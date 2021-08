Gli astucci simpatici e divertenti per i bambini

L’inizio della scuola è alle porte, per il ritorno sui banchi di scuola oltre a zaini e diari l’accessorio da non sottovalutare è l’astuccio.

Pennarelli, penne e pastelli daranno libero sfogo alla fantasia dei più piccoli. Per avere sempre a portata di mano e in ordine tutto il necessario l’astuccio a più scomparti è la soluzione ideale.

Se siete indecisi tra il modello con i supereroi o tra quello multicolor continuate a leggere e acquisterete l’astuccio che farà felice il vostro piccolo, per un back to school allegro e divertente!



Astuccio con manico

Pastelli, colla e righello: nell’astuccio c’è tutto il necessario per dare libero sfogo alla fantasia e creare simpatici lavoretti o piccole opere d’arte. Il modello può contenere al suo interno fino a 72 matite o una calcolatrice di grandi dimensioni. Gli slot elastici sono pensati per conservare comodamente evidenziatori e pennarelli così da trovare subito ciò che cercate. All'interno potete trovare anche tre tasche a rete perfette per inserire gomme, temperino, graffette e piccoli oggetti. L'astuccio maxi, perfetto non solo per i piccoli, ma anche per gli adulti, è realizzato in poliestere, facile da lavare a mano e ha un vano grande principale, con scomparti centrali semi-rigidi chiusi da una pratica zip. Questo astuccio è disponibile in quattro varianti: turchese, nero, grigio e borgogna ed è anche un’ottima idea regalo per festeggiare le occasioni più diverse.

Pro. L'astuccio è capiente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' grande

Astuccio The Mandalorian

Il film che ha conquistato grandi e piccini approda sull’astuccio. Il famoso spin off di Star Wars: The Mandalorian ha grafiche personalizzate sul fronte e sul retro e l'iconica frase "This is the way", per rendere unico ogni modello. Il portapenne è dotato di 2 scomparti che contengono: 10 pastelli, 8 pennarelli colorati, 1 squadra, 1 goniometro, 1 righello da 15 cm, 1 temperino, 1 gomma da cancellare, 1 penna a sfera, 1 forbice con la punta arrotondata. Realizzato in tela robusta e facile da igienizzare, può essere pulito facilmente, mentre le cuciture e le cerniere sono resistenti.

Astuccio con design essenziale

L’astuccio dal design semplice e compatto è dotato di quattro comodi scomparti in cui riporre matite, pennarelli e gomme da sistemare facilmente all'interno di slot elasticizzati realizzati per avere tutto quello che serve, sempre a portata di mano. Il modello in tessuto Oxford è resistente e facile da lavare, per accompagnare i piccoli durante tutte le scuole elementari. Completato da un pratico manico sulla parte laterale, l'astuccio può essere portato sempre ovunque e realizzare piccoli capolavori in ogni momento della giornata. La marcia in più? Le zip sono rese uniche e divertenti da un allegro tirante con emoticon che rappresenta un simpatico diavoletto pronto a conquistare ogni bambino.

Pro. L'astuccio è bello e realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti gli slot sono un po' piccoli.

Astuccio Spider Man

Il super eroe che grazie alla sua ragnatela vola sui tetti per sconfiggere il male arriva sui banchi di scuola per rendere indimenticabile il nuovo anno scolastico dei più piccoli. L'astuccio è caratterizzato da una grafica accattivante e super colorata che ha come protagonista il personaggio preferito dai bambini, disponibile con sfondo sul rosso per chi ama i colori accesi e sul blu se si preferiscono tinte classiche. All'interno dei tre scomparti chiusi da una pratica cerniera con tiranti logati, potete trovare: 18 matite colorate Carioca, 18 pennarelli Giotto TurboColor, 2 matite grafite, 2 penne a sfera blu e rossa, 1 gomma, 1 temperino,1 righello, 1 forbice per realizzare tanti disegni con il super eroe preferito come protagonista.

Pro. L'astuccio è robusto e completo di tutto.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Astuccio Avengers

Per gli amanti degli Avengers l’astuccio è l’accessorio perfetto per vivere fantastiche avventure tra i banchi di scuola. Iron Man, Capitan America e Hulk accompagneranno i piccoli tra un compito e un'interrogazione grazie ai tre scomparti pensati per contenere all'interno tutto quello di cui hanno bisogno per dare libero sfogo alla loro fantasia. Negli slot elasticizzati potete trovare 18 matite colorate Carioca, 18 pennarelli Giotto, 2 matite, 2 penne a sfera blu e rossa, 1 gomma, 1 temperino, 1 righello, 1 forbice. Realizzato in materiale resistente, la stampa serigrafica di alta qualità è completata da cerniere personalizzare con tirante logato.

Pro. L'astuccio è realizzato con colori brillanti.

Contro. Per alcuni utenti gli slot sono poco resistenti.

Astuccio con dinosauro

Il mondo dei dinosauri ha sempre affascinato i più piccoli e con questo modello non vedranno l'ora di andare a scuola in compagnia di Super T-Rex. Il simpatico personaggio con poteri da super eroe, renderà le ore di scuola divertenti e allegre, grazie anche ai colori brillanti e vivaci. Il modello composto da tre scomparti, contiene al suo interno tutto l'indispensabile per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico, una volta aperta la zip con tirante logato troverete: 1 penna a sfera blu, 1 penna a sfera rossa, 2 matite, 1 gomma, 1 temperino, 1 righello, 1 forbice, 18 pastelli Carioca e 18 pennarelli Giotto. Resistente e duraturo, non resta che dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Pro. Belli e con numerosi accessori.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Astuccio versatile

Leggero e versatile: questo astuccio è pensato per accompagnare i piccoli durante l'anno scolastico, ma non solo. Il modello disponibile in tre versioni: verde con pixel, nero con un simpatico astronauta nello spazio e a fondo blu con pianeti, navicelle e astronauti, può essere portato a scuola, in ufficio o nel tempo libero come un pratico beauty. Le due ampie tasche possono contenere fino a 30 penne o matite di dimensioni normali, gomma, spillatrice, forbici, carte, righelli, piccoli quaderni e tutto ciò che serve per affrontare al meglio le lezioni. Realizzato in materiale EVA di alta qualità, è resistente e facile da pulire grazie alla superficie liscia in poliuretano impermeabile.

Pro. L'astuccio è resistente e ha pratici scomparti.

Contro. Per alcuni utenti ci sono pochi slot per avere il contenuto in ordine.

Astuccio Harry Potter

Il rientro a scuola per alcuni ragazzi può essere difficile, ma se al loro fianco hanno il simpatico mago di Hogwarts allora diventerà tutto più magico. L'astuccio è perfetto sia per i ragazzi delle elementari, sia per quelli delle medie o superiori, perché i fan di Harry Potter non hanno età. L'astuccio con tre scomparti, contiene tutto ciò che serve durante l'anno scolastico: 12 colori a matita, 10 pennarelli colorati, 1 penna, 1 penna magica per bambini con inchiostro invisibile, 1 temperamatite, 1 forbice, 1 gomma, 1 righello da 15 cm, 1 squadretta piccola e 1 goniometro. Il design accattivante con fondo nero e simboli iconici come gli occhiali di Harry, il boccino e la scopa volante sono completati dalla frase "Wizard in Training".

Pro. Le matite hanno la scritta Harry Potter.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è resistente.

Astuccio con squalo

L'astuccio con triplo scomparto, è caratterizzato da una stampa super colorata e allegra! Disponibile nella versione con squalo, è perfetto per i piccoli che amano il mare e l'avventura. Il modello compatto con le sue dimensioni: 20x12.5x7 cm può essere trasportato comodamente nello zaino e averlo sempre a portata di mano tra una lezione e l'altra. Pensato per accompagnare i ragazzi a scuola, i tre scomparti contengono all'interno: 1 penna cancellabile tratto cancellik, 1 penna rossa, 1 matita lyra temagraph, 1 gomma, 1 colla giotto stick, 1 temperino, 1 righello, 1 forbice, 18 pastelli Giotto laccato, 18 pennarelli Giotto Turbo Color tutti in ordine grazie agli slot elasticizzati.

Pro. I colori sono vivaci e l'astuccio è ben fatto.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Astuccio per gli appassionati di calcio

Gli appassionati di calcio, non vedranno l'ora di iniziare la scuola con questo nuovo astuccio nello zaino. Il modello con stampa all over con palloni da calcio, è curato nei minimi dettagli! Oltre al tirante con la sfera bianca e nera, l'astuccio ha una pratica chiusura con velcro in silicone 3D con pallone. I 12 slot con elastici, mantengono al sicuro e in ordine le penne e i pennarelli e non solo. Il modello ha uno scomparto principale chiuso con cerniera per conservare forbici, gomme da cancellare, post-it e tutto ciò che vi serve a scuola o nel tempo libero. Realizzato in poliestere, robusto e leggero può essete utilizzato quotidianamente, senza ingombrare o aggiungere peso allo zaino.

Pro. L'astuccio è resistente e pratico.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

