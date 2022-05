Cosa regalare a un battesimo: 8 idee utili e originali

L’arrivo di un neonato viene accolto in famiglia sempre con grande gioia e le occasioni per festeggiarlo non mancano, come ad esempio il battesimo. Questo momento così importante per il bambino e la famiglia deve essere ricordato con un regalo significativo in grado di accompagnarlo durante le fasi più importanti della crescita.

Proprio per questo riuscire a indovinare il regalo per il battesimo giusto può sembrare impossibile, è difficile capire i gusti dei neonati e sapere con precisione di cosa hanno bisogno. Per trovare il dono perfetto vi diamo qualche dritta adatta a tutte le tasche: dai "grandi classici" a quelli più originali, avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Braccialetto in oro

Un grande classico tra i regali per il battesimo è il braccialetto, che potrà essere indossato dal bambino quando sarà più grande e gli ricorderà sempre un giorno così importante. Realizzato in oro giallo a 9K ha una maglia a catena e una comoda chiusura con anello, ma il vero tratto distintivo è la targhetta su cui è possibile incidere il nome del piccolo o la data del battesimo. A rendere ancora più delizioso questo gioiello, sempre sulla targhetta, c’è una piccola coccinella nei classici colori rosso e nero, simbolo di fortuna, un augurio perfetto per questo evento.

Pro. Il bracciale è bello e fatto bene.

Contro. Per alcuni utenti è troppo sottile.

Cucchiaio in argento

Semplice, pratico ed elegante: questo cucchiaio in argento è il dono giusto da fare ai più piccoli per il loro battesimo. La posata ha un design pensato appositamente per i bimbi che stanno affrontando la fase dello svezzamento. La caratteristica forma ricurva aiuta il piccolo a prelevare il cibo dal piatto e a portarlo alla bocca, così da diventare poco alla volta sempre più autonomo. Il tratto distintivo di questo cucchiaio, è il materiale con cui è realizzato: l’argento matte il bambino al sicuro dalle infezioni orali perché ha un effetto antibatterico. A rendere ancora più speciale il regalo, è il bellissimo bracciale pensato per la mamma oltre alla dolcissima dedica su pergamena inclusa nella confezione.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti il cucchiaio ha solo il rivestimento in argento.

Metro in argento

I bambini crescono a vista d’occhio e per vedere i loro progressi, un regalo che di sicuro farà felici anche mamma e papà è il metro in MiroSilver. Ispirato al mondo della Disney, oltre a segnare fino a 135 cm, è decorato con il divertente volto di Topolino o Minnie. A renderlo ancora più particolare ci sono quattro caselline in cui inserire foto e ricordi che accompagneranno i bimbi durante la crescita. Adatto come oggetto d’arredamento, può essere appeso ad una parete grazie al gancetto sul retro oppure appoggiato su un mobile piegato a metà grazie alla linea di separazione posta al centro del metro.

Pro. Il metro è curato nei dettagli.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Portafoto

Mamma e papà sono sempre pronti a fare foto ai loro piccoli e per avere l'immagine a portata di mano la cornice è il regalo ideale per il battesimo. Il modello, adatto alla camera dei più piccoli, è realizzato in ceramica, ha il telaio in legno di pino e la parte anteriore in vetro. Le dimensioni 20,4x3x25,1cm, sono pensate per lasciare lo spazio di 12,2x17 cm per la foto. Il portafoto oltre ad essere raffinato ha delle deliziose decorazioni pensate per i più piccoli come ad esempio il dolcissimo koala che dorme su un ramo e la libellula.

Baby monitor

Un regalo per il battesimo deve essere bello, ma soprattutto utile, quindi se volete abbandonare i classici doni, potete scegliere in un giorno così speciale il baby monitor! Con questo apparecchio i neogenitori potranno avere sempre sotto controllo il piccolo, anche se si trovano in una camera differente. Basta posizionare la telecamera nella stanza del bambino, inquadrare la culla e seguire tutti i suoi movimenti grazie allo schermo da 3.2 pollici. Se il piccolo non riesce a prendere sonno, questo dispositivo ha un altoparlante che diffonde piacevoli ninne nanne o permette a mamma e papà di parlare direttamente con lui, attraverso l’interfono posto sulla telecamera. Quest'ultima ha un segnale che arriva fino a 260 metri e una tecnologia a infrarossi che permette di controllare il bambino anche di notte.

Pro. Il baby monitor è funzionale e facile da utilizzare.

Contro. La videocamera non ha la risoluzione HD.

Sedia evolutiva

Accompagnare i bambini durante la crescita con oggetti pensati appositamente per loro può diventare un’idea regalo originale per il battesimo. Tra i doni più funzionali c’è la sedia evolutiva: il modello versatile può essere utilizzato fin dai 6 mesi come pratico seggiolone, infatti la barra di protezione ne favorisce la postura diritta, mentre il sedile e il poggia piedi regolabili consentono al bambino di muoversi liberamente. Realizzata in legno di faggio robusto e duraturo ha una portata massima di 110 kg. Disponibile in differenti colori, si abbina alla perfezione ad ogni ambiente.

Pro. La sedia è solida e ben progettata.

Contro. I clienti che l’hanno utilizzata non hanno riscontrato difetti.

Kit cornice con impronte

Per conservare "impresso" uno dei periodi più magici della vita dei bambini, un’idea regalo del tutto personale è la cornice con kit impronte. Il dono originale, è composto da una morbida argilla: una volta lavorata e fatta ammorbidire è possibile imprimere le impronte delle manine e dei piedini. Quando sarà essiccata può essere inserita all’interno della cornice insieme alle foto con mamma e papà o da solo.

Pro. Il kit è facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni clienti non è semplice stendere l’argilla.

Buono regalo

Se proprio non sapete cosa donare allora la soluzione ideale è il buono regalo! Non dovete fare altro che indicare l’importo desiderato e i genitori potranno scegliere, tra migliaia di prodotti, quelli che fanno al caso loro o di cui hanno bisogno con tutta calma, perché il buono ha una validità di dieci anni. Sarà di sicuro apprezzato dalla famiglia anche perché la card è contenuta all’interno di un simpatico cofanetto ispirato al mondo degli animali, infatti basta aprirlo e spunteranno un leone, una giraffa e una tigre in 3D.

