso e il pallone, ma se volete renderlo unico potete optare per quello fluttuante. La palla simile ad un disco si basa sul principio della circolazione del flusso d'aria e grazie al motore rotativo fa galleggiare la sfera sul cuscino d'aria prodotto da una potente ventola. Disponibile in diversi colori, non dovete fare altro che scegliere quello che piace al vostro piccolo.

Pro. Il pallone è luminoso.

Contro. Per i bambini piccoli è un po' troppo veloce.

Laboratorio dei rossetti

Le bambine in questa fase, stanno diventando sempre più grandi e stanno iniziando a fare attenzione al loro aspetto fisico. Per farle contente e rendere il primo giorno di scuola indimenticabile, un’idea è quella di regalarle il set di lipgloss, da realizzare completamente da sole e renderli personali. Il kit include 22 pezzi tra cui: 5 vasetti personalizzabili, 3 vasetti di glitter, 2 fogli di adesivi grandi, 6 strumenti di miscelazione e 1 base di balsamo. Ogni giorno le ragazze potranno preparare il loro rossetto preferito in base al colore e al gusto. I vasetti piccoli e pratici possono essere portati sempre con sé.

Pro. I set è bello e divertente.

Contro. Per alcuni utenti il kit è un po' piccolo.

Smartwatch

I ragazzi delle scuole medie iniziano ad essere sempre più indipendenti e il regalo perfetto per il primo girono di scuola è lo smartphone. Questo modello è pensato per effettuare chiamate inserendo una sim, ma non solo, il lettore mp3 permette di ascoltare musica, la funzione giochi è perfetta per divertirsi in compagnia degli amici, e per immortalare i momenti più belli non resta che scattere una foto con la fotocamera. Ideale per i più pigri, lo smartwatch ha una sveglia inclusa perfetta per non arrivare tardi a scuola! Infine, l'orologio accompagnerà i ragazzi in ogni loro attività nel massimo della sicurezza grazie alla torcia da utilizzare la sera.

Pro. Facile da usare, ha numerose funzioni.

Contro. I clienit che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scuola superiore

I ragazzi arrivati alle scuole superiori sono diventati ormai grandi, ma questo non vuol dire che non potete coccolarli con qualche regalo che li faccia contenti e che rispecchi in pieno i loro gusti.

Borsa Gorjuss

Gorjuss, una tenera bambina dai capelli lunghi e lisci e dalle calze a righe disegnata da Suzanne Walcott e in poco ha conquistato le ragazze di tutto il mondo. Per farle contente un regalo perfetto è la borsa realizzata materiale sintetico, curata nei minimi dettagli. Oltre alla cerniera, la chiusura ha una comoda patta con bottone a pressione per non rischiare di perdere il contenuto. Capiente e con un design inconfondibile, può avere al suo interno l'indispensabile. La tracolla regolabile permette di indossarla in base alle preferenze ed essere alla moda in ogni occasione.

Pro. Bella, pratica e curata nei particolari.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

I ragazzi amano la musica quindi un regalo per festeggiare il ritorno a scuola sono queste cuffie wirless. Il modello privo di fili permette di utilizzarlo comodamente in ogni occasione senza nessun ingombro. La batteria a lunga durata assicura fino a 52 ore di autonomia. Ascoltare il cantante preferito non è mai stato così facile grazie alla possibilità di passare a tre differenti effetti sonori. Il paraorecchie in morbida schiuma proteica garantisce il massimo comfort anche dopo averle indossate diverse ore di seguito. La fascia ergonomica e regolabile dà una vestibilità perfetta! Pieghevole e portatile, il microfono integrato di alta qualità, permette di rispondere alle chiamata senza utilizzare il telefono.

Pro. Si collegano subito e si ripiegano facilmente.

Contro. Il tasto d'accensione è un po' piccolo.

Mario Kart 8 Deluxe

L'idraulico più famoso di sempre può diventare il regalo ideale per far affrontare serenamente il primo giorno di scuola. I fan potranno godersi la versione definitiva di Mario Kart 8, con la possibilità di giocare fino a 8 players. Oltre ai classici personaggi, il gioco si arricchisce di nuovi protagonisti come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior! Accanto ai classici percorsi, si aggiungono altri tracciati per un totale di 48 piste adatte a tutte le età grazie ad aiuti come la guida assistita, il giroscopio e l’autoaccelerazione, pensati per i meno esperti che potranno lottare per arrivare al primo posto.

Pro. Il gioco è divertente e coinvolgente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Riti e tradizioni dal mondo per il primo giorno di scuola

Il ritorno a scuola dopo le vacanze estive è un momento importante e difficile allo stesso tempo per ogni studente. Se siete genitori e volete renderlo più "dolce" potete fargli un regalo, ma in molti paesi del mondo sono veri riti e fanno parte della tradizione. Vediamo i più importanti e caratteristici.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti si organizzano dei veri e propri party alcuni giorni prima dell'apertura delle scuole. Il motivo? È un modo per ritrovare i compagni, fare pronostici sui risultati del prossimo anno e avere in regalo il materiale didattico per affrontare la scuola nel modo migliore.

Germania

Ricominciare la scuola è difficile e in Germania per rendere l'esperienza meno traumatica, ai bambini viene regalato lo schuletuete, un cono in cui all'interno oltre al materiale scolastico ci sono dolci, caramelle un modo per "addolcire" il ritorno sui banchi di scuola. Già pronti o da confezionare a casa i coni sono un affettuoso regalo dei genitori ai loro piccoli.

Russia

Il primo giorno di scuola in Russia conosciuto anche come Giorno delle Conoscenze e delle Competenze, è molto formale. I bambini vanno a scuola con un abbigliamento elegante e portano in dono alle maestre un mazzo di fiori. I bambini, invece, al termine delle lezioni, ricevono un palloncino da portare a casa come ricordo.

Kazakistan

In Kazakistan i bambini il primo giorno di scuola devono portare alle maestre un fiore, mentre ricevono dai loro genitori una matita, una candela e dei dolci.

India

Il praveshanotshavan, termine che viene usato per indicare il primo giorno di scuola in India porta con sé un regalo particolare, ma utilissimo. Quale? Un ombrello, infatti, il ritorno a scuola dopo le vacanze coincide con la stagione dei monsoni, quindi l'ombrello non può mancare all'interno dello zaino.

Giappone

Il Giappone ricco di cultura e tradizione, non poteva non averne una legata al primo giorno di scuola. Ai bambini che iniziano la prima elementare viene regalato uno zaino di pelle che si tramanda di generazione in generazione. Mentre inizialmente alle ragazze veniva regalato rosso e ai ragazzi nero, attualmente si vedono zaini di colori differenti.



