10 accessori per un rientro a scuola e in ufficio originale

L'ansia da ritorno a scuola o in ufficio prende tanti ragazzi e adulti. Dopo un'estate in compagnia di amici e videogiochi o una vacanza rilassante non si ha voglia di riprendere a studiare o il lavoro.

Un modo per rendere meno traumatico il ritorno a scuola o dietro la scrivania c'è: basta munirsi di accessori e gadget colorati così prendere gli appunti o studiare sarà meno faticoso. Vediamo insieme gli accessori e la cancelleria indispensabili da avere sempre nello zaino o in borsa.

Stabilo evidenziatori

Sottolineare o evidenziare appunti è un modo per fissare i concetti e per farlo in modo semplice e super colorato, nello zaino non possono mancare gli evidenziatori. Questo set in edizione limitata, è caratterizzato da colori accesi e brillanti. Giallo, arancione, verde, rosa o celeste coloreranno i tuoi compiti e sono imperdibili per gli amanti dei pennarelli. L'evidenziatore dal design divertente con simpatici disegni ispirati al mondo dei dolci, è perfetto per sottolineare l'essenziale con un pizzico di allegria. Grazie alla punta anti-dry-out con ampiezza di tratto di 25 mm, resiste fino a 4 ore senza cappuccio per avere il massimo risultato anche dopo lunghi utilizzi. Perfetti da portare sempre con te, ogni ora di lezione si riempirà di allegria e divertimento.

Pro. Sono piccoli e carini.

Contro. Il colore potrebbe trasferirsi sulla pagina posteriore.

Giotto pennarelli

Per dare libero sfogo alla creatività nello zaino o sulla scrivania non possono assolutamente mancare i pennarelli. Colorati e divertenti permettono di rendere unico ogni disegno o di sottolineare un concetto importante. La confezione da 8 permette di avere diverse gradazioni di colore a tua disposizione e scegliere quello che preferisci, inoltre renderanno ogni lavoro brillante perché sono caratterizzati dai glitter all'interno. L'inchiostro sicuro e lavabile, è pensato per i più piccoli che possono utilizzare i pennarelli in totale sicurezza senza correre il rischio di macchiare i vestiti. La punta fina e di lunga durata, è protetta da un cappuccio ventilato e un tappo bloccato.

Pro. I pennarelli durano a lungo.

Contro. Per gli utenti che li hanno acquistati i colori a disposizione sono pochi.

Mini quaderni

Maxi o piccoli i quaderni sono l'accessorio indispensabile da avere sempre a portata di mano, ti permettono di prendere appunti, scrivere i compiti, fare esercizi o disegnare. Pensati per essere utilizzati per ogni materia, il set da 24 quaderni è senza righe o quadretti, così da poter essere utilizzarlo per ogni grado di scuola. Le pagine realizzate con carta resistente sono pronte ad accogliere ogni tuo pensiero e riflessione scritta con penna o pennarelli. Il tocco in più? La copertina rigida e resistente, si ispira al mondo degli unicorni con tonalità brillanti e accese per rendere ogni giorno di scuola o di lavoro allegro e divertente.

Pro. I quaderni hanno un bel design.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Pelikan pastelli

Se ami disegnare i pastelli sono l'accessorio giusto per creare capolavori unici, la vasta gamma di colori ti permette di dare libero sfogo alla fantasia grazie alle tonalità differenti e brillanti. La matita triangolare ed ergonomica è facile da temperare, ha una presa confortevole ed è di design. L'esterno, oltre ad avere gli stessi colori della mina è arricchito da simpatici disegni ispirati al mondo degli animali per rendere davvero divertente il rientro a scuola e in ufficio.

Pro. I colori sono brillanti e i pastelli facili da impugnare.

Contro. Bisogna utilizzare molta forza per rendere il colore intenso.

Set di penne

Per prendere appunti o per annotare le cose più importanti bisogna avere sempre la penna a portata di mano, grazie alla simpatica forma, questo set formato da 25 pezzi è perfetto per rendere più allegra la scrivania dell'ufficio è l'astuccio dei piccoli. Le penne a forma di mano sono flessibili e pieghevoli, hanno l'inchiostro ad asciugatura rapida e senza sbavature, in grado di scivolare sulla pagina con il massimo del comfort. Il design simpatico è completato da una vasta scelta di colori tra rosa, blu, giallo e verde.

Pro. Il tratto è fluido e hanno un design accattivante.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' fragili.

Set cancelleria

Avere il necessario a scuola e in ufficio, è un ottimo modo per affrontare al meglio la giornata di studio e lavoro! Se vuoi avere sempre con te l'indispensabile, allora non puoi farti sfuggire questo set formato da evidenziatori e penne. Gli accessori nei toni pastello, sono perfetti se ami i colori tenui, ma con un pizzico di brio, perché sono ispirati al mondo dei gatti e dei dolci. Oltre all'evidenziatore con doppia punta, una più fina e una più larga, impossibile iniziare l'anno scolastico senza la penna gel scorrevole, comodi da impugnare, ti accompagneranno disegno dopo disegno. Per lasciarti libero di creare i tuoi disegni, il set è completato da una matita con gomma, un temperamatite, e un quaderno contenuti all'interno di un astuccio trasparente da portare sempre con te.

Pro. Il set è ben fatto.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Organizer da scrivania

Lavorare o studiare con la scrivania in ordine, permette di concentrarsi e di avere risultati migliori, anche se penne, matite e pennarelli, si usano costantemente, un modo per averli sempre a portata di mano è l'organizer da scrivania. Il set è pensato per rendere efficiente lo spazio di lavoro grazie al portapenne, ad uno spazio dedicato ad oggetti più grandi come i post-it. La forma divertente oltre ad essere un pratico organizer è un utile porta rotolo di nastro Scotch. Realizzato con plastica resistente, la base antiscivolo è estremamente stabile e sicura.

Pro. L'organizer è originale e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Post-it

Ricordare impegni, formule e concetti, può essere difficile, spesso si cerca di annotare su foglietti che immancabilmente si perdono. Per avere tutto a portata di mano e non dimenticare le cose più importanti, un aiuto arriva dai Post-it. I foglietti super colorati, non hanno il classico giallo canarino e la forma quadrata, ma sono disponibili in differenti forme ispirate al mondo culinari come sushi, pizza, hot dog, hamburger, per rendere allegro l'ufficio o la scrivania. I foglietti con adesivo rinforzato capace di aderire su differenti superfici come vetro, porte, monitor o acciaio, possono essere attaccati tutte le volte che vuoi senza lasciare residui.

Pro. I post-it sono molto carini.

Contro. Per alcuni utenti i foglietti sono molto piccoli.

Stampante Epson

Compatta e funzionale, questa stampante è stata progettata sia per casa che per gli uffici e garantisce risultati impeccabili, grazie al design moderno ed elegante, il modello ha una struttura salva-spazio 4-in-1 che si adatta facilmente a qualunque ambiente. Oltre a stampare i fogli A4 fronte/ retro, è perfetta per scansionare, realizzare fotocopie, inviare fax e permette di allineare in automatico i documenti (ADF) con una capacità fino a 30 pagine. Gli inchiostri a quattro colori 603 generano stampe vivaci e nitide, con la possibilità di cambiare il singolo colore una volta terminato. L'interfaccia utente intuitiva e il display LCD, permette di inviare documenti tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct per stamparli da dispositivi smart con l'app Epson iPrint e ricevere file ovunque grazie a Epson Email Print.

Pro. L?utilizzo è semplice e intuitivo.

Contro. Per alcuni utenti la stampa non è molto veloce.

Calcolatrice di base

Che tu sia uno studente o un lavoratore, la calcolatrice è indispensabile per effettuare le operazioni matematiche, velocemente e in poco tempo. Il modello base è pensato per utilizzarla quotidianamente anche perché il display consente di vedere facilmente i calcoli senza affaticare gli occhi. I pulsanti rendono semplice premere i tasti giusti durante i calcoli come l'addizione, la moltiplicazione, la sottrazione, la divisione e la percentuale così da essere utilizzata in differenti occasioni. Dotata di doppio sistema di carica, solare e a batteria, la calcolatrice ha una lunga autonomia grazie anche al sistema che permette di spegnerla automaticamente dopo circa 6 minuti di inattività. Le lezione di matematica, poi, diventeranno colorate grazie alla struttura con una simpatica decorazione a fiori.

Pro. Il modello è semplice e di design.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

