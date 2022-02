Neonati sicuri e comodi con la sdraietta elettrica

I neonati amano stare in braccio, ma spesso mamma e papà sono presi da altre attività per il benessere del piccolo. Anche se non lo perdono mai di vista, quando sono impegnati, il piccolo trascorre molto tempo sdraiato all’interno della culla, una situazione che non è piacevole neanche per un bebè. In aiuto dei genitori arriva la sdraietta, un seggiolino inclinato in cui il bambino può stare seduto.

Anche se questo accessorio è inclinato rispetto ad una normale sedia, molti modelli hanno la possibilità di regolare lo schienale in differenti posizioni per accompagnare il piccolo nelle varie attività della giornata come la nanna o la pappa e seguirlo passo passo durante la crescita.

Se siete alla ricerca di una sdraietta da acquistare per il vostro bambino o come regalo per neogenitori, il modello elettrico è la scelta ideale!

Sdraietta con 5 velocità

La sdraietta per bambini si muove e oscilla da un lato all'altro, proprio come se il bambino si trovasse tra le braccia di mamma e papà. Il modello permette di scegliere tra cinque dondolii: viaggio in auto, canguro, altalena, ninna nanna, oceano a cui vanno aggiunte cinque diverse velocità. La regolazione della sdraietta in qualsiasi posizione consente al bambino di distendersi completamente o di rimanere rialzato per giocare, assicurando in ogni caso il massimo del comfort. Per calmare e far compagnia al piccolo è possibile scegliere tra quattro suoni integrati o collegare il dondolo a qualsiasi lettore mp3 così da scegliere la musica preferita. I giochini sospesi con palline interattive e reversibili catturano l'attenzione del bambino.

Pro. La sdraietta è comoda e confortevole.

Contro. Si può utilizzare fino a quando il piccolo ha 6/7 mesi.

Scopri di più su Amazon

Sdraietta 3 in 1

Il dondolo elettrico con Swoon Motion tranquillizza il bambino con un’oscillazione laterale o avanti-indietro, ma può essere utilizzato anche come sdraietta fissa. Il modello con 4 velocità può essere programmato per un periodo di tempo che va da 10, 20 e 30 minuti, inoltre il rilevatore di movimento riattiva l’oscillazione automaticamente quando il bambino si muove. Lo schienale reclinabile in 2 posizioni ha un riduttore per neonato rimovibile e una seduta in cotone per proteggere la pelle del piccolo. Con questa sdraietta il neonato potrà rilassarsi con le 8 ninnananne disponibili e con il volume regolabile posizionato sulla base del dondolo.

Pro. Il cuscino riduttore è comodo.

Contro. Il dondolo per alcuni clienti è difficile da spostare.

Scopri di più su Amazon

Sdraietta girevole

Elegante e facile da utilizzare, ha il rilevatore automatico di movimento che si attiva quando il piccolo ha bisogno di essere tranquillizzato. La rotazione a 360° della seduta permette di avere sotto controllo il piccolo qualsiasi cosa facciate. Il modello è perfetto da avere sempre con voi perché pesa solo 4 chili e ha un telaio salvaspazio. Il dondolo completato da due giochi inclusi, è reclinabile e presenta un morbido e accogliente riduttore per neonato per offrire al bambino il massimo comfort fin dal primo giorno, inoltre le rifiniture e i tessuti di alta qualità possono essere rimossi facilmente e lavati in lavatrice.

Pro. Facile da montare e utilizzare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon