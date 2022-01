Gli umidificatori per garantire ai piccoli il clima perfetto

In inverno per riscaldare casa abbiamo bisogno di mettere in azione i termosifoni. A volte però l'aria si secca e quindi abbiamo bisogno dell'umidificatore per ricreare il clima perfetto.

Riuscire ad avere la temperatura adatta non è facile, a volte rischiamo di creare un clima secco in cui possono proliferare batteri che possono nuocere alla salute dei nostri bambini. Per far dormire i piccoli al caldo, in un ambiente sicuro vi presentiamo i migliori umidificatori che non possono mancare nella loro stanza.

Umidificatore a ultrasuoni

Con la tecnologia ad ultrasuoni il bimbo potrà dormire al sicuro senza essere disturbato da fastidiosi rumori mentre l'umidificatore rimane in funzione. Il serbatoio da 2.4 litri permette di far funzionare l'apparecchio per 12 ore continuative con nebulizzazione stabile, una volta che l'acqua sarà finita si spegnerà automaticamente per la totale sicurezza del piccolo. Il design elegante e raffinato a forma di goccia d'acqua è arricchito da luci a led con colori diversi, inoltre, il flusso di vapore regolabile e il cassettino per la diffusione di aromi vi permettono di rilassarvi godendovi una fragranza naturale.

Pro. L'umidificatore è silenzioso.

Contro. Non ha lo spegnimento automatico.

Umidificatore con filtro in ceramica

L'umidificatore a vapore acqueo apporta benefici al sistema respiratorio e alla pelle dei più piccoli e di tutta la famiglia. Gli ultrasuoni permettono di usare l'apparecchio nella propria abitazione o in ufficio riducendo al minimo il rumore e non essere disturbati, mentre il filtro di ceramica pregiata, è in grado di depurare l'acqua da micro organismi e ioni di calcio e magnesio, con il vantaggio di ritornare puliti in pochi minuti. La manopola è pensate per regolare il livello di vapore in base alle proprie esigenze, i due beccucci invece, sono rotabili a 360° ed emettono vapore nella direzione che preferiamo.

Pro. L'umidificatore è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti deve essere utilizzata solo acqua denaturalizzata.

Umidificatore con tecnologia nanocloud

Perfetto per le camere di piccole dimensioni, l'umidificatore ad ultrasuoni assicura un silenzio totale grazie alla modalità sleep che riduce anche la luminosità e utilizzarlo durante la notte. Dotata di tecnologia nanocloud di evaporazione naturale, assicura una maggiore igiene, pensata per emette nell'aria il 99% di batteri in meno rispetto alla tecnologia a ultrasuoni per rendere l'aria di casa più sana. Il modello dotato di modalità automatica, ha un sensore digitale per controllare l'umidità dell'aria e accendersi solo quando necessario con 3 impostazioni: 40, 50, 60% e ottenere così il livello desiderato. Il sistema di protezione per l'aria sana permette all'apparecchio di spegnersi quando il filtro va sostituito o è necessario ricaricare il serbatoio

Pro. L'umidificatore non produce vapore.

Contro. Non ha l'avviso di serbatoio pieno.

Umidificatore con display

Il pratico telecomando permette di controllare il timer incorporato che può essere utilizzato anche con il touchpad. Questi sistemi consentono anche di regolare il flusso di vapore e la luce notturna in modo semplice e pratico. Bastano poche gocce di olio essenziale nel cassettino ed è possibile diffondere nell'ambiente una fragranza naturale con vapore e umidità per rilassarci insieme al piccolo. La tecnologia ad ultrasuoni evita rumori fastidiosi e goderci un ambiente tranquillo per dormire e lavorare con l’umidificatore. La capacità di 3 litri assicura all'apparecchio di durare tutta la notte o tutto il giorno.

Pro. L'umidificatore è ottimo in inverno.

Contro. L'igrometro non è preciso.

Umidificatore con vapore caldo

L'umidificatore oltre a ristabilire il corretto livello di umidità della stanza, è perfetto in caso di tosse e raffreddore. Il vapore più sano aiuta ad alleviare i disturbi respiratori aiutando così il bambino a respirare meglio, grazie anche al sistema di ebollizione pratico e sicuro, assicura un vapore caldo che aiuta ad alleviare i disturbi in caso di tosse o raffreddore. Il vapore caldo, infatti contribuisce a sciogliere il muco e ad idratare le mucose. Il serbatoio dalla lunga durata garantisce ore di vapore, inoltre con il sistema di autospegnimento l'apparecchio è sicuro ed efficiente.

Pro. Produce una buona quantità d'aria calda.

Contro. Per alcuni utenti è un po' ingombrante.

Umidificatore a nebbia fredda

Facile da utilizzare, basta premere un solo pulsante per controllare tutte le funzioni e la nebbia. L'apparecchio estremamente silenzioso, produce un rumore inferiore a 30 dB così da creare un ambiente più tranquillo e sicuro eliminando l'aria secca. Il serbatoio da 460 ml, può funzionare continuamente fino a 6-12 ore, una volta scarico può essere alimentato tramite cavo USB compatibile con smartphone, computer, laptop, power bank. Ideale per la camera da letto dei bambini ha un design accattivante che conquisterà in pochi secondi i più piccoli perché ricorda un delizioso acquario, disponibile in tre differenti colori come azzurro, rosa e bianco.

Pro. È efficiente ed è completato da luci colorate.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

