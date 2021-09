Ritorno a scuola: gli album da disegno per liberare la creatività

Bambini e adolescenti hanno creatività da vendere: con il ritorno a scuola possono dare libero sfogo a tutta la loro immaginazione soprattutto attraverso le materie tecniche e artistiche.

Uno dei “compagni” immancabili per ogni studente è l’album da disegno con i suoi fogli bianchi pronti a trasformarsi in “piccoli capolavori” che esprimono la loro personalità.

Le tipologie di carta sono differenti in base alle varie tecniche pittoriche: dall’acquerello, alla tempera fino ai pastelli, ogni album ha caratteristiche differenti. Vediamo quelli da avere nello zaino.

Carta blocco da disegno con spirale

Con questo album la voglia di realizzare piccoli capolavori va di pari passo con il riciclo e la sostenibilità. Il blocco da disegno è realizzato con fogli A4 di carta bianca riciclati con grammatura 170g/m². La legatura a spirale tiene ferme le 35 pagine, mentre la copertina rigida diventa un comodo supporto per disegnare all’aria aperta e in qualsiasi condizione. La carta adatta al disegno a matita e carboncino, ha un’ottima resa anche con la tempera e l’acquerello.

Pro. La grammatura dei fogli è buona.

Contro. La carta riciclata non assicura sempre la stessa qualità.

Scopri di più su Amazon

Faber Castell blocco standard

Il blocco da disegno della Faber Castell ha un formato standard (A4) con grammatura da 160g/mq ideale per disegnare con penne, matite colorate e acquerellabili grazie alla superficie ruvida che assorbe l’eccesso d’acqua. I disegni mantengono intatti nel tempo i loro colori originali, perché la carta non è stata trattata con agenti chimici. La rilegatura a colla è versatile e permette di staccare i fogli una volta terminato.

Pro. Le pagine non sono trattate con prodotti chimici.

Contro. I fogli si staccano facilmente.

Scopri di più su Amazon

Winsor & Newton blocco per pennarelli

L’azienda ha avuto sempre come obiettivo la realizzazione di supporti che facilitano il lavoro dell’artista e questo album ne è la conferma. Il blocco è perfetto per disegnare con pennarelli anche dal tratto spesso, ma non solo. L’album in formato A3 con grammatura fine (70gr/mq) e pagine ruvide, è adatta anche a inchiostri, evidenziatori e pennarelli a base di acqua o alcool, per un risultato senza sbavature perfetto per il disegno professionale.

Pro. Assicura un risultato senza sbavature.

Contro. Le pagine sono fini e non è adatto alle matite.

Scopri di più su Amazon